Monsieur Periné se separa tras casi 20 años: Catalina García y Santiago Prieto anuncian fin de la banda

Monsieur Periné sorprendió a sus seguidores este 29 de septiembre del 2026 al anunciar su separación después de casi dos décadas de trayectoria. A través de sus redes sociales, Catalina García y Santiago Prieto comunicaron que decidieron cerrar esta etapa del proyecto musical que construyeron juntos desde 2007.

La noticia llega apenas unos meses después del lanzamiento del quinto álbum de estudio de la agrupación colombiana, por lo que el anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores.

¿Por qué se separa Monsieur Periné?

Monsieur Periné anunció su separación. @monsieurperine

En su mensaje, Catalina García y Santiago Prieto explicaron que llegaron al momento de hacer una pausa y abrir espacio para sus propios caminos personales y creativos.

El anuncio no plantea el retiro de ninguno de los dos de la música, sino el cierre de Monsieur Periné como el proyecto que ambos desarrollaron durante casi 20 años.

La agrupación se convirtió en uno de los proyectos colombianos más reconocidos de la escena latinoamericana gracias a una propuesta que mezcló pop, jazz, swing y distintos ritmos latinoamericanos.

La cantante y el músico comenzaron a trabajar juntos alrededor de 2007. Con el paso de los años, Monsieur Periné pasó de ser un proyecto que se presentaba en escenarios pequeños a realizar giras internacionales y recibir importantes reconocimientos.

Uno de sus mayores logros llegó en 2015, cuando obtuvieron el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista. Años después, en 2023, volvieron a recibir un Latin Grammy por Bolero Apocalíptico.

Entre las canciones que marcaron su trayectoria se encuentran “Nuestra Canción”, “Bailar Contigo”, “Volverte a Ver” y “Mundo Paralelo”, temas que ayudaron a consolidar la identidad musical de la agrupación.

Separación tras lanzamiento de su nuevo disco

Monsieur Periné anunció su separación. @monsieurperine

La separación ocurre en un momento particularmente importante para la banda, pues este 2026 presentó “Instrucciones para ser feliz”, su primer álbum de estudio en tres años.

El material fue lanzado el 30 de abril de 2026 y reúne 19 canciones, además de colaboraciones con artistas como Carlos Vives, Piso 21, Juliana y Rawayana.

El disco representó una nueva etapa para Monsieur Periné y mostró una evolución en su sonido. Durante la promoción del álbum, García y Prieto también hablaron sobre los cambios que experimentaron durante el proceso creativo y sobre una dinámica de trabajo diferente a la de sus producciones anteriores.

¿Y los conciertos programados?

Uno de los puntos que queda por aclarar tras el anuncio es qué ocurrirá con las presentaciones que Monsieur Periné tenía contempladas para los próximos meses.

Entre las fechas que habían sido anunciadas se encontraba un concierto en Ciudad de México, programado para el 10 de octubre de 2026 en el Teatro Metropólitan, además de otras presentaciones internacionales.

Por ahora, la separación de Monsieur Periné no significa necesariamente que todas las fechas previamente anunciadas hayan sido canceladas. Habrá que esperar a que la agrupación, los recintos y las boleteras informen qué ocurrirá con cada una de sus próximas presentaciones.

¿Qué pasará con Catalina García y Santiago Prieto?

Monsieur Periné anunció su separación. @monsieurperine

Aunque Monsieur Periné llega a su fin como proyecto conjunto, el anuncio abre la puerta a nuevas etapas profesionales para sus integrantes.

Después de casi 20 años compartiendo escenarios, composiciones y giras, Catalina García y Santiago Prieto continuarán sus respectivos caminos musicales, aunque todavía no se han detallado los proyectos que cada uno podría desarrollar de manera independiente.

Cabe recordar que, además de compartir trayectoria musical, Catalina García y Santiago Prieto tienen una historia sentimental en común. Los dos fueron pareja hace varios años, antes de que Monsieur Periné alcanzara el reconocimiento internacional que tiene actualmente.

En una entrevista con Eva Rey en 2023, ambos hablaron sobre aquella relación y reconocieron que fue una etapa complicada. Santiago explicó que tuvieron una relación abierta, mientras que Catalina también se refirió a ella como una experiencia difícil y ambos coincidieron en que no regresarían a esa dinámica.

A pesar de haber terminado su relación sentimental, Catalina y Santiago continuaron trabajando juntos y lograron mantener durante años su vínculo profesional dentro de Monsieur Periné.

Actualmente, Catalina y Santiago no son pareja sentimental. La cantante ha hablado en entrevistas recientes de su vida personal y de su actual relación, mientras que Santiago había continuado desarrollando su carrera junto a ella dentro de la agrupación.

Esta historia forma parte del contexto que comparten Catalina García y Santiago Prieto, pero hasta ahora ninguno de los dos ha señalado que su separación musical esté relacionada con su pasado sentimental. En su anuncio, ambos presentaron la decisión como el cierre de una etapa y la oportunidad de dar espacio a sus propios caminos personales y creativos.