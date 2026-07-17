“Es el futuro del cine”: George Lucas cree que la IA cambiará el cine y explica por qué

Para George Lucas, la inteligencia artificial no es una moda pasajera ni una amenaza que pueda frenarse. El creador de Star Wars considera que esta tecnología terminará formando parte del proceso de hacer películas y que la industria tendrá que aprender a convivir con ella.

Durante una entrevista con la revista A Rabbit’s Foot, el cineasta de 82 años aseguró que la IA facilitará distintas tareas dentro de la producción audiovisual y comparó el momento que vive la industria con otros cambios tecnológicos que, en su momento, también generaron dudas.

George Lucas ve a la IA como parte del futuro del cine

Lejos de mostrarse preocupado por la llegada de estas herramientas, George Lucas afirmó que la tecnología hará más sencillo producir películas.

“Significa que es mucho más fácil para nosotros hacer películas”, comentó durante la conversación con la publicación.

Para el director, intentar impedir el avance de la inteligencia artificial no es una opción realista.

“No hay nada que se pueda hacer al respecto. Eso es progreso, es el futuro”, señaló.

Lucas explicó que cada gran avance tecnológico suele despertar resistencia al principio. Como ejemplo, comparó la situación con la transición de los carruajes tirados por caballos hacia los automóviles, un cambio que modificó por completo la forma de transportarse y de trabajar.

Desde su perspectiva, la IA representa otro paso dentro de esa evolución tecnológica.

George Lucas considera que la inteligencia artificial será una herramienta importante para el futuro del cine. IG georgelucasofficial

La inteligencia artificial también puede ayudar a detectar información falsa

Aunque gran parte del debate sobre la IA gira en torno a la creación de contenido, George Lucas considera que también puede ser útil para resolver otros problemas.

Durante la entrevista habló sobre la capacidad que podrían tener estas herramientas para identificar información falsa y rastrear su origen, una tarea que, según explicó, puede resultar complicada para las personas.

“Si quieres una IA que te diga cuándo algo es falso y de dónde proviene, la IA puede hacerlo”, afirmó.

Sin embargo, el cineasta dejó claro que el uso de esta tecnología no elimina la responsabilidad de quienes la utilizan.

Para Lucas, las personas siguen siendo responsables de lo que crean, publican o difunden. Si alguien utiliza una herramienta de inteligencia artificial para cometer una acción ilegal, considera que esa persona debe responder por sus actos y recibir el reconocimiento o las consecuencias correspondientes.

El creador de Star Wars aseguró que la inteligencia artificial facilitará la producción de películas. Reuters

George Lucas no cree que el público deba decidir una película

Además de hablar sobre la IA, el creador de Star Wars aprovechó la entrevista para compartir otra postura que ha mantenido durante buena parte de su carrera: su rechazo a los llamados focus groups.

Estos estudios de audiencia son utilizados por algunos estudios para conocer la reacción del público antes del estreno de una película o incluso durante su proceso de desarrollo.

Para Lucas, escuchar la opinión de los espectadores puede ser útil cuando ayuda a entender por qué un personaje o una historia no funcionan.

Lo que no comparte es que esas opiniones terminen modificando por completo una película.

“No me gustan los grupos de discusión; el público no sabe lo que quiere ver”, explicó.

Añadió que cuando un estudio recibe ciertos comentarios suele interpretarlos de forma equivocada y acaba permitiendo que la audiencia tome decisiones creativas que deberían corresponder al director o al guionista.

Además de la IA, George Lucas cuestionó el uso de los grupos de enfoque para tomar decisiones creativas. IG george_lucasofficia

Para George Lucas, las historias siguen siendo el centro del cine

El director considera que una película debe partir de la visión de alguien que realmente tenga una historia que contar y una razón para llevarla a la pantalla.

Aunque reconoce que conocer la opinión del público puede aportar información interesante, insiste en que las decisiones creativas deben mantenerse en manos de quienes desarrollan el proyecto.

También recordó que el principal motivo por el que las personas siguen asistiendo al cine es la conexión emocional que generan las historias.

Desde su punto de vista, el cine continúa siendo una forma de arte que funciona gracias a las emociones que despierta en el espectador, independientemente de las herramientas tecnológicas utilizadas durante su producción.

Para George Lucas, las nuevas tecnologías forman parte de la evolución natural del cine. IG george_lucasofficia

El debate sobre la IA en Hollywood continúa

Las declaraciones de George Lucas llegan en un momento en el que la inteligencia artificial sigue dividiendo opiniones dentro de la industria del entretenimiento.

En los últimos años, actores, guionistas, directores y estudios han discutido el uso de esta tecnología en procesos como la creación de efectos visuales, la edición, la generación de imágenes y otras tareas relacionadas con la producción audiovisual.