Todo sobre “Tlacoyo”, el perrito rescatado de la calle que entró a La Granja VIP 2

La llegada de Tlacoyo a La Granja VIP 2 se convirtió en una de las sorpresas de la competencia. El perrito, que fue rescatado de la calle en la Ciudad de México (CDMX), ingresó al reality el domingo 4 de octubre como el inesperado “Granjero 21”, justo durante la gala en la que Kenny Avilés se convirtió en la nueva eliminada.

La producción había generado expectativa al anunciar que un nuevo integrante llegaría a la granja, por lo que algunos espectadores pensaron que se trataría de otro famoso. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando Eleazar Gómez apareció con el lomito y lo presentó ante los habitantes.

A diferencia de los demás participantes, Tlacoyo no llegó para competir por el premio. Su función dentro del programa es convivir con los granjeros y formar parte de la dinámica de la casa, pero no puede ser nominado ni eliminado.

¿Por qué se llama Tlacoyo?

“Tlacoyo”, perrito en La Granja VIP 2. @lagranjavipmx

Cuando el perrito llegó a la granja todavía no tenía nombre. Los participantes propusieron varias opciones y la producción permitió que el público eligiera su favorita a través de una votación.

Las alternativas fueron Granjo, Ruffo y Tlacoyo, y finalmente fue este último nombre el que recibió más apoyo de los espectadores. A partir de entonces, el nuevo integrante de la granja comenzó a ser llamado Tlacoyo, aunque algunos de los famosos también le han puesto apodos cariñosos.

Entre ellos están Manelyk y Kunno, quienes comenzaron a llamarlo “Huarache”, mientras que otros habitantes habían utilizado nombres distintos antes de que se diera a conocer el resultado de la votación.

¿Cómo ha sido la convivencia de Tlacoyo con los participantes?

“Tlacoyo”, perrito en La Granja VIP 2. @lagranjavipmx

Desde su llegada, Tlacoyo rápidamente se ganó el cariño de los habitantes. Los famosos han comenzado a jugar con él, acariciarlo y enseñarle algunos trucos, además de hacerse cargo de sus necesidades dentro de la granja.

Como se trata de un perro que anteriormente vivía en la calle, los participantes también recibieron indicaciones para ayudarlo a adaptarse a su nuevo entorno. Entre otras cosas, deben procurar que tenga agua, alimentarlo correctamente y enseñarle poco a poco dónde hacer sus necesidades.

La alimentación también se convirtió en un punto importante, pues los granjeros querían consentirlo dándole comida constantemente. Sin embargo, recibieron indicaciones para evitar alimentos que pudieran resultar peligrosos para él, como los huesos de pollo.

Incluso se planteó la posibilidad de construirle una pequeña casa dentro de la granja, para que tenga un espacio propio durante su estancia en el programa.

A pocas horas de haber ingresado, Tlacoyo conquistó a los granjeros y se ha convertido en el centro de atención y en el compañero fiel de quienes antes se mostraban más serios y reservados, como Azalia.

Participantes que solían ser más competitivos y tensos se han dejado ver cariñosos, juguetones y protectores cada vez que están cerca del perrito. Tal es el caso de Niurka, que ama a los animales, y cedió al encanto del perrito que se deja acariciar, besar y rascar el lomito.

El público, por su parte, ha reaccionado con entusiasmo en redes sociales, asegurando que Tlacoyo por sí solo genera más contenido que algunos concursantes.

En redes sociales los usuarios han empezado a compartir videos de sus perritos atentos a la pantalla, creando así un nuevo fandom de cuatro patitas que ya tiene a su granjero favorito.

¿Qué pasará con Tlacoyo cuando termine La Granja VIP?

Una de las preguntas que ha surgido desde su llegada es qué ocurrirá con Tlacoyo cuando termine La Granja VIP 2. La producción ha señalado que existe la posibilidad de que alguno de los participantes pueda adoptarlo, aunque hasta ahora no se ha confirmado quién se quedará con él de manera definitiva.

Por el momento, Tlacoyo continuará viviendo con los granjeros y participando en las actividades de la casa. Su presencia también ha permitido mostrar una faceta distinta de los famosos, quienes han tenido que involucrarse en su cuidado y adaptación.

Así, aunque no compite por el premio ni está sujeto a las nominaciones, Tlacoyo se convirtió en un integrante especial de La Granja VIP 2 y en uno de los habitantes que más ternura ha despertado entre los espectadores.

¿De dónde fue rescatado?

“Tlacoyo”, perrito en La Granja VIP 2. @lagranjavipmx

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la historia que existe detrás del perrito. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer en el programa, Tlacoyo fue rescatado de las calles de Ciudad de México, donde pasó parte de su vida en situación de calle.

Sin embargo, todavía no se conocen todos los detalles de su rescate. Hasta ahora, la producción no ha revelado quién lo encontró, en qué lugar exacto de la capital mexicana fue localizado ni cuánto tiempo permaneció viviendo en la calle.

Tampoco se ha dado a conocer públicamente si fue una persona particular, una asociación protectora de animales o algún otro organismo el encargado de rescatarlo.

La edad de Tlacoyo es otro de los datos que todavía permanecen en incógnita. La producción no ha informado cuántos años tiene, por lo que no existe una edad oficial que pueda atribuirse al perrito.

Por ahora, lo único que se sabe es que es un perro mestizo, con características que no corresponden a una raza pura específica. Su apariencia destaca por su pelaje atigrado, pecho de color claro, patas largas y orejas semicaídas.