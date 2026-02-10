"Meterme a la cárcel o que pague ante la ley": José Manuel Figueroa planea demandar a Imelda Tuñón

La polémica volvió a sacudir al entorno de la familia Figueroa. José Manuel Figueroa anunció que planea emprender acciones legales contra Imelda Tuñón por presunta difamación, luego de que se filtrara un audio en el que, supuestamente, ella lo acusa de abuso sexual en contra de su fallecido hermano, Julián Figueroa.

El cantante de regional mexicano habló del tema en una entrevista con el periodista Javier Ceriani, donde dejó claro que no piensa minimizar la gravedad de las declaraciones. Para él, no se trata de un escándalo mediático más, sino de un señalamiento que, de no comprobarse, debe enfrentarse ante la justicia.

Al final de cuentas, sus declaraciones no se pueden minimizar con la gravedad de la acusación. En su mundo cree que todo es la pelea mediática, pero la más importante es la legal, expresó con firmeza.

El audio filtrado y la versión de Imelda Tuñón

La controversia escaló luego de que circulara en redes sociales un audio atribuido a Imelda Tuñón, en el que presuntamente habla de una situación de abuso relacionada con José Manuel y Julián Figueroa. Aunque el material no ha sido ratificado oficialmente por la viuda del cantante, su difusión encendió las alarmas y provocó una ola de reacciones en el medio del espectáculo.

En dicho audio, Imelda Tuñón supuestamente asegura contar con testigos que respaldarían sus acusaciones, un punto clave que ahora será central en el posible proceso legal. Hasta el momento, Imelda no ha emitido un posicionamiento público para confirmar o desmentir la autenticidad del material ni para responder directamente a las declaraciones de su cuñado.

La contundente declaración de José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa aseguró que tanto él como su equipo legal ya se encuentran recabando pruebas para sustentar su defensa. Además, lanzó un reto directo a Imelda Tuñón: que presente a las personas que, según ella, pueden respaldar sus dichos.

Entonces, o me comprueba ante el juicio las acusaciones con las testigos que tiene, y si no les habla ella les voy a llamar yo, para o meterme a la cárcel o que pague ante la ley hasta el último centavo, sentenció.

La frase, que da título a esta historia, deja ver la postura radical del intérprete, quien asegura no tener nada que ocultar y estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de limpiar su nombre.

Maribel Guardia rompe el silencio

En medio del conflicto, Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, publicó un comunicado en sus redes sociales para pedir respeto a la memoria de su hijo, quien falleció en abril de 2023 a causa de un infarto al miocardio.

En el mensaje, la actriz y cantante deslindó de manera contundente a José Manuel Figueroa de las acusaciones y pidió frenar las calumnias. “Pido, se respete la memoria de mi hijo que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio, pido que no involucren a terceros (José Manuel), con absoluta irresponsabilidad y sin ningún tipo de prueba”, escribió en Instagram.

El comunicado de Maribel Guardia que reaviva la polémica tras la muerte de Julián es

El llamado a proteger al menor

Más allá del conflicto legal y mediático, Maribel Guardia puso el foco en un punto sensible con el bienestar de su nieto, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón. En su comunicado, pidió que el niño crezca lejos del escándalo y del ruido generado por los adultos.

Pido también de manera prioritaria SE CUIDE AL NIÑO que merece crecer lejos del conflicto, el señalamiento y el ruido inadecuado de los adultos, señaló.

Un proceso legal aún lleno de incógnitas

Hasta ahora, se desconocen los detalles sobre el proceso legal que enfrentan Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia y manutención del menor, así como el rumbo que tomará la posible demanda de José Manuel Figueroa.

Maribel Guardia rompe el silencio sobre la supuesta manipulación de su nieto José Julián (Foto: Mezcal Entertainment)

Lo cierto es que el caso promete seguir dando de qué hablar, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el impacto emocional y mediático que rodea a una de las familias más conocidas del espectáculo mexicano. Mientras tanto, el silencio de Imelda Tuñón contrasta con la postura firme de José Manuel, quien asegura estar listo para enfrentarlo todo ante la ley.

