Gustavo Adolfo Infante acude a audiencia por demanda de esposo de Maribel Guardia; esto pasó

Gustavo Adolfo Infante se encuentra en medio de una nueva controversia legal, ya que el esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, ha iniciado un proceso legal en contra del periodista.

Este 26 de enero, Gustavo Adolfo Infante se presentó en los juzgados para atender una audiencia de conciliación relacionada con la demanda por daño moral que Chacón interpuso en su contra. A la salida, ofreció declaraciones a medios de comunicación, expresando su molestia por lo que considera un atentado contra la libertad de expresión.

La denuncia de Marco Chacón contra Gustavo Adolfo Infante

En su encuentro con la prensa, Gustavo Adolfo Infante explicó que fue citado a una audiencia de conciliación. Aunque Marco Chacón no asistió personalmente, envió a su abogada para representarlo. La parte demandante solicitó una disculpa pública y el pago de ciertos costos como condición para finalizar el proceso.

“Llegó la abogada del señor Marco Chacón. Dijo que, si yo ofrecía una disculpa pública y pagaba cosas, pues ahí moría”, relató el comunicador.

Posteriormente, su abogada, la licenciada Mariana Gutiérrez, también explicó la postura legal que han tomado frente a esta demanda.

Maribel guardia y esposo

Gutiérrez sostuvo que consideran que la demanda presentada por Marco Chacón carece de fundamentos. Aseguró que se trata de un intento de censura y defendió el derecho de su cliente a ejercer su labor periodística.

“Consideramos que no prospera la demanda que interpuso Marco Chacón en contra del señor Gustavo Adolfo Infante. El juez nos sugiere si podía haber un convenio o si pudieran conciliar las partes. Nosotros dijimos: ‘pudiera ser, si ustedes desisten, nosotros podríamos considerar el tema. No hay pruebas. Lo demandaron por la libertad de expresión. Es una demanda civil por daño moral”, explicó.

El periodista por su parte fue contundente al decir que no piensa retractarse ni ofrecer ninguna disculpa. También mencionó que no accederá a pagar lo solicitado, reafirmando que lo dicho en sus programas es algo que mantiene.

“Él lo que está diciendo, lo que están pidiendo es que desista de lo dicho y ofrezca una disculpa pública y pague costos, es decir, lo que le cobran sus abogados. Lo que dicen mis abogados es que por supuesto que no, bajo ninguna circunstancia y la mía es exactamente la misma que no me disculpo, no me echo para atrás y no voy a pagar absolutamente nada”, comentó en Sale el Sol.

Otro de los temas que ha causado molestia en Marco Chacón, según el periodista, son los señalamientos que ha hecho sobre sus títulos académicos. Gustavo Adolfo mencionó que cuestionó públicamente la validez de sus estudios superiores, lo cual habría detonado la denuncia en su contra.

Maribel guardia y esposo

“No tengo idea porque es maestro de la universidad hasta entiendo y no entiendo en qué le pude haber dañado y él está en Brasil en un reality, entonces no le importan mucho sus alumnos. Lo que él está muy molesto es que haya dicho que es un doctor patito porque todos los certificados de estudios que mostró traen un sello que dice validez de la SEP, la maestría y el doctorado y no está registrado, eso le ardió”, declaró.

El caso continuará en las próximas semanas, ya que está programada una nueva audiencia a la que sí deberá presentarse Marco Chacón. Por ahora, la disputa legal sigue abierta y el ambiente entre las partes involucradas se mantiene tenso.

PJG