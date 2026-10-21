Leo San Juan regresa a enfrentar La venganza del Charro Negro

Si hay una franquicia animada mexicana que ha hecho historia en nuestro país —donde la animación gana terreno constantemente—, esa es la saga de Las Leyendas.

La historia comenzó en 2007 con La leyenda de la Nahuala y este 2026 estrena su octava entrega, titulada La venganza del charro negro. Dirigida por Maverick Núñez, la cinta cuenta de nuevo con las voces de Benny Emmanuel, Emilio Treviño y Eduardo España en los papeles principales.

¡Es gratificante, es un honor! Hablando por los tres, formar parte de un proyecto así es maravilloso. Tiene elementos que no necesariamente invitarían a la gente a meterse a las salas de cine, pero lo hace y de manera masiva”, compartió a Excélsior Benny Emmanuel, quien presta su voz a Leo San Juan.

“La película tiene mensajes positivos sin sonar moralina; trata principalmente de dos hermanos que enfrentan diversos males. La hermandad, la amistad, la lealtad y el recordar la importancia de ser mexicanos a través de nuestra cultura y leyendas es algo gratificante. Ser parte de este proyecto es muy especial”, acotó el actor.

A este sentir se sumó Emilio Treviño, quien da vida a Nando, hermano de Leo San Juan. Ambos son personajes de un universo animado creado hace 19 años por el director mexicano Ricardo Arnaiz y el estudio Ánima Estudios.

Es muy bonito. Hace rato hablábamos de que puede haber animaciones muy sofisticadas japonesas, estadunidenses y demás, pero la peculiaridad de esta saga es reflejar el espíritu del mexicano: nuestra idiosincrasia, forma de ser, sentido del humor, cultura y leyendas. Lo mejor es que el público las ha arropado y recibido muy bien”, expresó Treviño a este diario.

Doblaje desde cero

Lo interesante del doblaje de animación en la saga de Las Leyendas radica en que los actores, a diferencia de cuando doblan filmes extranjeros, primero graban su voz para que después los animadores trabajen sobre ella.

Nando y Leo San Juan están juntos para resolver otra anomalía paranormal. Videocine

“Es un proceso al revés. En un filme extranjero todo está dado: ves al personaje, la inflexión y el tono. Acá te dan bosquejos que ni siquiera son la animación terminada y te explican la situación: ‘Aquí van a caer a una cueva...’. Con base en el acting se desarrolla la animación. Es un proceso muy interesante”, comentó Lalo España, quien interpreta al alebrije Evaristo.

La venganza del charro negro, cinta que se estrena mañana en la cartelera nacional, se centra en el antagonista El Charro Negro, quien busca cobrarse una deuda pendiente con Leo San Juan. Para lograr su cometido, el villano libera a criaturas sobrenaturales y a rivales del pasado que Leo ya había enfrentado, obligándolo a luchar una vez más para salvar a su hermano Nando.

Año histórico

Este 2026, México logrará estrenar siete filmes animados en la cartelera comercial, un hito inédito para el cine nacional. De tal suerte, La venganza del charro negro se suma a los lanzamientos de Bem, un lémur en fuga, de Leopoldo Aguilar; La familia del barrio: La maldición del quinto partido, de Sergio Lebrija; Gungo y los juegos cavernícolas, de los hermanos Rodolfo y Gabriel Riva Palacio; La marca del jaguar, de Víctor Mayorga, y Mi amigo sol, de Alejandra Pérez González.

La leyenda del Charro Negro forma parte del folclor mexicano Videocine

“Es una bendición para la industria de la animación, actores de doblaje, animadores y productores. Este estreno histórico significa que podemos acercar al público a las salas de cine con un reclamo muy mexicano: ‘Vamos a ver nuestras historias’. Demuestra que la gente consume lo nuestro cuando se le entrega algo con lo que se identifica. Debería existir más de esto en el cine nacional”, apuntó Benny Emmanuel.