Veintiuno cumple su sueño y debuta esta noche en México en el Foro Indie Rocks

La agrupación española Veintiuno llega a México para cumplir su sueño de tocar por primera vez en el país esta noche en el Foro Indie Rocks.

En entrevista con Excelsior, los miembros de la a agrupación, Diego Arroyo y Yago Banet, compartieron su emoción por su visita, la cual consideran un momento muy importante para la carrera de la banda.

Venimos muy asustados por eso, porque es un país al que le tenemos un respeto reverencial, tan rico culturalmente y llevamos soñando con venir a México muchos años,” refiere Diego.

Confiesan que aún se encuentran asimilando la magnitud del viaje ya que debutar en el Indie Rocks los ha tomado por sorpresa, pero consideran que será el lugar ideal para consolidar su "pequeño núcleo de público mexicano”. Mencionan que la canción clave que les ha ayudado a conectar con México fue La vida moderna, su colaboración con Love of Lesbian.

Creo que una canción nuestra, La vida moderna, ha ayudado a ello, la verdad, porque es la que hemos visto que empezó a crecer aquí”, señala Diego.

Inspirados por el entusiasmo de colegas como Despistaos y La La Love You, quienes les han hablado maravillosamente de los mexicanos. Subrayan que llegan sin ninguna expectativa, dispuestos a descubrir lo que México tiene preparado para ellos.

La expectativa en nuestra experiencia sólo sirve para generar una imagen previa y a mí me hace tanta ilusión que no quiero esperar nada, quiero que cada cosa sea una sorpresa,” coincidieron.

En cuanto a su concierto en el Foro Indie Rocks planean tener repertorio conformado por temas como La vida moderna, Dopamina, Estarás, Irremediable y Perder los modales, entre otras. Aseguran que el público verá a la banda en su “mejor momento” y presenciarán el resultado de diez meses de gira activa y pulido constante.

Lo que va a ver el público que venga a vernos al Foro Indie Rocks es a una banda esforzada en hacer grandes canciones, en el mejor momento que nunca ha tenido la banda”, indica Yago.

Más allá del concierto, Veintiuno tiene una lista de deseos por cumplir durante su visita, encabezada por el interés de degustar platillos que no se encuentran en España, visitar foros y asistir a conciertos de bandas locales. Además, Diego Arroyo, quien es arquitecto de profesión, tiene un profundo interés por la cultura y el urbanismo de la capital, expresando su deseo de caminar por las calles del Centro Histórico.

Me fascina la escala de la Ciudad de México y algo que me encantaría es caminar en el Zócalo, creo que tiene algunas singularidades urbanas y artísticas en la arquitectura moderna. Entonces me encantaría poder ver, visitar, empaparme y caminar por la ciudad”, comentó.

A nivel musical compartieron su admiración por artistas como Zoé, Camilo Séptimo, Bratty, Ed Maverick y Siddhartha, a quienes consideran grandes artistas, expresando su interés de colaborar con algunos de ellos, aunque les parezca imposible.

Finalmente, la banda confirmó que a la par de la gira han estado trabajando activamente en material nuevo, el cual planean sacar paulatinamente, teniendo su primer adelanto en un par de días para continuar lanzando pistas en 2026

Estamos trabajando en algo que no podemos nombrar, pero creo que se va a ir entendiendo lo que es a medida que saquemos canciones”, indica Diego.

Con la esperanza de que su visita a México les deje inspiración, la banda compartió una anécdota reciente: “En Argentina, al final, regresamos con tres canciones que acabamos en Buenos Aires y ojalá nos suceda también con México”, finaliza Yago.

