“No soy un nazi”: Kanye West pide disculpas y atribuye su conducta a una lesión cerebral

Kanye West, ahora conocido como Ye, aseguró este lunes que una lesión cerebral sufrida hace décadas estaría detrás de su diagnóstico de trastorno bipolar y de una serie de comportamientos que, durante años, afectaron gravemente su carrera.

Entre ellos, destacan episodios maníacos en los que lanzó comentarios antisemitas, elogió públicamente a Adolf Hitler y llegó a comercializar camisetas con simbología nazi.

Ye niega ser nazi, luego de vender camisetas con esvástica. Grosby

Kanye West pide disculpas y atribuye su comportamiento a una lesión cerebral

A través de un anuncio publicado en The Wall Street Journal, Ye ofreció disculpas a “aquellos a quienes lastimé”, reconociendo el carácter intolerante y alarmante de su conducta en los últimos años y señalando que su acercamiento al simbolismo nazi es uno de los aspectos que más lamenta.

"Perdí el contacto con la realidad. Las cosas empeoraron cuanto más ignoraba el problema. Dije e hice cosas de las que me arrepiento profundamente". Continuó: "Pero eso no justifica lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío"

En el mensaje, el artista atribuyó estos comportamientos a un accidente automovilístico ocurrido hace aproximadamente 25 años, que estuvo a punto de costarle la vida.

Según explicó, el impacto habría provocado un daño no diagnosticado en el lóbulo frontal, zona del cerebro asociada con el control de impulsos y la toma de decisiones.

Ye sostiene que esta lesión influyó de manera determinante en su salud mental y derivó en su diagnóstico de trastorno bipolar tipo I.

Fotos: AFP/ Reuters/ Arte: Horacio Sierra

Durante la última década, la conducta pública de Kanye West ha estado marcada por declaraciones erráticas, discursos de odio y acciones que provocaron la ruptura de contratos con grandes marcas, el distanciamiento de colaboradores y una pérdida significativa de respaldo dentro de la industria musical y de la moda.

Sus declaraciones más recientes buscan explicar —aunque no eximir— una etapa que él mismo reconoce como una de las más destructivas de su vida personal y profesional.

Kanye West con su cabeza cubierta le arrebata el telefono a reportera Grosby

Qué dijo Kanye West en su disculpa pública

En su mensaje, Kanye West explicó que su trastorno bipolar lo llevó a atravesar episodios maníacos:

“Decía y hacía cosas de las que me arrepiento profundamente”, entre ellas, reconoció, haber “gravitado hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica”.

El músico hizo referencia directa a lo que describió como un “episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida”, ocurrido a inicios de 2025.

Durante ese periodo, publicó decenas de mensajes antisemitas en redes sociales y comercializó camisetas con esvásticas a través del sitio web de su marca de moda, acciones que intensificaron la polémica en torno a su figura.

Kanye West publicó un anuncio en The Wall Street Journal pidiendo disculpas a "aquellos a quienes lastimé". The Wall Sreet Journal

West señaló que, tras tocar fondo hace algunos meses, encontró un inesperado espacio de apoyo en foros de Reddit, donde, según escribió:

“No soy solo yo quien arruina sus vidas una vez al año a pesar de tomar medicamentos todos los días”

Finalmente, aseguró que actualmente se encuentra enfocado en su proceso de recuperación y estabilidad personal, trabajando para “encontrar mi nueva base y mi nuevo centro a través de un régimen efectivo de medicación, terapia, ejercicio y una vida sana”.