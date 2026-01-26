“No soy un nazi”: Kanye West pide disculpas y atribuye su conducta a una lesión cerebral
Ye ofrece disculpas públicas y asegura que una lesión cerebral influyó en su conducta
Kanye West, ahora conocido como Ye, aseguró este lunes que una lesión cerebral sufrida hace décadas estaría detrás de su diagnóstico de trastorno bipolar y de una serie de comportamientos que, durante años, afectaron gravemente su carrera.
Entre ellos, destacan episodios maníacos en los que lanzó comentarios antisemitas, elogió públicamente a Adolf Hitler y llegó a comercializar camisetas con simbología nazi.
Kanye West pide disculpas y atribuye su comportamiento a una lesión cerebral
A través de un anuncio publicado en The Wall Street Journal, Ye ofreció disculpas a “aquellos a quienes lastimé”, reconociendo el carácter intolerante y alarmante de su conducta en los últimos años y señalando que su acercamiento al simbolismo nazi es uno de los aspectos que más lamenta.
"Perdí el contacto con la realidad. Las cosas empeoraron cuanto más ignoraba el problema. Dije e hice cosas de las que me arrepiento profundamente". Continuó: "Pero eso no justifica lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío"
En el mensaje, el artista atribuyó estos comportamientos a un accidente automovilístico ocurrido hace aproximadamente 25 años, que estuvo a punto de costarle la vida.
Según explicó, el impacto habría provocado un daño no diagnosticado en el lóbulo frontal, zona del cerebro asociada con el control de impulsos y la toma de decisiones.
Ye sostiene que esta lesión influyó de manera determinante en su salud mental y derivó en su diagnóstico de trastorno bipolar tipo I.
Durante la última década, la conducta pública de Kanye West ha estado marcada por declaraciones erráticas, discursos de odio y acciones que provocaron la ruptura de contratos con grandes marcas, el distanciamiento de colaboradores y una pérdida significativa de respaldo dentro de la industria musical y de la moda.
Sus declaraciones más recientes buscan explicar —aunque no eximir— una etapa que él mismo reconoce como una de las más destructivas de su vida personal y profesional.
Qué dijo Kanye West en su disculpa pública
En su mensaje, Kanye West explicó que su trastorno bipolar lo llevó a atravesar episodios maníacos:
“Decía y hacía cosas de las que me arrepiento profundamente”, entre ellas, reconoció, haber “gravitado hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica”.
El músico hizo referencia directa a lo que describió como un “episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida”, ocurrido a inicios de 2025.
Durante ese periodo, publicó decenas de mensajes antisemitas en redes sociales y comercializó camisetas con esvásticas a través del sitio web de su marca de moda, acciones que intensificaron la polémica en torno a su figura.
West señaló que, tras tocar fondo hace algunos meses, encontró un inesperado espacio de apoyo en foros de Reddit, donde, según escribió:
“No soy solo yo quien arruina sus vidas una vez al año a pesar de tomar medicamentos todos los días”
Finalmente, aseguró que actualmente se encuentra enfocado en su proceso de recuperación y estabilidad personal, trabajando para “encontrar mi nueva base y mi nuevo centro a través de un régimen efectivo de medicación, terapia, ejercicio y una vida sana”.