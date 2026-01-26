The Testaments: secuela de The Handmaid’s Tale ya tiene fecha de estreno

La historia ambientada en la teocracia de Gilead continuará este año. The Testaments, secuela directa de The Handmaid’s Tale, ya tiene fecha de estreno: el 8 de abril, según confirmó Hulu. La nueva serie está basada en la novela homónima de Margaret Atwood y se sitúa más de 15 años después de los acontecimientos narrados en la producción original.

Una nueva etapa en el universo de Gilead

The Testaments amplía el universo creado por Atwood y desarrollado para televisión durante seis temporadas en The Handmaid’s Tale. A diferencia de su predecesora, la serie se centra en una nueva generación de mujeres jóvenes que crecen dentro del régimen autoritario de Gilead y enfrentan las reglas impuestas por una sociedad marcada por el control, la vigilancia y la jerarquía religiosa.

La serie fue creada por Bruce Miller, quien también fungió como showrunner y productor ejecutivo de The Handmaid’s Tale. Su participación busca mantener continuidad narrativa y estética entre ambas producciones, aunque el enfoque cambia hacia personajes más jóvenes y un contexto temporal distinto.

The Testaments, la secuela de The Handmaids Tale se estrena en abril Especial

Fecha de estreno y formato de lanzamiento

Hulu confirmó que The Testaments se estrenará con tres episodios el 8 de abril. Posteriormente, la serie adoptará un estreno semanal, con un nuevo episodio cada semana.

En términos de distribución, la serie estará disponible:

En Hulu y Hulu en Disney+ para los suscriptores del paquete en Estados Unidos

y para los suscriptores del paquete en En Disney+ a nivel internacional

Este modelo replica la estrategia utilizada con otras producciones de alto perfil, combinando un estreno múltiple inicial con un lanzamiento escalonado.

¿De qué trata The Testaments?

Según la sinopsis oficial, la historia sigue a Agnes y Daisy, dos adolescentes cuyas vidas transcurren en extremos opuestos del sistema de Gilead.

Agnes es descrita como piadosa y obediente, criada dentro del régimen y formada para cumplir el rol que se espera de ella. Daisy, en contraste, es una recién llegada, procedente de fuera de las fronteras de Gilead y convertida recientemente al sistema.

The Testaments, la secuela de The Handmaids Tale, se estrenará en abril Especial

Ambas ingresan a la escuela preparatoria de élite dirigida por la tía Lydia, un espacio destinado a formar a futuras esposas, donde la disciplina y la obediencia se imponen bajo una justificación religiosa constante. En este entorno, el vínculo entre Agnes y Daisy se convierte en un elemento central que influirá en:

Su pasado, al revelar secretos sobre sus orígenes

Su presente, al enfrentarlas a las reglas del sistema

Su futuro, al abrir posibilidades que desafían el orden establecido

La serie aborda el tránsito a la adultez dentro de una sociedad que limita severamente la autonomía femenina, retomando temas ya explorados en The Handmaid’s Tale desde una perspectiva generacional.

El regreso de personajes clave

Uno de los elementos que conecta directamente a The Testaments con la serie original es la presencia de Ann Dowd, quien retoma su papel como la tía Lydia, personaje central tanto en la novela como en la adaptación televisiva.

Además, Elisabeth Moss, protagonista de The Handmaid’s Tale, participa en esta nueva producción como productora ejecutiva, reforzando el vínculo creativo entre ambas series. El reparto principal

The Testaments, la secuela de The Handmaids Tale, se estrenará en abril Especial

The Testaments contará con un elenco amplio encabezado por nuevas incorporaciones y figuras reconocidas. El reparto principal incluye a:

Ann Dowd

Chase Infiniti

Lucy Halliday

Mabel Li

Amy Seimetz

Brad Alexander

Rowan Blanchard

Mattea Conforti

Zarrin Darnell-Martin

Eva Foote

Isolde Ardies

Shechinah Mpumlwana

Birva Pandya

Kira Guloien

La diversidad de personajes permite explorar distintas facetas de la vida dentro y fuera de Gilead, así como los contrastes entre quienes han crecido bajo el régimen y quienes lo conocen desde otra perspectiva.

Producción y equipo creativo

Además de Bruce Miller, The Testaments cuenta con un equipo de productores ejecutivos conformado por Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson y Fran Sears.

La dirección de los tres primeros episodios estará a cargo de Mike Barker, quien también participa como productor ejecutivo. La serie es una producción de MGM Television.