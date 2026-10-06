Nicola Porcella volvió a aparecer frente a las cámaras y esta vez hubo un detalle que se robó toda la atención con su nueva nariz que luce diferente.

El conductor y actor peruano reapareció en el programa Hoy después de someterse a una nueva intervención quirúrgica. El cambio en su rostro fue notorio para los espectadores, sobre todo porque se trata de una zona que ya había sido operada anteriormente.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y, como suele pasar cuando un famoso modifica algún rasgo de su rostro, las opiniones llegaron prácticamente de inmediato. Algunos usuarios aseguraron que todavía podría tener inflamación por el proceso de recuperación, mientras otros fueron mucho más duros con sus comentarios.

Una de las comparaciones que más se repitió fue con el personaje de Pinocho, algo que terminó convirtiéndose en uno de los principales temas de conversación alrededor de la nueva apariencia de Nicola.

¿Por qué Nicola Porcella se volvió a operar la nariz?

Aunque el cambio podría parecer solamente estético, la nueva cirugía de nariz de Nicola Porcella tendría también un motivo relacionado con su salud.

El conductor viajó a Monterrey semanas atrás para realizarse el procedimiento. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, además de buscar una modificación en su apariencia, existían problemas relacionados con la respiración y algunas afectaciones previas en la estructura de su nariz.

A esto se suma un accidente que sufrió durante su participación en Ring Royale. En medio de uno de los combates, Nicola recibió un golpe en el rostro que habría afectado nuevamente una zona que ya había sido intervenida.

La nueva cirugía de nariz de Nicola Porcella tendría también un motivo relacionado con su salud. Instagram: Nicola Porcella

Por ello, la operación no habría sido únicamente un retoque para cambiar su apariencia, sino también una forma de atender las consecuencias de aquellas lesiones.

El peruano ya había pasado por otros procedimientos en la nariz, por lo que esta nueva intervención representa otro cambio en una parte de su rostro que ha generado conversación entre sus seguidores.

Las redes comparan a Nicola Porcella con Pinocho

La aparición de Nicola no pasó desapercibida y las redes sociales se llenaron de comentarios sobre su nueva nariz.

Mientras algunos seguidores salieron en su defensa y recordaron que el resultado de una cirugía puede cambiar durante las primeras semanas, otros usuarios criticaron directamente la apariencia del conductor.

Entre las reacciones que circularon aparecieron comentarios como "nariz de Pinocho", además de personas que aseguraron que preferían cómo lucía antes de la operación.

También hubo quienes señalaron que el resultado todavía no puede considerarse definitivo debido al proceso de recuperación. En este tipo de procedimientos, la inflamación puede modificar temporalmente la forma de la nariz, por lo que el aspecto final puede tardar en definirse.

Hasta ahora, Nicola Porcella no ha respondido a las burlas ni ha entrado en la discusión que se generó en redes sociales. Tampoco ha informado si necesitará algún procedimiento adicional.

Así lucía Nicola Porcella antes de su nueva cirugía

Los seguidores que conocieron a Nicola durante La Casa de los Famosos México recuerdan una apariencia distinta a la que mostró recientemente.

El peruano se convirtió en uno de los participantes más populares de la primera temporada del reality en México y su imagen quedó muy identificada con aquella etapa. Desde entonces, ha realizado distintos cambios y procedimientos que han modificado su apariencia.

La nariz, precisamente, ya había sido motivo de atención en otras ocasiones. Nicola había hablado sobre aspectos que quería corregir, entre ellos una desviación que podía notarse dependiendo del ángulo.

Nicola había hablado sobre aspectos que quería corregir de su nariz X: @tutiasandra

Ahora, con esta nueva intervención, su rostro vuelve a estar en el centro de la conversación.

Por el momento, habrá que esperar a que termine su recuperación para conocer cómo quedará finalmente la nariz de Nicola Porcella. Mientras tanto, las fotografías de su reaparición ya provocaron todo tipo de reacciones y la comparación con Pinocho se convirtió en uno de los comentarios que más se repitieron.