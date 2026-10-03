202 días encerrado y un millón de dólares: así fue el reto de MrBeast que ganó un mexicano

Pasar más de seis meses encerrado en un supermercado no suena como un plan fácil. Mucho menos cuando, además de no poder salir, hay que comerse prácticamente toda la comida del establecimiento. Eso fue justamente lo que hizo Juan García, el señor Juan, quien se convirtió en uno de los cuatro ganadores del reto de MrBeast.

El mexicano, originario de Hidalgo y residente en Carolina del Norte, aceptó participar en la competencia acompañado de su hijo Ángel. Lo que comenzó como una prueba para saber quién era el último en abandonar el supermercado terminó convirtiéndose en un encierro de 202 días y en un premio de 1 millón de dólares.

El reto de MrBeast cambió y el premio aumentó

Juan y los demás participantes comenzaron con una dinámica distinta. Tenían que permanecer dentro del supermercado y evitar cruzar una línea roja que marcaba la salida. Sin embargo, MrBeast les hizo una propuesta que cambió por completo el juego.

El creador de contenido les ofreció continuar juntos y consumir todos los alimentos del supermercado. La recompensa, que originalmente era de 250 mil dólares, podía crecer hasta alcanzar el millón de dólares.

La comida disponible representaba alrededor de 4.3 millones de calorías, por lo que los concursantes tuvieron que encontrar la manera de aprovecharla antes de que se echara a perder. Congelaron frutas, verduras y pan, prepararon licuados y cocinaron con productos que normalmente no formaban parte de su alimentación.

Mexicano gana 1 millón de dólares tras pasar 202 días encerrado en un supermercado YouTube: MrBeast

Había una condición que podía costarles dinero: cada caloría desperdiciada significaba un dólar menos del premio.

Aunque algunos alimentos tuvieron que desecharse por seguridad, los cuatro consiguieron llegar hasta la parte final del desafío. Y Juan tuvo además otra particularidad durante la competencia.

Juan fue quien más caminó durante los 202 días

El encierro también se convirtió en una prueba física. Los concursantes hacían ejercicio para gastar energía y así poder comer más. Juan destacó por la cantidad de actividad que realizaba, al grado de terminar con una lesión en el tobillo.

Sus compañeros trataron de convencerlo de descansar, pero el mexicano quería continuar. En una de las etapas incluso habilitaron un espacio para que pudiera recuperarse y hacer ejercicios en el agua.

Mexicano gana 1 millón de dólares tras pasar 202 días encerrado en un supermercado YouTube: MrBeast

La plataforma utilizada para registrar la actividad del grupo contabilizó 2 millones 735 mil pasos de Juan, convirtiéndolo en el participante que más caminó durante el reto.

MrBeast reconoció este esfuerzo y le entregó un trofeo. Para el mexicano, sin embargo, la meta seguía siendo la misma: terminar la competencia y regresar con su familia.

Para comer más, sí puedo, porque tenemos que ir con nuestras familias, comentó Juan durante el reto.

El señor Juan entró con su hijo y terminó sin él

Una de las partes particulares de la historia fue que Juan no comenzó solo. Su hijo Ángel también participó en la competencia, pero tuvo que abandonar el supermercado por sus compromisos escolares y laborales. Juan decidió quedarse.

Con el paso de las semanas, el mexicano se ganó el cariño de los otros concursantes, quienes comenzaron a llamarlo "tío Juan". Además de participar en las pruebas, se encargaba de limpiar y ayudar en la convivencia diaria.

Durante el encierro también aprendió algunas palabras y frases en inglés con ayuda de Rayhon. Incluso terminó escribiendo una carta de agradecimiento para su compañero.

Mexicano gana 1 millón de dólares tras pasar 202 días encerrado en un supermercado YouTube: MrBeast

La convivencia fue parte importante del reto. Los cuatro llegaron como desconocidos y terminaron formando un equipo que decidió permanecer unido hasta el final.

La última comida marcó el final del encierro

Antes de poder salir, los concursantes tuvieron que terminar prácticamente con toda la comida disponible. También participaron en actividades que permitieron retirar alimentos del supermercado para donarlos.

En una de ellas, realizaron ejercicio durante 24 horas y recorrieron 100 millas en una caminadora. Con ese esfuerzo se retiraron otras 600 mil calorías del establecimiento para ser destinadas a donaciones. Finalmente, después de 202 días, solo quedaban 3 mil 882 calorías.

Los cuatro prepararon la última comida mientras sus familiares esperaban afuera. Después de comerla, llegó el momento que habían esperado durante más de seis meses.

Son libres de irse, anunció MrBeast.

Juan salió del supermercado y se reencontró con su esposa, a quien también le tenía preparada una sorpresa: durante el reto había elegido un anillo para ella.

Pero todavía faltaba conocer el premio. Frente a los cuatro finalistas, MrBeast confirmó la cantidad que habían conseguido.

Ustedes acaban de ganar 1 millón de dólares.

Así terminó el reto que comenzó con una prueba de resistencia y que terminó convirtiendo al señor Juan y a sus compañeros en los ganadores de uno de los desafíos más largos realizados por MrBeast.