Vanessa Bauche: De Amores Perros a su debut en doblaje animado al lado de Derbez

Aunque difícil de creer, pues pareciera que el tiempo no pasa tan rápido, Vanessa Bauche celebra 40 años de carrera artística y se dice agradecida con la vida y con todos aquellos que le han permitido seguir activa en una industria en la que no es tan fácil mantenerse. Bauche, quien debuta en el doblaje de animación gracias a Circo Gómez, serie producida por Eugenio Derbez, habló de cómo, tras el éxito de Amores Perros, que impulsó su carrera en 2000, decidió quedarse en México a trabajar, algo de lo que no se arrepiente.

“Cuando fue el boom de Amores Perros todo mundo me dijo ‘Vámonos, órale, agarra tu boleto y juímonos’ y la verdad yo soy persona de buena fe, creo en México, amo demasiado a México y pensé que lo de Amores Perros era el inicio de un nuevo status, como que era el punto de partida para evolucionar nuestra industria, no que iba a ser un garbanzo de a libra y pues no me fui también por responsabilidades familiares. Me siento muy satisfecha, me siento en un momento muy madura como actriz, como mujer, por los retos que he enfrentado y me siento muy contenta por la recepción que ha tenido el público con nuestros proyectos”, contó Vanessa Bauche a Excélsior.

Circo Gómez. Cortesía ViX

La actriz, productora y activista mexicana sabe que la industria del entretenimiento en nuestro país se encuentra en un muy buen momento, con el que siempre soñó tras lo que México y el cine lograron con Amores Perros, y por ende aplaude que cada semana se estrenen películas, series u obras de teatro con la calidad que distingue a los mexicanos.

Por esa misma razón se muestra muy emocionada de por fin estrenar Circo Gómez, serie animada para adultos, plagada de humor irreverente.

Era un sueño de toda la vida. Con esta voz tan rasposita y tan característica como la mía no había hecho doblaje para un proyecto animado. He hecho doblaje para documentales de Clío, radionovelas, he trabajado con mi voz para videos corporativos, he narrado algunos libros como El accidente de Santiago Roncagliolo, que está en StoryTell, pero nunca en las caricaturitas (sic) pero mira, así lo quiso Dios. ¡Ya tocaba!”.

Fue justo cuando estaba trabajando en Acapulco, serie producida y protagonizada por Derbez, que a Bauche le hablaron de Circo Gómez, sin embargo, el tiempo pasó y ya no supo más hasta que de nuevo le llamaron para sumarse al equipo junto a Derbez, Omar Chaparro, Diana Bovio y Teco Lebrija.

“A mí donde me diga Eugenio (Derbez), ahí voy a estar. Todo se conjuntó y me siento muy feliz de poder compartir este gran proyecto con todas estas maravillosas personas. ¡Es un gran combo!”, contó emocionada.

En esta serie de humor irreverente que se estrena hoy, Bauche le da vida a Lupe, esposa de Filiberto (Derbez), madre de cuatro y quien trata de mantener unida a la familia a pesar de todas las vicisitudes por las que atraviesa el negocio circense.

¡Lupe me encanta! Desde que vi la caricaturita, de cómo era la propuesta del personaje, dije: ‘¡Qué metáfora más hermosa de la mujer, de la madre latinoamericana, mexicana!’. Con un pechototote, con unos brazototes”, contó.

“Se supone que es la mujer más fuerte de México, es la que sostiene, y luego tiene las piernas chiquititas, tiene el cuerpo pequeñito, pero es sensual y cree en ella, es súper segura de sí misma y fue actriz de telenovelas, según ella, y su prioridad es la unión familiar, poder sacar adelante a su familia y que el circo, el negocio, no se pierda porque están en decadencia cuando arranca la historia. Entonces sí hay mucho de mí en ella o mucho de ella en mí y por supuesto de las mujeres que conozco, de las mamás resilientes y amorosas del sagrado femenino latino”, apuntó.

La intérprete hizo su trabajo de doble en tres llamados e hizo énfasis en cómo en nuestro país, a pesar de la crisis social y económica que vivimos, el medio del audiovisual y del doblaje se ha mantenido en toda América Latina.

Circo Gómez. Cortesía ViX

“La animación en nuestro país está lleno de talento, sin embargo, no ha tenido la continuidad y yo creo que por eso es importante que la gente vea Circo Gómez porque le abren la posibilidad a las y los animadoras de nuestro país que son talentosísimos en muchos formatos. El doblaje en español a nivel mundial es el mexicano y creo que nuestro proyecto, por la manera en que está hecha, con tanto amor y tan divertida y tan irreverente y tan fresca, puede abrir el camino para que haya más empresas consolidando una industria de animación”, remató.

De la serie

Circo Gómez

Serie animada para adultos.

Plataforma ViX.

Estreno hoy.

Creada por Arturo Navarro y Sergio Teco Lebrija.

Lebrija. Diez episodios.

Sobre Vanessa Bauche