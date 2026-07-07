U2 convierte calle de la CDMX en el escenario de su esperado regreso | VIDEO

Después de la tristeza por que México fue eliminado del Mundial, U2 le trajo a los mexicanos un regalito para subir el ánimo. En mayo pasado, a sólo dos días del Día de las Madres, la banda irlandesa se apoderó de las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y ahí, acompañados por un puñado de fans mexicanos, filmaron el video de Street Of Dreams.

Ayer, la banda lanzó el tema acompañado del video y que a sólo unas horas de su lanzamiento ya había superado las 150 mil reproducciones.

Un autobús azul y un mensaje para no dejar de soñar

"Por primera vez: ésta es la Calle de los sueños", se le escucha decir a Bono casi al inicio de la grabación en donde se puede ver a la banda sobre un autobús color azul escolar intervenido por el artista mexicano Chavis Mármol, que fue instalado en la calle de República de Brasil.

En una toma aérea se puede leer en el techo del camión donde la banda interpreta la canción un mensaje que dice: "No abandones tus sueños, tus sueños no te abandonarán", escrito en español y al pie de Bono y The Edge.

Las imágenes de la capital van intercaladas con otras donde se ve a la banda viajando por una carretera y filmando en algunas de las calles de alguna localidad del estado de Morelos, mientras The Edge, Bono, Larry Mullen Jr. y Adam Clayton dan vida a la rola dentro del autobús.

CIUDAD DE MÉXICO, 13MAYO2026.- La banda irlandesa, U2, integrada por Bono, The Edge y Adam Clayton, continúa con la grabación de su video musical en las calles del Centro Histórico de la capital del país. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto

La lluvia cambió los planes... y mejoró el video

Haciendo un poco de memoria, el día de la filmación en el Centro Histórico de la capital del país, se desató una tormenta que obligó a la banda a detener la grabación por seguridad de ellos y de los fans que formaron parte de la filmación. Pero si algo en común tienen los irlandeses y sus fans chilangos es que la lluvia no los asusta, ni mucho menos los hace moverse de un lugar donde están viviendo, literalmente, un sueño.

Por eso, la banda dejó en el corte final del video de Street Of Dreams el comienzo de la tormenta, la reacción de ellos mismos y a los fans comenzando a colocarse impermeables de colores que se vendían en la calle por no más de 30 pesos.

Del techo del camión a un balcón improvisado

Además, cuando esta lluvia azotó el Centro Histórico, la banda decidió frenar la filmación, pero ese mismo día comenzó a viralizarse un video en donde se ve a la agrupación en uno de los balcones de la calle República de Brasil, tocando algunos de sus éxitos más conocidos. Bueno… eso también decidieron dejarlo en el corte final y compartieron con el mundo cómo decidieron ir directo a la improvisación de un día que quienes los esperaron pacientemente, los más suertudos, siempre recordarán.

No queremos que sean alcanzados por un rayo y tampoco quiero que a ninguno de los fans lo toque un rayo, se escucha a una mujer decirle a Bono.

Podríamos cruzar y tocar en alguno de los balcones, responde el vocalista.

"¿A qué te refieres?", pregunta la mujer, y sólo se ve a U2 caminar mientras la voz de Bono dice: "Vamos".

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 12 DE MAYO DE 2026.LA BANDA U2 RESLIZO UNA GRABACIÓN DEL VIDEOCLIP " STREET OF DREAMS" EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX. FOTO: KARINA TEJADA.

Un momento espontáneo que quedó para la historia

Los irlandeses le regalaron al mundo el backstage de cómo pasaron del techo de un camión —que estaba completamente planeado y programado— a un balcón, sin amplificadores, con lluvia y toda la energía de los chilangos acompañándolos en uno de los momentos más auténticos de la grabación de un video.

"¿Le importará a estas personas que pasemos por su departamento?", se pregunta Bono mientras van llegando a una pequeña estancia, en donde el vocalista les agradece la atención, mientras que The Edge saluda en español y Adam y Larry también agradecen al propietario.

U2 salió al balcón y dio vida a canciones como In A Little While, Vertigo, Desire y Angel Of Harlem, completamente acústicas y acompañadas por las voces de cientos de personas que permanecieron bajo la lluvia. Este momento se ve en el video con el sonido de Street Of Dreams.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 12 DE MAYO DE 2026.LA BANDA U2 RESLIZO UNA GRABACIÓN DEL VIDEOCLIP " STREET OF DREAMS" EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX. FOTO: KARINA TEJADA. Excelsior

Así participaron los fans mexicanos

Para participar en esta aventura mexicano-irlandesa, los fans de la banda que estuvieran disponibles el 12 de mayo y quisieran ayudarlos con un video tenían que llenar un registro y esperar a que, a más tardar el 10 de mayo, se les avisara si habían sido seleccionados.

Así, mil 300 seguidores de la banda abarrotaron la calle el 12 de mayo. Un día después, U2 paseó por diferentes calles del Centro Histórico a bordo del camión, fue reconocido por quienes se encontraban en la zona, viajó a Morelos, caminó por una carretera y saludó a todo aquel que los identificaba. Todas esas imágenes de México quedaron registradas para el mundo en Street Of Dreams.