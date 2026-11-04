Caso Vadhir Derbez da un nuevo giro: abogados de joven que lo denunció acudirán a la FGR

El caso de Vadhir Derbez vuelve a dar de qué hablar. A casi seis meses de que se hiciera pública la denuncia de una joven por una presunta agresión sexual, la representación legal de la denunciante anunció que acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar una reunión con su titular y dar seguimiento al proceso.

Fue mediante un comunicado difundido este miércoles 4 de noviembre de 2026 que el despacho Vega Mac Gregor Arellano dio a conocer sus próximos pasos. Los abogados convocaron a los medios de comunicación para informar sobre la solicitud que presentarán ante las autoridades.

La intención, según explicaron, es que la investigación avance con objetividad, diligencia y perspectiva de género, además de que se garantice el acceso a la justicia y se respeten los derechos de todas las personas involucradas.

La visita a las instalaciones de la Fiscalía está programada para este jueves 5 de noviembre, por lo que se espera que la representación legal dé a conocer más detalles sobre su petición.

¿Por qué los abogados de la denunciante de Vadhir Derbez acudirán a la FGR?

De acuerdo con la convocatoria, los representantes legales de la joven se presentarán a las 10:00 horas en las instalaciones de la FGR, Delegación Ciudad de México, ubicadas en la calle Doctor Velasco, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la convocatoria, los representantes legales de la joven se presentarán a las 10:00 horas en las instalaciones de la FGR IG vadhird

Ahí buscarán solicitar una cita con la fiscal general de la República para exponer su interés en que las autoridades den seguimiento a la investigación.

La solicitud tiene como propósito expresar el interés de la representación legal en que la investigación avance con objetividad, diligencia y perspectiva de género, señala el documento difundido por el despacho.

Hasta el momento, los abogados no han detallado si durante este encuentro presentarán nuevas pruebas o alguna otra petición relacionada con el expediente. Tampoco se ha informado sobre una respuesta de la Fiscalía a la solicitud de reunión.

La convocatoria vuelve a poner el caso en la conversación pública, luego de que durante los últimos meses tanto la denunciante como el actor han mantenido posturas distintas sobre lo ocurrido.

.¿De qué acusan a Vadhir Derbez? Así comenzó el caso

Los señalamientos contra el hijo de Eugenio Derbez se conocieron en mayo de 2026, cuando una joven de 19 años lo denunció por una presunta agresión sexual que habría ocurrido durante la grabación de un video musical en la Ciudad de México.

Según la versión que se dio a conocer entonces, la denunciante aseguró que el actor la habría llevado a un camerino, donde presuntamente tuvo acercamientos físicos sin su consentimiento.

La acusación generó atención debido a que involucra a uno de los integrantes de la familia Derbez, quien ha desarrollado una carrera como actor y cantante.

Los señalamientos contra el hijo de Eugenio Derbez se conocieron en mayo de 2026 IG: Vadhir Derbez

Tras hacerse pública la denuncia, Vadhir rechazó los señalamientos y aseguró que tenía elementos para demostrar su versión de los hechos. Además, afirmó que habría sido víctima de un intento de extorsión, pues, según contó, le solicitaron 350 mil dólares para evitar consecuencias legales.

¿Qué ha dicho Vadhir Derbez sobre la denuncia?

El actor también habló sobre el proceso legal en agosto pasado, cuando aseguró que había obtenido una sentencia de amparo relacionada con la investigación.

Sin embargo, no ofreció detalles públicos sobre los alcances de esa resolución ni sobre lo que representaba para el desarrollo del caso.

Ahora, con el anuncio de los abogados de la joven sobre su próxima visita a la FGR, el tema vuelve a tomar fuerza.

Por el momento, no se ha informado de una resolución definitiva sobre los señalamientos contra Vadhir Derbez. La reunión que busca la representación legal podría ser un nuevo paso en el proceso, aunque habrá que esperar para conocer si la Fiscalía responde a la petición y qué información se da a conocer después de la visita.

Mientras tanto, las acusaciones continúan siendo parte de una investigación y no deben presentarse como hechos acreditados.