DVM lanza “Dulce Veneno”, bachata urbana sobre el lado adictivo del desamor

El artista ecuatoriano Diego Villacís, conocido como DVM, presentó el sencillo “Dulce Veneno”, una bachata urbana publicada el 5 de marzo en plataformas digitales que explora el lado más adictivo del desamor. El lanzamiento forma parte de su serie de estrenos de 2026 y marca una nueva etapa sonora para el cantante nacido en Ambato, Ecuador.

El tema tiene una duración aproximada de cuatro minutos, de acuerdo con registros de plataformas de streaming musical, y se construye alrededor de una contradicción emocional: reconocer que una relación hace daño, aunque siga siendo difícil dejarla atrás.

Ese contraste entre un ritmo bailable y una narrativa de ruptura se convierte en el eje creativo de la canción.

Una bachata urbana con sensibilidad pop

Con “Dulce Veneno”, DVM explora una mezcla entre urbano latino y la estructura melódica de la bachata contemporánea.

La producción se apoya en:

Guitarras rítmicas características de la bachata

Bases modernas de música urbana

El resultado es una canción diseñada tanto para escucha en plataformas de streaming como para circulación en videos cortos en redes sociales, un elemento central en la estrategia actual de lanzamiento de artistas independientes.

La narrativa del “veneno dulce”

La letra se enfoca en el momento en que una traición se vuelve evidente. El protagonista reconoce el engaño y acepta que debe dejar atrás la relación, aunque todavía existe un vínculo emocional fuerte.

El cantante ecuatoriano DVM (Diego Villacís) posa dentro de una piscina tipo jacuzzi durante una sesión fotográfica utilizada para su presencia visual en plataformas digitales. DVM / Facebook

Fragmento del tema:

“Engañándome la vi en la cara,

yo que por ti todo lo daba.

Ahora me toca olvidarte,

aunque fuiste mi veneno dulce…”

El concepto del título resume la idea central de la canción: relaciones que combinan atracción intensa y daño emocional.

Un periodo de lanzamientos constantes

El estreno de “Dulce Veneno” se suma a una etapa activa en la carrera del artista. Durante 2025 y 2026, DVM ha publicado varios sencillos consecutivos, entre ellos:

“Si Supieras”

“Nothing Special”

“Corazón de Hielo”

En plataformas digitales también figuran temas que marcaron su desarrollo dentro del movimiento urbano independiente latino, como:

“Buena Vida Mala Fama”

“Sueltas y Solteras (El Tra)”

Estas canciones ayudaron a posicionarlo dentro del circuito musical independiente.

Con “Dulce Veneno”, el artista apuesta por una evolución sonora que incorpora la bachata urbana, ampliando su identidad musical dentro del panorama del urbano latino emergente.

¿Quién es DVM? El cantante ecuatoriano que busca abrirse paso en el urbano latino

El nombre DVM comienza a aparecer con mayor frecuencia en playlists de música urbana. Detrás del proyecto está Diego Villacís, cantante nacido en Ambato, Ecuador, que ha desarrollado su carrera principalmente en plataformas digitales.

Su propuesta combina reggaetón, pop latino y sonidos urbanos contemporáneos, dentro de una generación de artistas independientes que construyen su audiencia a través del streaming y las redes sociales.

El cantante ecuatoriano DVM (Diego Villacís) se toma una selfie con el público desde el escenario durante una presentación en vivo dentro de un evento de música urbana. DVM / Facebook

Orígenes: de Ambato al universo digital

Diego Villacís nació el 3 de junio de 1996 en Ambato, Ecuador.

Desde joven mostró interés tanto por el entretenimiento digital como por la música urbana, dos espacios que marcaron el inicio de su trayectoria creativa.

Antes de consolidarse como cantante, participó en la creación de contenido en internet, experiencia que le permitió desarrollar una audiencia temprana y comprender el funcionamiento de las plataformas digitales.

Primeros pasos en la música urbana

Su entrada al panorama musical llegó con el lanzamiento de sus primeros sencillos dentro del urbano latino.

Entre los temas iniciales que comenzaron a circular en plataformas digitales destacan:

“Sueltas y Solteras (El Tra)”

“Buena Vida Mala Fama”

Durante esa etapa construyó una identidad musical basada en reggaetón y urbano latino, con letras centradas en relaciones, vida nocturna y experiencias personales. Colaboraciones dentro del circuito urbano independiente

Retrato del cantante ecuatoriano DVM (Diego Villacís) durante una sesión fotográfica promocional con fondo rojo, imagen utilizada para su identidad visual artística. DVM / Facebook

A lo largo de su carrera ha participado en proyectos y colaboraciones con artistas del circuito urbano regional.

Entre los temas en los que ha participado o colaborado se encuentran:

“Contacto” (feat. DJ Shadow Mx)

(feat. DJ Shadow Mx) “Todas Mienten” (con Stellarcenter y Nilax)

(con Stellarcenter y Nilax) “Manta” (con Mersa y Kiff)

(con Mersa y Kiff) “Calderón RMX” junto a varios exponentes del movimiento urbano

Estas colaboraciones han sido parte de su estrategia para ampliar su presencia dentro del ecosistema digital del género. Estilo musical y evolución sonora

El estilo musical de DVM se mueve principalmente dentro del urbano latino, con influencias de:

reggaetón

trap latino

pop urbano

bachata urbana

En sus lanzamientos más recientes ha comenzado a explorar sonidos más melódicos, incorporando estructuras cercanas al pop latino. La etapa reciente: nuevos lanzamientos

Durante 2025 y 2026, el artista ha mantenido un ritmo constante de publicaciones musicales.

Entre sus lanzamientos recientes destacan:

“Antídoto” (2025)

“Nunca el Destino” (2025)

“Si Supieras” (2026)

“Nothing Special” (2026)

“Corazón de Hielo” (2026)

Esta estrategia responde a la dinámica actual del mercado digital, donde muchos artistas independientes mantienen presencia mediante lanzamientos frecuentes.

Presencia digital en el urbano latino

La carrera de DVM se ha desarrollado principalmente en plataformas de streaming y redes sociales, espacios que funcionan como escaparate para nuevos talentos del urbano latino.

El cantante ecuatoriano DVM (Diego Villacís) posa con un traje de automovilismo frente a varios autos deportivos durante una sesión fotográfica promocional. DVM / Facebook

Su propuesta combina estética urbana, narrativa romántica y producción orientada al consumo digital, una fórmula común entre artistas emergentes que buscan consolidarse dentro del mercado latinoamericano.

La bachata es un género musical originado en la República Dominicana que se consolidó internacionalmente a partir de la década de 1990 y cuya estructura tradicional se basa en guitarras requinto, segunda y rítmica, bajo y percusión ligera; desde la década de 2010 ha experimentado procesos de hibridación con pop latino, reguetón y producción electrónica, fenómeno identificado en estudios sobre música latina digital publicados por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) en su Global Music Report 2025, donde se señala que el consumo de música latina continúa creciendo dentro del mercado global de streaming.

De acuerdo con ese informe, las plataformas digitales se han convertido en el principal canal de distribución para artistas emergentes, particularmente en América Latina, donde los lanzamientos de sencillos individuales y la circulación en videos cortos para redes sociales forman parte de estrategias habituales de posicionamiento en el ecosistema musical digital.

Ambato, ciudad ubicada en la provincia de Tungurahua en la región interandina de Ecuador, registró una población de 178.538 habitantes según el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC) de 2022, y es reconocida como un centro urbano y cultural relevante de la región central del país.

En el ámbito de la música latina contemporánea, la expansión de subgéneros como la llamada “bachata urbana” se vincula con procesos de adaptación del formato tradicional a arreglos y producción asociados al mercado digital, tendencia documentada en análisis de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre industrias culturales y creativas en América Latina publicados durante la década de 2020, que señalan el papel creciente de plataformas de streaming y redes sociales en la circulación transnacional de artistas independientes.

