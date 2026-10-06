Muere Freddie Jackson, una de las voces más conocidas del R&B y el soul

El legendario cantante Freddie Jackson, una de las voces más conocidas del R&B y el soul, falleció el lunes 5 de octubre, tres días después de su cumpleaños.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, la familia del cantante conocido por éxitos como “Rock Me Tonight” dio a conocer la noticia del fallecimiento.

Muere el legendario cantante Freddie Jackson

Muere Freddie Jackson. @mrfreddiejackson

La publicación en IG en donde se dio a conocer la muerte de Freddie Jackson, incluye palabras que destacan el legado que deja el cantante.

Freddie era más que una voz legendaria. Era un alma amable y generosa que amaba a sus fans, su familia, sus amigos y su música. Durante décadas nos dio las canciones que se convirtieron en la banda sonora de nuestras historias de amor, nuestras celebraciones y nuestros recuerdos más preciados. Ese regalo vivirá para siempre”, se lee en el texto.

Asimismo, agradecen a sus seguidores y hacen una petición para orar por los seres queridos del cantante durante el proceso de duelo.

A todos los que alguna vez cantaron, bailaron o sintieron algo cuando Freddie subía al escenario: gracias. Ustedes eran familia para él. Por favor, mantengan a su familia, amigos y seres queridos en sus oraciones durante este momento difícil. Los detalles sobre los arreglos y cómo honrar su legado se compartirán en los próximos días”.

El comunicado fue firmado por la familia de Freddie Jackson y concluye diciendo que el legado del cantante y la voz “vivirán para siempre”.

Trayectoria del cantante de R&B y soul

Jackson fue un reconocido cantante estadounidense de R&B y soul, considerado una de las voces más destacadas de la música romántica de los años 80. Su nombre completo era Frederick Anthony Jackson y nació el 2 de octubre de 1956 en Harlem, Nueva York.

Desde pequeño estuvo ligado a la música gospel y comenzó a cantar en la iglesia White Rock Baptist Church, donde conoció a Paul Laurence, quien más adelante se convertiría en uno de sus principales colaboradores como compositor y productor. Antes de iniciar su carrera como solista, Jackson se presentó en distintos clubes de Nueva York y formó parte de la banda de R&B Mystic Merlin.

Su gran oportunidad llegó en 1984, cuando firmó con Capitol Records. Un año después lanzó su álbum debut, Rock Me Tonight, que tuvo una gran recepción y terminó convirtiéndose en uno de los trabajos más importantes de su trayectoria. El disco incluyó canciones como “Rock Me Tonight (For Old Times Sake)” y “You Are My Lady”, temas que llegaron al número uno de las listas de R&B en Estados Unidos.

A partir de entonces, Jackson se consolidó como una de las figuras del llamado quiet storm, un estilo de R&B caracterizado por las baladas románticas, las voces suaves y las producciones sofisticadas. Durante los años 80 y principios de los 90 consiguió 10 canciones que llegaron al primer lugar de las listas de R&B.

Entre sus temas más recordados también se encuentran “Have You Ever Loved Somebody”, “Jam Tonight”, “Tasty Love”, “Do Me Again” y “Nice 'N' Slow”. Por esta última canción recibió un American Music Award en 1988. Además, a lo largo de su carrera obtuvo dos nominaciones al Grammy.

Aunque su mayor éxito comercial ocurrió durante los años 80, Freddie Jackson continuó trabajando en la música durante las décadas siguientes. Siguió grabando discos y ofreciendo presentaciones, manteniéndose cercano al público que lo acompañó desde el inicio de su carrera. Su último álbum, My First Love, fue publicado en 2023.

Su lucha contra una enfermedad renal

Muere Freddie Jackson. @mrfreddiejackson

La enfermedad renal de Freddie Jackson se hizo pública en septiembre de 2024, cuando el cantante tenía 67 años. En aquel momento, decidió compartir con sus seguidores que había recibido un diagnóstico relacionado con sus riñones y explicó que atravesaba una etapa complicada de su vida.

Jackson habló de su situación con apertura y aseguró que estaba decidido a enfrentar el proceso con fortaleza. Sin embargo, el cantante no dio a conocer qué tipo específico de enfermedad renal padecía, en qué etapa se encontraba ni cuáles eran las características del tratamiento que seguía.

Además de hablar sobre su propia experiencia, Freddie Jackson buscó utilizar su popularidad para generar conciencia sobre las enfermedades renales. Como parte de este propósito, colaboró con la National Kidney Foundation, organización dedicada a la prevención, detección y atención de este tipo de padecimientos.

En ese momento, el intérprete de “You Are My Lady” también agradeció las muestras de cariño y apoyo que recibió de sus seguidores. Aunque reconoció las dificultades que enfrentaba, mantuvo un mensaje de esperanza y expresó su intención de seguir adelante mientras ayudaba a otras personas a conocer más sobre la salud renal.

Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre su diagnóstico. Tampoco se ha confirmado que Jackson necesitara diálisis o un trasplante de riñón. De igual manera, tras su muerte el 5 de octubre de 2026, no se ha informado oficialmente que la enfermedad renal haya sido la causa de su fallecimiento.