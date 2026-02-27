De SLP a Imagen Noticias 5:30: Marlene Stahl conquista la pantalla con pasión y disciplina

Desde que estaba chiquita, Marlene Stahl sabía muy bien lo que quería. Siempre le llamó la atención la cámara y las luces, y eso la llevó a transitar un camino desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México para alcanzar su sueño.

Desde hace dos semanas forma parte del equipo de conductoras de Imagen Noticias 5:30 al lado de Brisseida Moya y Nuria Gil, quienes se encargan de informar a la audiencia sobre lo que sucede en el país para salir preparados para una nueva jornada; pero llegar ahí no fue en un abrir y cerrar de ojos. Marlene comenzó justo cuando estaba en la prepa, el destino fue colocando personas en su camino que la llevarían hasta la cámara.

Empecé de conductora, ¡uh! en San Luis Potosí, hace mucho. El productor general de Televisa San Luis era dueño de una agencia de videos, y yo le mandaba a hacer ahí mis videos de la escuela. Cuanto salí de prepa, me contrató para conducir su programa de revista, y ahí me eché cinco años conduciendo en Televisa San Luis. Y luego, ya cuando me vine a México, no me acuerdo cómo estuvo.

Creo que por un contacto de Twitter, imagínate, me contactó. Yo hacía comerciales, ya sabes, el típico, estaba en una agencia de modelos y hacía castings para comerciales, y me contactó en un comercial que hice un canal de acá de México, me invitó a hacer un casting y ahí me quedé. Y a la par también por otra persona, un conocido de San Luis, me recomendó para un programa de Capital 21, y también ahí estuve de conductora”, compartió Marlene en entrevista con Excélsior.

Fue en el tiempo cuando estaba en Capital 21 que un amigo le informó que se iba a abrir una nueva cadena. Sí, Imagen Televisión y, con ésta, se abrió un abanico de posibilidades que concretó con Francisco Zea.

Me dijo: ‘Manda tu currículum’, y yo: ‘Sí’. La verdad nunca lo mandé y él, bien precioso, mandó el suyo y el mío. Me llamaron para casting, y fue cuando conocí a Paco y entré a Imagen, y ahí empecé con redes sociales”.

Fue la continua convivencia con Zea lo que le despertó un interés nuevo: el mundo de las noticias, la información y la manera de entender el mundo de una forma diferente, más enterada.

La verdad es que estando al lado de Paco, el hombre te contagia esas ganas de saber y de investigar, esas ganas de leer porque pues él es así y gracias a él fue que me fui metiendo ya en otros temas, ya investigaba otras cosas que no fueran nada cosas de programas de revista, más complejas.

“Con Paco sí me involucré mucho más y me apasionó. Sobre todo, lo que tiene que ver con México, de política. Para mí, ese señor es el sensei de la noticia. Y también estando en Imagen, conocí a Pascal (Beltrán del Río), pude platicar alguna vez con Ciro (Gómez Leyva), pues obviamente he trabajado con Cristal (Mendivil), es gente que te inspira y me llama mucho”, explicó.

Pero casi siempre en el camino hacia el sueño, las personas tienen que tomar, momentáneamente, rutas que no estaban ni pensadas. En el caso de Marlene combinó su amor por el canto y la actuación, y probó “las mieles” de tener un trabajo con horario fijo... como asistente y en ventas.

Dejé la conducción en San Luis, me salí de Televisa y me puse a trabajar de godín. Era asistente de un CEO de una empresa que hacía casas, pero era bien infeliz porque a mí siempre me ha llamado la atención el medio. Yo estudié canto, actuación, y siempre dije: ‘Yo quiero hacer películas, quiero hacer teatro, quiero cantar’. Y pues en San Luis, mi pueblito precioso de tres habitantes, pues no iba a lograr eso, entonces dije: ‘lo que tengo que hacer es vivir en México, aquí no lo voy a lograr’.

Entonces busqué chamba de godín, y con suerte encontré trabajo en ventas, y estando ahí, con muy buenos jefes me echaban la mano y me daban chance de irme a los castings. Y así fue hasta que ya no era posible hacer castings y trabajar en ventas, y me dediqué ya más bien a cantar. Me daba chance de cantar en las noches y en las mañanas hacer castings o hacer otros proyectos, que fue cuando ya tuve el programa de TVC y el programa Capital 21 y en las noches cantaba”, explicó.

En Imagen Noticias 5:30 mantiene informada a la ciudadanía de lo más trascendente, pero no descuida lo que fue su primer amor, que es la actuación. Por eso, con toda la energía, cada fin de semana aparece en la puesta en escena Noches de Danzón.

Creo que las fuerzas las saco de la pasión que tengo por ambas cosas. O sea, la semana de estreno de la obra fue cansadísima, pero cuando se acaba la función y ves a la gente aplaudir, dices: ‘valió la pena’. Y lo mismo cuando duermo dos horas, porque acaba la función a las 11 y en lo que llego a mi casa se hace tardísimo, pero entrando al foro y ves a todo mundo en friega, así de: ‘Ay la nota, no sé qué’, y estás en frente a la cámara se te olvida el sueño, y lo disfruto”, compartió.

Una vez que Noches de danzón termine su temporada el 8 de marzo, Marlene no se quedará quieta.

Posiblemente haya gira, todavía no sé, pero posiblemente haya gira. En mayo, estreno una película independiente que hice con El Temach, y también a partir de abril-mayo, empiezo con un proyecto musical que se llama Reinas de Corazones, que ya existe, pero ahora voy a estar cantando con ellas”, agregó.

Y a pregunta expresa ¿de dónde sacas tanta energía?, la respuesta fue contundente y llena de risas: “Es que no tengo novio y pues te queda mucho tiempo libre, y lo tienes que invertir en algo, si no te deprimes. Ves al mundo feliz con sus parejas y tú sola, entonces dices, no, mejor voy a estar trabajando”, agregó con una carcajada.

Para saber:

Marlene Stahl nació el 14 de mayo en San Luis Potosí.

Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación.

Noches de danzón la considera su primera obra ‘grande’.

Ha participado en De primera mano y Sale el Sol.

Es amante de los animales.

cva*