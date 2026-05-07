¿Quieres ver a Lila Downs en vivo? Habrá concierto gratis en CDMX

Lila Downs es una de las voces más reconocidas de México, con una presencia que resuena en cada escenario y logra poner la piel de gallina con su poderosa interpretación.

Y para consentir a las mamás en el marco del Día de las Madres, habrá un concierto gratuito de la cantante en la Ciudad de México. ¡No te lo puedes perder! Te contamos cuándo y dónde será este esperado evento.

¿Quién es Lila Downs?

Algo que destaca de Lila Downs es la mezcla de música con las raíces culturales de México. La cantante combina géneros como el folclor, y los sones oaxaqueños con estilos como el jazz, el blues e incluso el hip-hop, demostrando así su talento y versatilidad en la escena musical.

Gracias a su inconfundible voz y a sus letras, la artista se ha convertido en una de las representantes más importantes de la música mexicana a nivel internacional.

Lila Downs en CDMX: cuándo y dónde será su concierto gratis Foto: Cuartoscuro.com

Lila Downs concierto

Así que prepárate para disfrutar de un gran espectáculo con la poderosa voz de Lila Downs y su icónica fusión de géneros musicales.

El anuncio de este concierto fue realizado por el Gobierno de la Ciudad de México, junto con la Secretaría de Cultura, como parte de las actividades para celebrar a las mamás con un evento lleno de música, cultura y emoción.

Lila Downs en CDMX: cuándo y dónde será su concierto gratis Foto: Cuartoscuro.com

¿Cuándo y dónde será el concierto de Lila Downs?

Será el próximo 16 de mayo cuando la voz de Lila Downs resuene en la UTOPÍA Azcapotzalco, en un concierto especial dedicado a las mamás.

El evento comenzará a las 19:00 horas y lo mejor es que será de entrada libre, así que no hay pretexto para asistir y celebrar con la música de una de las artistas mexicanas más importantes del país.

¿Cómo llegar a la UTOPÍA Azcapotzalco?

La UTOPÍA Azcapotzalco se encuentra en Calle Norte 45, esquina con Boulevard Ferrocarriles y Avenida Ceylán, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

Si aún no conoces este recinto, puedes llegar en transporte público desde distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con Google Maps, una de las rutas más prácticas es desde la estación San Cosme del Metro, con un trayecto aproximado de 23 minutos.

Lila Downs en CDMX: cuándo y dónde será su concierto gratis Foto: Cuartoscuro.com

Ahora ya lo sabes: si quieres escuchar en vivo temas como “La Cigarra” o “La Llorona”, dos de los clásicos más queridos de la cantante, esta puede ser la oportunidad perfecta para disfrutar de su música completamente gratis.