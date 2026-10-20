The Vaccines en Pabellón Oeste: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto

The Vaccines estará de regreso en México, en esta ocasión para ofrecer un concierto para celebrar los 15 años del disco: 'What Did You Expect From The Vaccines?'. Sin duda, será un evento muy especial para todos sus fans que esperan verlos de nuevo en vivo en CDMX.

Si eres fan de The Vaccines e irás al concierto que ofrecerán dentro de poco en la CDMX, aquí te dejamos todos los detalles que debes saber del show.

IG: The Vaccines

¿Cuándo se presentará The Vaccines en el Pabellón del Palacio de los Deportes?

Será este 22 de octubre cuando la banda británica se presente en el Pabellón del Palacio de los Deportes para reunirse con miles de fans mexicanos.

Se espera que el concierto que de The Vaccines comience a las 8:30 PM, por lo que toma tus precauciones para que llegues a tiempo.

IG: The Vaccines

¿Cómo llegar al Pabellón del Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Pabellón del Palacio de los Deportes que se encuentra dentro de este recinto, en el área del estacionamiento.

Para llegar a él puedes hacerlo por auto, no te preocupes por dónde dejarlo, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo. Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar.

Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por Metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es la línea 9 o café.

IG: The Vaccines

Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella deberás caminar por un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta por la que debes entrar.

Probable setlist de The Vaccines en CDMX

A continuación, te dejamos la probable lista de canciones que interpretará The Vaccines en su concierto.

Blow It Up

Wreckin' Bar (Ra Ra Ra)

Post Break-Up Sex

Wetsuit

A Lack of Understanding

Nørgaard

Under Your Thumb

Wolf Pack

All in White

If You Wanna

Family Friend

Somebody Else's Child

Hits

Your Love Is My Favourite Band

Headphones Baby

Handsome

Heartbreak Kid

Lunar Eclipse

I Can't Quit

Teenage Icon

I Always Knew

No Hope

Ten Years Too Far

All My Friends Are Falling in Love