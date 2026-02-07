Ugo Bienvenu: la apuesta por proteger una visión animada que lo llevó al Oscar

Ugo Bienvenu traía arrastrando la fama que le dio en 2020 el lanzamiento de su cómic Preferencias del sistema, mismo que se convirtió en un best seller francés, que cuando planteó la idea de dirigir Arco, un largometraje animado desarrollado en dos futuros, el 2075 y el 2932, la gente no paró de dudar de su decisión y decirle que no iba a tener la misma calidad.

El director francés no quiso modificar la visión que tenía para ese filme a pesar de la insistencia de muchos y fue cuando encontró a una gran aliada que comprendió y protegió su visión: la ganadora del Oscar Natalie Portman. Gracias a ese apoyo, Ugo se mantuvo firme en respetar su visión y eso le trajo varios frutos, como la nominación al Oscar 2026 a Mejor Película Animada.

Lo que puedo decir es que cuando ella llegó, cuando la conocí y vio la animación de la película, se conmovió mucho y me dijo: ‘¿para qué me necesitas?’. Y yo le dije: ‘necesito que seas la guardaespaldas de la película porque todos quieren que haga la película que tienen en mente y yo no quiero eso.’ Ella realmente lo entendió, entendió que Arco es una memoria del futuro y teníamos que protegerla, pues yo no quería hacer una película impresionante, sino una película con emociones, una película sobre lo que nos hace humanos”, contó Ugo Bienvenu a Excélsior.

Gracias a la fidelidad que tuvo consigo mismo y a la complicidad que halló en Portman, Bienvenu debutó como director de un largometraje y logró posicionarse con esta cinta que se centra en Arco, un niño de 2932 que viaja por error al 2075, en donde conoce a Iris, una niña que sueña con que el futuro cambie. A pesar de pertenecer a mundos y épocas diferentes, ambos niños hacen clic y ella hace todo lo posible para que él pueda regresar con sus padres al futuro.

Para poderle dar forma a Arco, que se estrena este fin de semana en nuestro país para después de su corrida comercial aterrizar en la plataforma Mubi, Bienvenu, de 38 años, le apostó a la animación 2D, misma que para él ha ido perdiendo terreno ante las innovaciones tecnológicas y la inteligencia artificial, por lo cual celebró aún más la nominación al Oscar.

Para mí esto es muy importante, es muy importante para mi oficio porque la animación 2D está pasando por un mal momento debido a la inteligencia artificial. Recuerdo que desde que estaba en la escuela, la gente, mis maestros, me decían: ‘No vas a tener trabajo si haces 2D’, y yo opté por hacer 2D. Y ahora el 2D se ha estado volviendo más débil debido a la IA, pero todavía existe y es nuestro trabajo seguir haciéndolo si queremos que siga existiendo”, relató el director francés y siguió compartiendo con Excélsior su reflexión.

A mí me encanta este oficio más que nada porque, después de todo, todo lo que sé, lo aprendí dibujando. Y lo que aprendí es que los seres humanos no reconocemos la imperfección porque no somos criaturas perfectas. De hecho, nunca hacemos algo bien. Casi lo hacemos bien, pero casi, nunca lo logramos. Así que siempre hay imperfección y lo que reconocemos como imperfección es lo que no somos capaces de lograr. Para mí la calidad de un dibujante es la calidad de sus errores” relató.

Bienvenu confesó que algo que detesta de la ciencia ficción es que siempre se ven escenario fríos, poco coloridos, con mucha tecnología y en los que la naturaleza no está presente. Para este hombre detrás de cortos animados como Maman o La fin du Monde, la naturaleza juega un papel vital en su vida.

La ciencia ficción a menudo olvida la naturaleza. Por eso me encanta Tolkien porque la naturaleza está por todas partes. En la ciencia ficción, lo siento, pero muchas películas son muy flojas, no muestran la naturaleza. Alguien dijo una vez: ‘Creo que Dios no creó las ciudades, creó la naturaleza’. Y yo, no sé, ni siquiera podría dibujar otra cosa que no fueran árboles. Y disfruto hacer eso porque siento que la estamos dañando y a través de lo que hago siento que es mi forma de defenderla. Yo sólo espero que mis hijos tengan en un futuro naturaleza”, relató.

CON INFLUENCIAS DE MÉXICO

Debido a que sus padres viajaban mucho por cuestiones laborales, Ugo Bienvenu vivió durante tres años en nuestro país, por lo que se le preguntó cuánto de la cultura mexicana ha influido en su trabajo.

México realmente influyó en mi forma de dibujar, en primer lugar, porque México también estaba muy influenciado por Estados Unidos. Había muchísimos anuncios de Coca-Cola de los años 50, autos antiguos, ya sabes, de la línea aerodinámica, así que creo que mi línea proviene de esta herencia. Mi forma de mezclar colores es muy mexicana y en Francia, cuando era un artista joven, la gente decía que mi estilo era muy raro debido a mi color. Tenía una forma de colorear, como se puede ver, pero es cierto que en México se pueden ver paredes amarillas con flores rosas o casi moradas”, compartió a Excélsior.

Arco contenderá el próximo 15 de marzo al Oscar a Mejor Película Animada junto a otras propuestas como K-Pop: Demon Hunters, Amélie y los secretos de la lluvia, Zootopia 2 y Elio.

CURIOSIDADES:

*Natalie Portman, además de producir, prestó su voz a la versión en inglés de la mamá de Iris, así como al robot Mikki.

*En la cinta aparecen triates y las voces en español corrieron a cargo de Memo Villegas, Alfonso Borbolla y Daniel Tovar.

*La versión en inglés cuenta con un elenco de voces complementado por Will Ferrell, America Ferrera, Flea, Mark Ruffalo y Andy Samberg.

*El niño Arco viaja en el tiempo usando un traje arcoiris.

ARCO :

*Ya en cartela en las salas de cine de nuestro país.

*Dirige: Ugo Bienvenu.

*Género: Animación.

*País: Francia, Estados Unidos y Reino Unido.

*Año: 2026.

cva*