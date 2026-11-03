Mi vecino Totoro vuelve a la pantalla grande en México: cuándo y dónde verla

La magia de Studio Ghibli volverá a la pantalla grande con una de sus historias más entrañables. Mi vecino Totoro, la película de Hayao Miyazaki que conquistó a niños y adultos con sus personajes fantásticos y su emotiva historia, tendrá nuevas funciones en México. Si eres fan de la animación japonesa, te contamos cuándo podrás verla, cuáles serán las sedes y cómo conseguir tus boletos.

¿Cuándo se estrena Mi vecino Totoro en México y cuándo inicia la venta de boletos?

Los seguidores de la animación japonesa podrán disfrutar nuevamente de Mi vecino Totoro en la pantalla grande a partir del viernes 6 de noviembre de 2026.

La venta de entradas comenzará el jueves 5 de noviembre, por lo que los interesados podrán consultar la cartelera de la Cineteca Nacional para conocer los horarios y la disponibilidad de las funciones.

El regreso de esta producción también forma parte de la programación cinematográfica de noviembre de la Cineteca Nacional Chapultepec. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México incluyó el largometraje japonés de 1988 entre los títulos que se exhibirán en este recinto.

No es la primera vez que la película vuelve a las salas mexicanas durante 2026. En septiembre, Mi vecino Totoro tuvo otra exhibición en complejos de Cinemex, como parte de una programación especial dedicada a recuperar películas reconocidas de la historia del cine.

Ahora, el regreso anunciado para noviembre permitirá que los espectadores disfruten nuevamente de esta historia en tres espacios de la Cineteca Nacional.

Mi vecino Totoro vuelve a cines de México: cuándo y dónde verla Redes Sociales

¿Dónde ver Mi vecino Totoro? Estas son las tres sedes de la Cineteca Nacional

Las funciones de Mi vecino Totoro estarán disponibles en tres recintos de la Ciudad de México: la Cineteca Nacional México, la Cineteca Nacional de las Artes y la Cineteca Nacional Chapultepec.

Estas son sus ubicaciones:

1. Cineteca Nacional México

Se encuentra en avenida México-Coyoacán número 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. Es uno de los espacios cinematográficos más importantes de la capital, con una programación que reúne producciones mexicanas e internacionales.

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2. Cineteca Nacional de las Artes

Está ubicada en avenida Río Churubusco número 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán, dentro del Centro Nacional de las Artes. Este recinto cuenta con salas dedicadas a la exhibición de cine nacional e internacional.

3. Cineteca Nacional Chapultepec

La tercera opción se encuentra en avenida Vasco de Quiroga número 1401, Campo Militar 1F, en la zona de Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.

Esta sede forma parte de la oferta cultural de la zona poniente de la Ciudad de México y cuenta con espacios para exhibiciones cinematográficas y actividades culturales.

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Los espectadores pueden consultar la cartelera y elegir el recinto que les resulte más conveniente. Es importante revisar los horarios antes de acudir, ya que las funciones y la disponibilidad pueden variar.

¿Cómo conseguir boletos para ver Mi vecino Totoro en la Cineteca Nacional?

Las personas interesadas en asistir al reestreno podrán consultar la cartelera y adquirir sus entradas mediante los canales oficiales de la Cineteca Nacional.

Para comprar boletos por internet, es necesario ingresar a la página oficial de la institución, seleccionar la sede correspondiente y buscar la película en la cartelera.

Después, el usuario debe elegir el horario disponible, indicar la cantidad de entradas, seleccionar los asientos y completar los datos solicitados para realizar el pago.

La Cineteca Nacional también cuenta con la aplicación CinetecaMX, desde la cual es posible consultar las películas en exhibición y realizar compras.

Una vez aprobada la operación, el sistema genera un boleto electrónico que puede presentarse desde el teléfono celular para ingresar a la sala, sin necesidad de imprimirlo.

En cuanto a los precios, la institución publica tarifas generales de 70 pesos y preferenciales de 50 pesos para menores de 25 años, estudiantes y adultos mayores. También establece una tarifa de 50 pesos los martes y miércoles para funciones regulares, aunque es importante verificar si estas condiciones aplican a la exhibición de Mi vecino Totoro.

Para evitar contratiempos, lo recomendable es consultar directamente la cartelera y confirmar el precio de la función antes de completar la compra.

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¿De qué trata Mi vecino Totoro, la película de Studio Ghibli?

Mi vecino Totoro cuenta la historia de Satsuki y Mei, dos hermanas que se mudan con su padre a una casa en el campo para estar más cerca del hospital donde su madre permanece mientras se recupera de una enfermedad.

Durante sus primeros días en el nuevo hogar, las niñas descubren que el lugar esconde criaturas extraordinarias. Entre ellas aparecen unos pequeños seres negros conocidos como duendes del polvo y un misterioso espíritu del bosque al que Mei llama Totoro.

La pequeña es la primera en encontrarse con esta enorme criatura de aspecto peculiar, que se convierte en su compañero de aventuras. Más adelante, Satsuki también conoce a Totoro y descubre que el bosque guarda experiencias que van más allá de su imaginación.

A lo largo de la historia, las hermanas viven situaciones que combinan fantasía, momentos familiares y el descubrimiento de la naturaleza. Otro de los personajes más recordados es el Gatobús, un peculiar transporte que aparece para ayudarlas cuando más lo necesitan.

La película aborda temas como la unión familiar, la infancia, la amistad, la imaginación y el respeto por el medioambiente. Su relato muestra cómo las experiencias cotidianas pueden adquirir un significado extraordinario desde la mirada de los niños.

De acuerdo con la ficha oficial de Studio Ghibli, la película se estrenó originalmente en Japón el 16 de abril de 1988, bajo la dirección y el guion de Hayao Miyazaki. Su duración es de aproximadamente 86 minutos.

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¿Quién es Hayao Miyazaki y por qué Mi vecino Totoro es un clásico de Studio Ghibli?

Hayao Miyazaki es uno de los cineastas más reconocidos de la animación japonesa. Su trabajo se caracteriza por crear mundos fantásticos, personajes entrañables e historias que exploran las emociones humanas y la relación entre las personas y la naturaleza.

El director nació en Tokio, Japón, en 1941. En 1985 fundó Studio Ghibli junto con Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, después de desarrollar una trayectoria que ya destacaba por su propuesta artística.

Desde entonces, el estudio produjo películas que alcanzaron reconocimiento internacional, entre ellas El castillo en el cielo, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, El increíble castillo vagabundo y Ponyo y el secreto de la sirenita.

En este universo creativo, Mi vecino Totoro ocupa un lugar especial. Su protagonista se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de Studio Ghibli y en una figura representativa de la animación japonesa.

El reconocimiento del estudio también trascendió la industria cinematográfica. En 2026, Studio Ghibli recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su trayectoria e influencia cultural.

La distinción reconoce el alcance de sus historias y los valores que transmiten sus producciones, entre ellos la amistad, la empatía y el respeto por la naturaleza.

Más que una película de animación, Mi vecino Totoro es una historia que invita a mirar el mundo con curiosidad y recuperar la capacidad de asombro de la infancia. Su permanencia en la memoria del público demuestra que las historias sencillas, acompañadas de personajes entrañables y mensajes universales, pueden superar el paso del tiempo y conquistar a nuevas generaciones.