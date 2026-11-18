Toño Mauri hace seis años vivió un momento complicado hace seis años después de que contrajera covid-19 y permaneciera en coma por varias semanas y se sometiera a un doble trasplante de pulmón.

Después de este episodio en el que su vida estuvo en riesgo, el actor ha contado que cuida su salud, ya que es un paciente inmunodepresivo, por lo que su cuerpo puede resentir cualquier virus o bacteria de inmediato.

toño mauri

Toño Mauri relata que estuvo hospitalizado casi una semana

En entrevista para Sale el sol, Toño Mauri reveló que hace poco estuvo hospitalizado por una neumonía.

“Estuve seis días (hospitalizado), que para mí, cada que entro al hospital es una odisea porque empiezan a venir recuerdos de todo lo que ha pasado y mi cuerpo ya tiene como ese trauma. Desde que me ponen el suero, el antibiótico, yo empiezo a reaccionar de otra manera”.

Toño Mauri

El actor comentó que afortunadamente detectaron a tiempo la enfermedad y que con los cuidados que recibió en el hospital pudo recuperarse.

“Lo detectamos a tiempo, fuimos al hospital y la neumonía es lo más peligroso para nosotros. Los doctores y Dios no me suelta, me quiere mucho, ya van varias”.

La razón por la que Toño Mauri puede tener problemas respiratorios se debe a una bacteria que tiene en los pulmones, que aunque se puede controlar, siempre está presente en el organismo del actor.

“Las personas que estamos inmunocomprometidas y que solemos tener las defensas muy abajo somos más susceptibles a esas bacterias, a esos hongos y entonces a mí hace dos años y medio me lo detectaron por primera vez y fue un tratamiento muy largo y de alguna manera se radica, pero no se muere. Queda ahí dormida y puede volver a despertar que fue el caso de ahorita y cualquier cosa que nos pueda pasar es más fuerte para las personas que tenemos un trasplante, alguna gripe es para nosotros una pulmonía”.

Toño Mauri feliz con la llegada de sus nietos

En la plática, Toño Mauri contó que dentro de unos días cumplirá años y planea una pequeña reunión con su esposa y sus dos hijos, Carla y Antonio.

Además, también habló sobre cómo vive el proceso de ser abuelo. El actor comentó que hace unos meses se convirtió en abuelo por tercera ocasión después de que su hija Carla se convirtiera de nuevo en madre.

Instagram @antonio.mauri

Y por si eso no fuera poco, Toño Mauri ya espera la llegada de su cuarto nieto, primer bebé de su hijo Antonio,