ThunderCats al cine: Warner desarrollará una película, pero no será como los fans esperan

Warner Bros. Pictures Animation anunció el desarrollo de una película animada de ThunderCats durante las actividades del Festival de Annecy. El estudio confirmó el proyecto junto con otros estrenos venideros, como una cinta de Las Chicas Superpoderosas. Los ejecutivos omitieron revelar detalles sobre el director, el reparto de voces, el argumento o la fecha de estreno. La noticia sacudió a los seguidores de la franquicia y generó dudas sobre el formato elegido.

El anuncio de esta versión animada y no de acción real responde a los recientes movimientos de la taquilla mundial. Los felinos cósmicos regresarán a la pantalla grande justo después del aparatoso tropiezo financiero de Amos del Universo. La resurrección de esta propiedad intelectual en formato tradicional obedece a una lectura financiera precavida por parte de la productora.

ThunderCats triunfó como serie animada. Foto: Prime Video

El fracaso taquillero de He-Man dicta las reglas

Las sagas de fantasía oscura de la década de los ochenta nacieron como vehículos para vender figuras de acción a nivel mundial. La adaptación de Amos del Universo, dirigida por Travis Knight y protagonizada por Nicholas Galitzine y Jared Leto, llegó a los cines el pasado 5 de junio. La superproducción recaudó apenas 54 millones de dólares globales frente a un presupuesto estimado de hasta 200 millones.

Esta cifra posicionó a la cinta del héroe de Eternia como uno de los peores descalabros económicos del año en curso. La decisión de Warner de apostar por la animación representa un movimiento lógico con la calculadora en la mano. Filmar una aventura en acción real de gatos antropomórficos y villanos momificados requiere una inversión millonaria con alto riesgo de pérdida económica.

Imagen promocional de la película Amos del Universo. Foto: Amazon MGM Studios

El formato animado reduce drásticamente los costos de producción y permite medir el interés real de las audiencias masivas. Los ejecutivos de Amazon defendieron los números de He-Man como parte de una estrategia para nutrir su catálogo de streaming. La industria cinematográfica completa tomó nota del suceso y frenó la euforia generada previamente por el billonario fenómeno de Barbie.

El misterio del live-action y los proyectos cancelados

El anuncio en el Festival de Annecy dejó en el limbo la adaptación live-action previamente confirmada por el estudio. En el año 2021, la productora contrató al cineasta Adam Wingard para dirigir una versión híbrida escrita junto a Simon Barrett. El director aseguró a principios de 2024 que el proyecto seguía en pie y que trabajaba activamente en el guion definitivo.

El reciente comunicado del departamento de animación omitió por completo el nombre del responsable de Godzilla vs. Kong. Actualmente, el realizador enfoca sus energías en la filmación de la cinta de ciencia ficción titulada Onslaught. Los analistas de la industria especulan que la ruta animada sepultó definitivamente la visión fotorrealista que soñaban millones de seguidores.

Leon-O y los ThunderCats no llegarán en live-action. Foto: Prime Video

La franquicia de ThunderCats acumula dos décadas de intentos fallidos por conquistar las salas de cine internacionales. En 2007, el director Jerry O'Flaherty lideró un esfuerzo que terminó archivado en las bóvedas del estudio sin ver la luz. Posteriormente, las cadenas televisivas lanzaron el reboot de 2011 y la comedia ThunderCats Roar en 2020 con resultados muy divisivos.

Los icónicos guerreros de Thundera volverán a su terreno natural a través de los trazos de los dibujantes. La corporación apuesta todas sus fichas a la nostalgia pura para reconquistar a las generaciones pasadas y enganchar a nuevos espectadores. El éxito o fracaso de este largometraje definirá el destino final de la marca en la competida cultura pop contemporánea.