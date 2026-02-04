HBO Max adelanta capítulo 4 de 'El caballero de los Siete Reinos' tras revelación clave

HBO Max informó que el cuarto episodio de El caballero de los Siete Reinos no se estrenará en domingo, como ha ocurrido desde el inicio de la temporada, sino que llegará de forma anticipada el viernes 6 de febrero.

La plataforma detalló que este ajuste solo se aplicará durante esta semana y que los episodios posteriores retomarán su día habitual de estreno.

La decisión responde a una reconfiguración de la parrilla de contenidos ante la transmisión de uno de los eventos deportivos más vistos del año, el Super Bowl, lo que llevó a adelantar algunos lanzamientos clave.

Desde su estreno, la serie ha mantenido un formato semanal que ha permitido que cada episodio genere conversación entre los seguidores del universo de Westeros, por lo que el adelanto fue recibido como una oportunidad para ver antes un capítulo clave en la trama.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 4 de El caballero de los Siete Reinos? Foto: Instagram @gameofthrones

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 4 de El caballero de los Siete Reinos?

De acuerdo con el comunicado oficial de HBO Max, el episodio titulado “Seven” estará disponible a partir de las 2:00 am (tiempo del centro de México) del viernes 6 de febrero.

La plataforma aclaró que esta será la única ocasión en la que se modifique la fecha de estreno durante la primera temporada. A partir del siguiente episodio, la serie retomará su calendario regular de estrenos los días domingos.

El anuncio se dio a conocer poco después de que se publicara el avance del cuarto capítulo, el cual dejó claro que la historia entra en una fase de mayor tensión para su protagonista.

El Juicio de los Siete pone a Duncan el Alto contra la Casa Targaryen Foto: Instagram @gameofthrones

Resumen episodio 3 de El caballero de los Siete Reinos

El tercer capítulo de El caballero de los Siete Reinos representó un punto de quiebre para la historia. Lo que hasta ese momento se había desarrollado como una aventura centrada en el aprendizaje y el viaje personal de Duncan el Alto dio un giro con revelaciones que impactan directamente en la estructura de poder de Westeros.

Durante el episodio, Duncan enfrenta al príncipe Aerion Targaryen tras enterarse de que este agredió brutalmente a la titiritera Tanselle, quien representó la muerte de un dragón en su espectáculo.

El enfrentamiento escala hasta que Duncan golpea públicamente al príncipe, un acto que no queda impune.

La situación se intensifica cuando Egg interviene para exigir la liberación de su maestro y revela que en realidad es Aegon Targaryen, miembro de la familia real.

La revelación transforma la manera en la que los demás personajes lo perciben y obliga a Duncan a replantearse su relación con él y con el poder que representa.

La relación entre Dunk y Egg se redefine tras la revelación Foto: Instagram @gameofthrones

¿Qué pasará en el 4 episodio de El caballero de los Siete Reinos?

El adelanto del cuarto episodio confirma que el conflicto con Aerion Targaryen no termina con la confrontación pública.

El príncipe exige que Duncan se someta al 'Juicio de los Siete', una antigua tradición de Westeros en la que siete combatientes se enfrentan a otros siete para que los dioses decidan el resultado.

Esta exigencia coloca a Duncan en una posición extrema, ya que deberá reunir a otros seis caballeros dispuestos a luchar junto a él contra representantes de una de las casas más influyentes del reino.

El juicio no solo implica un riesgo físico, sino que también expone las tensiones políticas que rodean a la dinastía Targaryen.

La práctica del Juicio de los Siete ha sido mencionada en otras historias del universo creado por George R. R. Martin, pero pocas veces ha sido mostrada directamente, lo que eleva la expectativa en torno a este episodio.

La relación entre Dunk y Egg se redefine tras la revelación Foto: Instagram @gameofthrones

Además del conflicto con la Casa Targaryen, el cuarto capítulo también profundiza en la transformación del vínculo entre Duncan y Egg. En el avance oficial se observa un momento de confrontación entre ambos, luego de que Dunk cuestiona a su escudero por no haber revelado antes su verdadera identidad.

Esta nueva dinámica añade una capa política y emocional a la historia y conecta directamente con el futuro del reino.

Calendario oficial de estreno de El caballero de los Siete Reinos

HBO Max confirmó que la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos contará con seis episod ios. Con excepción del adelanto del capítulo 4, el calendario se mantiene sin cambios:

Episodio 1, The Hedge Knight : 18 de enero

Episodio 2, Hard Salt Beef : 25 de enero

Episodio 3, The Squire : 1 de febrero

Episodio 4, Seven : viernes 6 de febrero

Episodio 5: 15 de febrero

Episodio 6: 22 de febrero

Tras el estreno de “Seven”, la serie entrará en su tramo final.

HBO confirma segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos

Aunque la primera temporada aún no concluye, HBO confirmó que El caballero de los Siete Reinos tendrá una segunda temporada. La cadena informó que la nueva entrega se encuentra en desarrollo y que su estreno está previsto para algún momento de 2027.

Con este anuncio, HBO refuerza su apuesta por expandir el universo de Game of Thrones con historias que exploran distintos periodos de la historia de Westeros y profundizan en los orígenes de personajes clave.