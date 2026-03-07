Tricia Tuttle defiende la independencia de la Festival Internacional de Cine de Berlín

La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, insistió en una entrevista radial en la independencia de la futura orientación del famoso Festival Internacional de Cine de la capital alemana.

Es importante que reforcemos nuestra independencia como festival”, subrayó Tuttle en declaraciones a la emisora Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Tuttle agregó que esta postura es decisiva, al igual que contar con el apoyo en el plano personal.

En su opinión, el consejo de administración del festival confirmó ambas cosas en una reunión de crisis celebrada el miércoles. “Sin este apoyo, no me habría quedado”, afirmó. “Fue bueno escuchar eso”.

La estadunidense seguirá al frente del festival de renombre internacional, según se dio a conocer tras la reunión del consejo de administración. Anteriormente se había debatido acaloradamente sobre el futuro de la Berlinale y de la directora. Tuttle dirige la Berlinale desde hace dos años y tiene contrato hasta 2029.

El trasfondo del debate fueron las controversias en torno a declaraciones sobre el conflicto de Oriente Medio durante el festival.

El comité proporcionó a Tuttle “recomendaciones para fortalecer el festival”, según reveló la directora.

Éstas prevén crear un foro consultivo, así como elaborar un código de conducta para todas las instituciones que se encuentran bajo la responsabilidad de la plataforma estatal para actividades culturales internacionales que se desarrollan en Berlín KBB.

La directora del festival sostuvo que no teme estas recomendaciones. “Somos muy independientes. Debemos reflexionar sobre estas recomendaciones, debemos analizarlas”, agregó, explicando que es responsabilidad de la Berlinale aplicarlas de forma independiente.

A la pregunta de qué se debería regular de nuevo en un código, Tuttle remitió al consejo de supervisión y dijo: “Seguimos las leyes alemanas muy de cerca y creo que es muy importante tener esto en cuenta cuando consideramos lo que está permitido y lo que no en el festival”.

cva*