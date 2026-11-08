“Qué estupidez hacer cosas falsas”: Lucero explota por imagen junto a Mijares; esto fue lo que pasó

La cantante Lucero manifestó su molestia luego de que comenzara a difundirse en redes sociales una imagen manipulada en la que aparece junto a su exesposo, Manuel Mijares. La publicación simulaba ser la portada de una revista y sugería que los artistas habían decidido retomar su romance, lo que despertó la curiosidad de algunos usuarios.

La imagen, creada mediante herramientas digitales, dio pie a comentarios y especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental. Sin embargo, la cantante no tardó en reaccionar y dejó claro que está en contra de este tipo de contenidos, especialmente cuando pueden hacerse pasar por información verdadera.

Lucero. @luceromexico

A través de su cuenta de X, la también actriz expresó su inconformidad y cuestionó la necesidad de utilizar recursos como la inteligencia artificial (IA) y los efectos generados por computadora (CGI) para inventar situaciones que nunca sucedieron.

A continuación, te mostramos la imagen creada con inteligencia artificial que comenzó a circular en redes sociales y provocó la reacción de Lucero:

Imagen creada con IA

¿Qué dijo Lucero sobre la portada junto a Manuel Mijares?

La cantante se sumó a las críticas que otros usuarios hicieron sobre las imágenes falsas que circulan en internet y señaló que este tipo de montajes pueden generar confusión entre el público.

Lucero no ocultó su molestia y explicó que le parece innecesario fabricar contenidos que podrían llevar a las personas a creer en acontecimientos que no son reales.

Siempre he detestado los montajes que hacen creer cosas falsas. Es una tontería porque hay personas que podrían pensar que es verdad! Da coraje, no se vale que hagan montajes falsos y que los publiquen. Se da lugar a comentarios feos y pura tontera.

Posteriormente, la cantante volvió a pronunciarse con un comentario más contundente, en el que cuestionó directamente el uso de herramientas tecnológicas para crear imágenes engañosas.

Ay si, qué estupidez hacer cosas falsas! Para qué sirve eso? Ya no usen AI o CGI. Hay mucho material real y es suficiente. No inventen payasadas, porque puede haber gente que se lo crea. Es una falta de respeto.

Ay si, qué estupidez hacer cosas falsas! Para qué sirve eso? Ya no usen AI o CGI. Hay mucho material real y es suficiente. No inventen payasadas, porque puede haber gente que se lo crea. Es una falta de respeto. — Lucero (@LuceroMexico) November 8, 2026

Esta es la portada original de la revista, que contrasta con la imagen manipulada que comenzó a difundirse en redes sociales:

¿Lucero y Manuel Mijares regresaron como pareja?

Aunque la supuesta portada despertó rumores sobre una posible segunda oportunidad en el amor, lo cierto es que Lucero y Manuel Mijares no han anunciado una reconciliación sentimental.

La pareja contrajo matrimonio el 18 de enero de 1997 en el Colegio de las Vizcaínas, en la Ciudad de México. Durante su relación tuvieron dos hijos: José Manuel, nacido en 2001, y Lucero Mijares, conocida artísticamente como Lucerito Mijares, quien llegó al mundo en 2005.

Aunque dejaron de ser esposos, Lucero y Mijares consiguieron mantenerse unidos como padres de José Manuel y Lucerito. Mezcalent

Después de más de 14 años de matrimonio, los cantantes anunciaron su separación en marzo de 2011. Pese a poner fin a su relación amorosa, ambos han conservado una convivencia cordial y una relación cercana como padres.

Incluso, con el paso de los años, han vuelto a coincidir sobre los escenarios, compartiendo presentaciones y proyectos musicales que han sido bien recibidos por sus seguidores.

Esta cercanía ha provocado que constantemente surjan versiones sobre una posible reconciliación, aunque ninguno ha confirmado que exista nuevamente un vínculo amoroso entre ellos. Por ahora, su relación se mantiene en el terreno de la amistad, el cariño y la familia.