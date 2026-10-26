“La venganza del Charro Negro” la rompe en cines, ¿cuánto dura la película?

“La venganza del Charro Negro” logró ingresar al top 10 de la taquilla global al recaudar 93,651,208 millones de pesos durante sus primeros cuatro días de exhibición, convocando a más de un millón 450 mil espectadores.

Con las cifras anteriores, la producción de Ánima Estudios y Videocine casi triplicó el debut de su antecesora de 2018, La leyenda del Charro Negro, que abrió con $29 mdp.

En tanto, logró colocarse dentro del top 10 de la taquilla global, compartiendo los listados internacionales junto a títulos como Clayface y Wildwood.

Debut exitoso de “La venganza del Charro Negro”

“La venganza del Charro Negro" en cines. Tráiler oficial

El largometraje de animación mexicano acumuló 14.6 millones de pesos en su primer día de exhibición pública, resultado con el que se colocó entre las aperturas más grandes de la historia nacional.

Eso representa un impulso enorme para las producciones de animación en México, pues la gran respuesta en la taquilla proyecta una recaudación sin precedentes para la saga.

Incluso, con las cifras alcanzadas, la película ha logrado superar las listas del cine mexicano histórico, rebasando las aperturas de taquilla de títulos como:

No manches Frida 2 (2019): $88.8 mdp

¿Qué culpa tiene el niño? (2016): $65.6 mdp

Mirreyes vs Godínez (2019): $65.3 mdp

No manches Frida (2016): $63.8 mdp

Por ahora, en marco del Día de Muertos y una cartelera favorable, las estimaciones apuntan a que la recaudación final podría rebasar los $300 mdp, pronóstico con el que se convertiría en la película animada más taquillera de todos los tiempos en México.

¿De qué trata “La venganza del Charro Negro”?

“La venganza del Charro Negro" en cines. Tráiler oficial

Protagonizada por Leo San Juan, en esta historia, el temible Charro Negro regresa para vengarse de él y cobrar una deuda pendiente, lo que provoca una serie de acontecimientos sobrenaturales que ponen en peligro a todos los que lo rodean.

Para llevar a cabo su venganza, el Charro Negro libera a varias criaturas y personajes de leyendas a los que Leo se ha enfrentado en aventuras anteriores. Esto obliga a Leo y a sus amigos a reunirse nuevamente para combatir a sus antiguos enemigos y descubrir qué pretende hacer el misterioso jinete.

Sin embargo, esta vez el peligro es aún mayor, pues Nando, el hermano de Leo, también se encuentra en riesgo. Leo tendrá que enfrentarse a sus miedos y encontrar la manera de detener al Charro Negro antes de que sea demasiado tarde, mientras intenta proteger a su familia y a las personas que quiere.

A lo largo de la película se combinan la acción, el suspenso y los elementos sobrenaturales inspirados en el folclore mexicano. Además de presentar criaturas fantásticas y momentos de peligro, la historia aborda temas como la amistad, la familia, las consecuencias de las decisiones del pasado y el deseo de venganza.

Cabe destacar que, aunque se puede disfrutar por sí sola, conocer las películas anteriores de “Las Leyendas”, especialmente La leyenda del Charro Negro, permite comprender mejor la rivalidad entre Leo y este peligroso personaje.

¿Cuánto dura la película animada en cines?

“La venganza del Charro Negro" en cines. Tráiler oficial

La nueva aventura de la saga animada mexicana de “Las Leyendas”, que recupera uno de sus villanos más conocidos, Leo San Juan, está pensada para disfrutar de un buen momento de cine, sin ser tan larga, pero con una duración suficiente que termina por convencer al público.

Esta película tiene una duración de 94 minutos, es decir, una hora con 34 minutos, algo estándar e ideal para contar una historia sin que resulte pesada para el espectador.

De hecho, diversas encuestas y análisis de la industria catalogan esa duración como “perfecta” y es un tiempo muy habitual en el cine de terror, comedias y películas animadas.

¿Tiene escenas post-créditos?

La venganza del Charro Negro tiene una escena poscréditos, por lo que se recomienda quedarse hasta el final de los créditos para no perdérsela.

En dicha escena se muestra la tumba de Aurora San Juan, la madre de Leo y Nando, emergiendo de la tierra en Xochimilco. Después, se escucha su espíritu gritar: “¡Mi hijo!”.

Esta escena deja varias preguntas sin resolver sobre el destino de Leo y su familia, además de insinuar que la historia podría continuar en una próxima película de la saga “Las Leyendas”. Por eso, es importante quedarse hasta el final, ya que este breve momento podría dar pistas sobre lo que sucederá en el futuro.