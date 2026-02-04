Manuel Carrasco alcanza su sueño mexicano

Hace poco más de 20 años, Manuel Carrasco era un chaval que soñaba con tocar en diferentes escenarios del mundo; su camino comenzó, en aquel entonces, en el set de Operación Triunfo, en España. Tras dos décadas, nueve discos y diferentes presentaciones en México, Carrasco cumple uno de sus mayores sueños profesionales: presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Pienso que es un regalo que me da la vida y que pienso disfrutar mucho. Voy a abrir el corazón para el público mexicano y para darle lo mejor que tengo: mis canciones, mi manera de sentir y de emocionarme. Era uno de mis sueños poder tocar en el Auditorio, un lugar tan emblemático”, compartió el artista en entrevista con Excélsior.

“Ha sido una carrera de pequeños pasos y estoy muy orgulloso de la dimensión que ha tomado después de tanta dedicación. Ha sido un curro y un sacrificio importante. Estoy recogiendo lo sembrado y viviendo el mejor momento de mi carrera”, agregó.

Ayer, el español se presentó por primera vez en el recinto de Reforma donde, además de repasar los temas que han marcado su historia, dio a sus fans la oportunidad de escuchar su más reciente disco Pueblo Salvaje II

“Normalmente, en cada disco que saco lo suelo cantar casi entero, y en el show fue así, pero también están las canciones que me han acompañado toda la vida. Habrá partes más intimistas y otras más eléctricas. Sé que habrá una buena comunión porque el público de aquí es muy apasionado”, agregó.

Pero, además, hubo la posibilidad de que Manuel dé una probadita de lo nuevo que trae entre manos, ya que tiene listo su próximo material discográfico que llegará a las plataformas este año.

“El disco que sacamos, el título realmente es Pueblo Salvaje II. Este va a ser el Pueblo Salvaje I, va a ser como la precuela de alguna manera, y viene un poco ambientado en los mismos parámetros, pero evidentemente es diferente. Son nuevas canciones todas, y este disco, este concepto, me daba para hacerlo más largo, así lo sentí, así lo vamos a hacer.