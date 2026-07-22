Star Trek Strange New Worlds: El reto de ser Kirk, Spock, Número Uno y Uhura en 2026

En la cultura pop, pocas naves espaciales tienen tanta relevancia como la USS Enterprise de Star Trek. Esta serie de los 60 redefinió la ciencia ficción y estableció una brújula moral para la humanidad.

Hoy, el fenómeno vive una de sus eras más doradas con Star Trek: Strange New Worlds, una serie que ha logrado lo que parecía imposible: reconectar con la nostalgia de los fans veteranos mientras construye un puente para las nuevas generaciones.

Sin embargo, el éxito del show radica también en un punto importante: el elenco. Habitar la piel de figuras como Spock, Kirk, Uhura o Número Uno (Una) es una tarea que lleva a los actores a ‘custodiar’ papeles icónicos.

A medida que nos adentramos en la Temporada 4, la presión recae sobre los hombros de Rebecca Romijn, Ethan Peck, Paul Wesley y Celia Rose Gooding. Excélsior platicó con ellos sobre cómo han logrado imprimir su propia huella en un universo donde cada decisión creativa es analizada por los trekkies más devotos.

Star Trek Strange New Worlds Temporada 4 Paramount+

El peso del uniforme

Para cualquier actor, vestirse para un papel es entrar en personaje. Pero cuando el uniforme fue portado originalmente por leyendas como William Shatner o Leonard Nimoy, el peso se siente.

El elenco de Strange New Worlds lo sabe, por eso es que hablan de cómo el vestuario los hizo sentir empoderados y ayuda a conectar con el personaje, según palabras de Celia Rose Gooding, quien le da vida a Uhura.

“Establecen [los uniformes] unidad entre las personas que trabajan en la tripulación; también es un vínculo emocional en común.” Mientras que Rebecca Romijn, quien interpreta a Número Uno, complementa: “Me encanta la sensación de estar todos juntos con nuestros uniformes… La primera vez que me probé el uniforme, lloré. Fue realmente una sensación muy especial”.

De igual forma, la tecnología actual ha hecho su trabajo, transportando al elenco al espacio, mezclando la realidad y la ficción en el set de grabación. La escala de producción subió de nivel, especialmente en las últimas temporadas, algo que ayudó a la inmersión en los personajes.

Romijn mencionó que la primera vez que estuvo en el USS Discovery (un estudio 360º) junto a Ethan Peck, realmente se sintió en el universo de Star Trek. “Cada vez que estoy en el turboascensor, y se abre hacia el puente, solo puedes ver la nave Enterprise. No hay rastro del crew; entonces, durante esos breves momentos antes de la acción, es como si estuvieras allí y es algo mágico·, afirmó Peck.

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Empiezan las despedidas de Kirk, Spock, Una y Uhura

La cuarta temporada de Star Trek Strange New Worlds se estrenará el próximo 23 de julio; contará con 10 episodios transmitidos semanalmente por la plataforma de streaming Paramount+. Sin querer dar spoilers, el elenco compartió que esta es “nuestra mejor temporada hasta ahora” y, según palabras de Peck, “Kirk envejece en estos episodios”.

A lo largo de tres temporadas, Star Trek: Strange New Worlds se ha consolidado como una serie de ciencia ficción y un homenaje a la creación de la década de 1960 concebida por Gene Roddenberry.

El cierre de la tercera temporada involucró sacrificios de personajes y la necesidad de atar varios de los hilos narrativos planteados desde el inicio de la serie. También demostró una vez más que la fortaleza de la Flota Estelar radica en el trabajo en equipo, algo que el elenco enfatizó en nuestra conversación.

A solo unos días del estreno de la cuarta temporada, se confirmó la presencia del personaje de David Marcus, el hijo del capitán James T. Kirk y la doctora Carol Marcus. Otro pilar de la serie es la evolución del vínculo entre Spock (Ethan Peck) y Kirk (Paul Wesley); esta nueva entrega cimentará la confianza sobre la cual se construirá la amistad más icónica de la ciencia ficción.

Lo que ya es un hecho es que Star Trek: Strange New Worlds llegará a su fin tras la quinta temporada. Los actores ya comenzaron a despedirse de sus personajes y, con el final acercándose, ¿qué les gustaría llevarse como recuerdo de haber sido parte del mundo de Star Trek?

Formar parte de este universo no es cualquier cosa: se trata de una franquicia que ha marcado a generaciones en la televisión con series como La Nueva Generación, Abismo Espacial Nuevo o Discovery, y que ha conquistado las salas de cine desde Star Trek II: La ira de Khan hasta la era de Star Trek: sin límites.

Por eso, conservar un objeto del set no es solo llevarse utilería, sino quedarse con un fragmento de su paso por el USS Discovery.

Para Celia Rose Gooding (Uhura), la oportunidad de guardar un recuerdo no podía pasar de largo, y confesó: “Creo que ya puedo decirlo porque ¿qué van a hacer? Me llevé un earcom a casa y está justo al lado de un par de aretes”.

Por su parte, Paul Wesley, encargado de dar vida al joven James T. Kirk, reveló que logró quedarse con nada menos que un fáser de utilería.

Los altos mandos de la nave tampoco se quedaron atrás, pues Rebecca Romijn logró quedarse con el uniforme completo de su personaje, además de una insignia Delta de la Flota Estelar y varios pares de orejas de Spock.

Ethan Peck, quien interpreta al célebre oficial vulcano, coincidió con su compañera de reparto al conservar también una Delta y algunas de sus propias prótesis de orejas.

Para el elenco de Star Trek, estos objetos no solo representan un vínculo sino también un símbolo de haber pertenecido a una leyenda inmortal en la cultura pop: el universo trekkie.

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Un encuentro con las figuras de los 60

La serie original de Star Trek revolucionó la forma de hacer televisión, pero también respondió a los cambios políticos, sociales y culturales que se vivieron durante la década de 1960.

Cuando Gene Roddenberry concibió el programa, el mundo se encontraba fracturado por tensiones geopolíticas, como la amenaza constante de la Guerra Fría, regímenes autoritarios y una segregación racial sistemática.

En medio de ese panorama, el director y productor llevó la idea de un futuro libre de prejuicios y autodestrucción, uniéndose en una sola especie para explorar el espacio en armonía.

Tener en la misma tripulación a una mujer afroamericana, a un tripulante de origen japonés, un joven ruso, y a un alienígena como Spock trabajando hombro a hombro con humanos, fue un acto político transformador.

El contexto de la ciencia ficción solo fue un pretexto por parte de la serie para criticar y dar visibilidad a problemáticas sociales del momento que, por desgracia, siguen estando presentes en pleno 2026.

El mensaje de diversidad, justicia social y unión frente a la adversidad sigue siendo válido y necesario; por lo que si los personajes de Peck, Wesley, Romijn y Gooding pudieran viajar en el tiempo y encontrarse con sus contrapartes de 1966, el choque sería épico.

“Creo que la joven Uhura estaría intimidada por la gran expectativa que hay sobre ella en el futuro. Pero también inspirada por la confianza que sus superiores tienen hacia ella”, confirmó Celia Gooding.

Para Weasley, el tomar elementos que no estaban en la serie original de los años 60 y haberlos desarrollado ha sido de las decisiones que más le han gustado en esta nueva versión.

¿Y para Ethan Peck? La mayor sorpresa del Spock ‘del futuro’ sería conocer que el de New Worlds ha tenido muchos romances pasajeros.

El futuro de Star Trek en la fusión Paramount-Warner

La franquicia creada por Gene Roddenberry se encuentra en un punto de inflexión; el futuro es incierto una vez finalizada Star Trek: Strange New Worlds.

El viaje de la nave USS Enterprise apunta a tres películas, cada una con su propia particularidad. La primera apuesta es un largometraje completamente original, de la mano de Jonathan Goldstein y John Francis Daley, encargados de dirigir, escribir y producir lo nuevo de Star Trek.

Al parecer, Hollywood también tiene en la mira dos nuevas entregas producidas por J.J. Abrams; y, según los rumores, una de ellas presentará personajes completamente nuevos, teniendo en la silla de director a Toby Haynes (Andor), con un enfoque autónomo para nuevas generaciones.

Lo que es seguro es que aunque la travesía de Strange New Worlds esté llegando a su última frontera, la huella de su elenco ya ha quedado grabada en el ADN de la franquicia, asegurando que su viaje por las estrellas siga vivo en la memoria de los fans por generaciones.