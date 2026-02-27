Dani Martín celebra 25 años de carrera: ‘he llegado como quería’

Dani Martin, con 49 años recién cumplidos, no sabe cómo ha llegado a este punto, sintiendo que el tiempo ha pasado muy rápido desde que tenía 23, pero sin sentir el peso del tiempo. El originario de Madrid considera que ha recorrido este camino de buena manera, respetando su profesión, aprendiendo constantemente y viviendo de su vocación. Y, aunque no lo califica como “bien o mal”, afirma que ha sido como ha querido, lo cual es lo más importante para él.

La verdad que no me da nada de vértigo que el año que viene vaya a cumplir 50 años, hace nada tenía 23, te lo prometo, y por eso decía, ‘no sé cómo he llegado hasta aquí’. El caso es que he llegado de muy buena manera, respetando mucho esta profesión e intentando aprender, intentando vivir de mi sueño, de mi vocación y ¡hostia!, creo que hemos hecho la mitad del camino muy bonita.

No sé si bien, pero como queríamos, sí. Es que no sé lo que es bien o mal, pero para otros no será bien, pero para mí es como yo quería”, compartió Dani en entrevista con Excélsior.

Podría parecer que 25 años en la escena musical es algo sencillo, pero no ha sido así. Su camino con El Canto del Loco y su faceta como solista lo ha hecho andar un camino que jamás imaginó, donde el amor del público ha sido el principal motor para lograrlo.

Llevo todo el rato acordándome de la primera vez que vinimos a México, en 2001, a tocar en un lugar que se llamaba Salón 21, era como una bodega, y fue increíble. Tocamos con Amaral y fue una noche como si la vida nos estuviera dando un regalo, a cinco chavales de 23 años con sus instrumentos, sus canciones a 13 mil kilómetros de su país, ya era un regalo.

Y que 25 años después vayamos a llenar el Metropólitan con un solo post en Instagram, casi sin promoción y sin nada, pues me hace sentir muy afortunado, la verdad”, señaló el cantautor.

Pero esa conexión no es una casualidad, han sido las canciones que Dani ha escrito lo que ha hecho un vínculo profundo y duradero con aquellos que han encontrado en ellas sus propias historias, y que hoy se podrán escuchar en el Teatro Metropólitan como parte del festejo de Dani por sus 25 años en los escenarios.

Creo que las verdaderas protagonistas de todo eso que ha pasado y de haber llegado a estos 25 años son las canciones. Y ellas han sido las que las que se han metido en las vidas de las personas, las que hacen de medio de transporte y llevan a las personas a lugares donde fueron felices, donde recuerdan momentos de su vida. Y si estamos hoy aquí es por las canciones. Desde pequeño utilicé un papel y un bolígrafo para sacar mis emociones y creo que me ha servido mucho como terapia.

Luego, más adelante, como a los 10-11 años, empecé a convertirlas en canciones y yo no sé si soy músico o la vida me ha enseñado una vocación y una forma de comunicarme con el mundo, que es de esta manera. Entonces, cuando he escrito todo eso y se ha convertido en canción, el resultado ha sido que muchas de ellas, la mayoría, no han tenido fecha de caducidad y 25 años después siguen muy vigentes y han pasado a otras generaciones”, explicó Dani.

Y es que en sus conciertos, como el disco 10 Noches en Madrid— 25 P*T*S Años, con el que se presenta hoy en la capital del país, se ha encontrado no sólo a aquellos que han crecido con él, sino a la siguiente generación.

Los padres les han contado a sus hijos que con esas canciones se enamoraron, ¡qué tal! ¿no? La verdad que asusta un poco porque te hace sentir un poco mayor, ¿no? Pero no me siento nada mayor, me siento incluso el hijo al que le están diciendo que esas canciones fueron con las que se enamoraron sus padres, porque yo con esas palabras y con esa manera de sentir y de emocionarme, sigo sintiendo el amor, la amistad, la alegría y la tristeza.

Siguen muy presentes en mí esas palabras. Peter Pan es una letra que escribí que al día de hoy me hace, en muchos momentos de mis días, sentirme identificado porque en muchos momentos me sigo sintiendo inmaduro ante cosas en el amor, en la vida. Así que no sé, creo que las canciones son eternas, son mágicas y son las verdaderas protagonistas de todo lo que ha pasado en mi vida”, dijo.

Tras el concierto que ofrecerá hoy en la noche, donde mostrará algunos de los temas de este material grabado en Madrid, viajará a Guadalajara al Festival Portamérica para después continuar con esta gira por Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos y países de Latinoamérica.

