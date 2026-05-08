Así suena 'Miel con licor', la nueva canción de Christian Nodal tras desaparecer de Instagram

Con un regreso que apunta a ser uno de los más comentados, Christian Nodal vuelve a la música con un nuevo lanzamiento que ya comienza a dar de qué hablar entre sus seguidores.

En los últimos días, el cantante se convirtió en tema de conversación luego de borrar todo el contenido de sus redes sociales, lo que generó especulaciones e inquietud entre sus fans. Sin embargo, ahora reaparece con una nueva canción cargada de nostalgia, amor y desamor.

La nueva canción de Christian Nodal

El nuevo tema del intérprete mexicano aborda el dolor que deja una despedida amorosa, acompañado de una letra melancólica que conecta con las emociones de una ruptura.

“Hoy por fin entendí a qué sabe el amor, sabe a miel con licor a dolor con pasión. A que un día vas a irte y yo estaré muy triste”.

La canción mantiene el estilo sentimental que ha caracterizado a Nodal y que lo ha llevado a conectar con miles de personas a través de sus letras.

Christian Nodal lanza nueva canción Foto: @nodal

Una canción sobre soltar y seguir adelante

Además del desamor, el sencillo también transmite un mensaje sobre dejar ir aquello que ya no hace bien para poder continuar y sanar emocionalmente.

“Es que sabes a mí y a viejos besos que se cansan de mentir. A un pensamiento que al final ya no está aquí. Algo que tengo que soltar para vivir. Pa’ volver a ser feliz”

Fans reaccionan al nuevo lanzamiento de Nodal

La canción fue compartida en YouTube el jueves 7 de mayo y, hasta el momento, ya suma más de 67 mil reproducciones, generando revuelo entre sus fans.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios destacaron el talento del cantante, además de mostrarle apoyo en esta nueva etapa musical.

Regreso de Nodal tras desaparecer de Instagram

Cabe recordar que Christian Nodal atraviesa por momentos complejos tanto en el ámbito personal como profesional, relacionados con temas familiares y su marca.

Por ello, cuando el intérprete de “Ya No Somos Ni Seremos” eliminó el contenido de su cuenta de Instagram a principios de mayo, muchos seguidores comenzaron a especular sobre lo que ocurría.

Sin embargo, este tipo de “borrón y cuenta nueva” suele ser utilizado por artistas como una estrategia para anunciar nuevos proyectos musicales.

Ahora, con este lanzamiento, Nodal marca el inicio de una nueva etapa artística, manteniendo la esencia de canciones que recuerdan a éxitos como “Adiós Amor”.