¿Dónde ver las películas de Volver al Futuro en streaming?

Volver al Futuro es una de las sagas cinematográficas que marcaron a toda una generación y conquistaron al público con una combinación de ciencia ficción, aventura y comedia. Desde su estreno en los años 80, las aventuras de Marty McFly y el doctor Emmett Brown se convirtieron en un referente del cine sobre viajes en el tiempo.

Con motivo del Día de Volver al Futuro, los fans tienen una buena oportunidad para revivir las aventuras a bordo del icónico DeLorean y recordar por qué esta historia sigue conquistando a nuevas generaciones. Si quieres organizar un maratón en casa, te contamos dónde ver las tres películas y en qué orden disfrutarlas.

¿Cuándo se celebra el Día de Volver al Futuro?

Se celebra el 21 de octubre, una fecha relacionada con los acontecimientos de la segunda película, cuando Marty McFly y el doctor Emmett Brown viajan al futuro a bordo del DeLorean. Una fecha que los seguidores de la saga esperaron durante años y que se convirtió en motivo de celebración para los fans.

Aunque la primera película se estrenó en 1985, el año 2015 marcó un momento especial para la franquicia, pues fue cuando llegó el futuro que se había imaginado en la segunda entrega.

¿De qué trata Volver al Futuro?

Si todavía no has visto esta saga, la historia sigue a Marty McFly, un adolescente que se hace amigo del excéntrico científico Emmett “Doc” Brown.

Su amistad los lleva a vivir una serie de aventuras cuando Marty utiliza una máquina del tiempo construida a partir de un automóvil DeLorean. Sin embargo, sus viajes al pasado y al futuro provocan situaciones inesperadas que ambos deben resolver para evitar que sus propias vidas y las de sus seres queridos cambien por completo.

La saga está integrada por tres películas: Volver al Futuro (1985), Volver al Futuro II (1989) y Volver al Futuro III (1990). Cada entrega presenta nuevos desafíos para Marty y Doc, desde alterar accidentalmente el pasado hasta enfrentarse a los peligros del Viejo Oeste.

¿Dónde ver las películas de Volver al Futuro en streaming?

Si quieres celebrar esta fecha con un maratón, estas son las tres entregas de la saga y una breve descripción de cada una. La disponibilidad de las películas y sus modalidades de acceso pueden cambiar según la plataforma y el país.

Volver al Futuro I

Estrenada en 1985 y dirigida por Robert Zemeckis, Volver al Futuro tiene una duración aproximada de 116 minutos y está protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd.

La historia comienza cuando Marty McFly viaja accidentalmente a 1955 gracias a la máquina del tiempo creada por Doc Brown. Allí interfiere en el primer encuentro de sus padres y pone en riesgo su propia existencia, por lo que debe conseguir que se enamoren y encontrar la manera de regresar a su época.

Disponible en Prime Video.

Película Volver al Futuro I. Foto: IMDb

Volver al Futuro II

Estrenada en 1989, la segunda entrega tiene una duración aproximada de 108 minutos y lleva a Marty y Doc al 21 de octubre de 2015 para intentar resolver un problema relacionado con el futuro de la familia McFly. Jennifer, la novia de Marty, también termina involucrada en la aventura.

Sin embargo, una serie de acontecimientos altera la línea temporal y obliga a los protagonistas a buscar la forma de corregir los cambios antes de que sus consecuencias sean irreversibles.

Disponible en Prime Video.

Película Volver al Futuro II. Foto: IMDb

Volver al Futuro III

Estrenada en 1990, Volver al Futuro III cierra la trilogía con una aventura ambientada en el Viejo Oeste. Con una duración aproximada de 118 minutos, la película vuelve a reunir a Michael J. Fox y Christopher Lloyd.

Cuando Marty descubre que Doc está en peligro en el año 1885, viaja al pasado para intentar salvarlo. Durante esta aventura, ambos se enfrentan a nuevos obstáculos y Doc conoce a Clara Clayton, una mujer que cambiará su vida.

Disponible en Prime Video con un pago adicional a la suscripción, sujeto a disponibilidad.

Película Volver al Futuro III. Foto: IMDb

El Día de Volver al Futuro es una oportunidad para regresar a una de las sagas más recordadas del cine, revivir las aventuras de Marty y Doc y recordar el impacto que tuvo su historia en distintas generaciones.

Ya sea que vuelvas a ver las películas o que sea la primera vez que acompañes a los protagonistas en sus viajes por el tiempo, las tres entregas ofrecen una mezcla de humor, aventura y nostalgia ideal para disfrutar en casa.