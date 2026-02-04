Nueva plataforma ofrecerá documentales gratuitos

Con el fin de ofrecer un contenido audiovisual que ponga sobre la mesa temas de interés social, cultural y económico, a partir de hoy estará disponible, y de manera gratuita, la plataforma NRM Originals.

Esta ofrecerá series documentales y arrancará con El último maestro, producción conformada por seis episodios que se adentra en la vida de don Luis Nah, sacerdote maya que comparte con el público la cosmovisión intacta que ha tenido su pueblo a lo largo de los siglos.

“Desde hace dos años su servidor también es secretario de la Asociación Internacional de Economía Sostenible y agarramos la bandera de la sostenibilidad, la bandera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Dentro de los 17 objetivos con los que cuentan, tienes desde temas de hambruna, nutrición, de smart cities en Latinoamérica, entre otros; la idea es que se tenga una variabilidad de contenidos enorme, muy focalizados en cómo y de qué manera podemos generar conversación. Eso es lo que queremos fomentar”, explicó Luis Prados Platas, Director General de NRM Comunicaciones.

Además de El último maestro, del cual ya están disponibles dos capítulos para cada semana lanzar un nuevo episodio, dicha plataforma programará próximamente la serie documental La silla está vacía, de Carlos Solís, que se adentrará en un método usado desde hace 30 años para la rehabilitación y recuperación de personas adictas a las drogas.

A esta propuesta se sumará Sargazo: Oro a la vista, de Diego Macías, trabajo que muestra cómo, en vez de ser visto como un desecho, este se puede aprovechar como un recurso natural que se puede emplear como fertilizante, material de construcción, para procesos farmacéuticos o como biocombustible.

La tarde de este martes, Luis Prados y su equipo presentaron de manera oficial la división de NRM Originals y mostraron el primero de seis capítulos de El último maestro. La dirección corrió a cargo de Diego Macías, quien entrevistó a lo largo de tres años a don Luis Nah para darle forma a dicha serie. Una de las frases que se le escuchan decir al protagonista en el primer episodio es que los mayas representan a un pueblo que siempre ha sabido adaptarse.