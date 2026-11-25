A siete años de iniciar como una muestra cinematográfica en 2019, el Festival Venezcine llega a su sexta edición consolidado como una plataforma de exhibición y encuentro para la industria audiovisual de Venezuela y Latinoamérica en México.

Fundado y dirigido por las actrices y productoras venezolanas Carla Müller y Maga Díaz, quienes llevan casi una década en nuestro país, Venezcine busca visibilizar el trabajo de los cineastas que permanecen en su país y de aquellos que son parte de la diáspora venezolana en el mundo, donde han fomentado varias coproducciones internacionales.

Hoy en día somos un festival que no solamente reúne lo mejor de las producciones venezolanas hechas por colegas y paisanos dentro de Venezuela, sino también por quienes están regados por todo el mundo. Tratamos de unirnos con gente de la comunidad cinéfila y creadora que hace cine no solamente en México, sino en todas partes”, contó en entrevista con Excélsior, Carla Müller, directora del certamen.

Siguiendo con esa idea, Maga Díaz destacó el impacto de la migración en la cartelera actual.

El festival ha ido migrando y abriendo puertas a personas de otras nacionalidades porque toca el tema global de la migración. Como latinoamericanos tenemos que ver nuestro cine, nuestras propias historias y qué es lo que nos mueve”, expresó Díaz

Cabe destacar que el proyecto nació como una iniciativa independiente sin respaldo gubernamental ni de la iniciativa privada, sosteniéndose mediante alianzas con instituciones como en su momento lo ha hecho con el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) o con Shorts México.

Para sus creadoras, el certamen, que inicia hoy y concluye el 29 de noviembre en la Facultad de Cine, ubicada en la Colonia Roma Sur, responde a la necesidad de abrir espacios de exhibición y generar narrativas propias fuera de su territorio.

En esta edición el certamen recibió más de 40 postulaciones mediante la plataforma FilmFreeway. La convocatoria reunió producciones provenientes de Venezuela, México, Argentina, Colombia, Irán, Brasil, España, Países Bajos y Estados Unidos.

Programación, charlas y sedes

La sexta edición de Venezcine está conformada por una selección oficial, que contempla cuatro largometrajes, tres documentales —categoría que debuta este año— y ocho cortometrajes internacionales provenientes de México, Argentina y Venezuela.

Entre los títulos destaca Para que no se te olvide, ópera prima de la directora venezolana Marcela Jabes y la productora Abril Villegas, filmada en México con elenco binacional, que se presentó en el Guanajuato International Film Festival (GIFF), donde se llevó el Premio de la Prensa a Mejor Largometraje Mexicano.

El filme se centra en Carmen, una joven que se graba todos los días en cámara para procesar el duelo por la muerte de su madre, y en una niña de 10 años que sueña con ser rapera y graba su día a día para un padre ausente.

Además de proyecciones y sesiones de preguntas y respuestas con realizadores, este sábado 28 de noviembre a las 14:00 horas se realizará el conversatorio gratuito "Cómo hacer cine independiente y no morir en el intento", con la participación del showrunner Toto Martínez, el productor argentino Matías de Leis Correa (de Huinca Cine) y la productora, guionista y directora mexicana Amelia Eloisa. Ellos, a través de su experiencia compartirán herramientas de autogestión y financiamiento que les han funcionado para llevar a buen puerto sus proyectos.

Las funciones se realizarán por las noches entre semana y en horarios escalonados durante el fin de semana. Los boletos tienen un costo de 120 pesos por función y están disponibles a través de la plataforma Eventbrite y en la taquilla del recinto.

La ceremonia de clausura y premiación se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre, fecha en la que se entregarán reconocimientos a Mejor largometraje venezolano, cortometraje venezolano, cortometraje internacional y documental venezolano, además de dirección, guion e interpretación.