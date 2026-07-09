Julieta Venegas aclara polémica por La Niña Futbolista; "era para el Día del Niño"

Julieta Venegas habló sobre la polémica que rodeó a La Niña Futbolista, canción que generó conversación en redes sociales por su vínculo con una campaña dirigida a niñas. En entrevista con Javier Paniagua, la cantante aclaró que no recibió dinero por el tema y negó las versiones que aseguraban que había cobrado una cifra millonaria.

La intérprete explicó que su participación surgió a partir de una invitación para colaborar en una canción infantil del grupo Patita de Perro, proyecto de rock para niños con varios años de trayectoria. Según contó, la propuesta le pareció una forma bonita de enviar un mensaje de ánimo a las niñas.

“Lo que sí me gusta aclarar es que yo no cobré nada por esa canción, no hubo una cosa de estira y afloja. A mí me invitaron a hacer una canción infantil de un grupo que se llamaba Patita de Perro para presentarla en el Día del Niño”, dijo.

La intérprete de Lento señaló que en ese momento también se encontraba en una etapa de reconciliación emocional con México, por lo que la idea de participar en un proyecto infantil le resultó cercana.

“Me pareció súper bonito, qué lindo, a las niñas animarlas. También estaba en mi enamoramiento de volver a México y dije: ‘sí, qué lindo’”, recordó.

Julieta Venegas niega haber cobrado 14 millones por La Niña Futbolista

Uno de los puntos que más molestó a Julieta Venegas fue la versión que circuló en redes sociales sobre un supuesto pago de 14 millones de pesos por la canción. La cantante calificó esa cifra como absurda y pidió tomar con más cuidado la información que se comparte a partir de titulares.

“Yo creo que nadie nos imaginamos qué podía pasar y a dónde se llevó la conversación. A mí, si a alguien no le gusta o si estéticamente le parece horrible, es el gusto de cada quien. De todo lo que se pudo decir, sí me duele que se haya dicho que cobré un dineral”, expresó.

La artista aseguró que la cantidad mencionada en redes no tenía sentido y que nunca habría aceptado una cifra de ese tipo por una canción de esas características.

“Catorce millones, esa cifra mitológica. Nadie hacemos esa cantidad de dinero, es absurdo. Eso en las redes sociales, salirte de ver un titular y creértelo... usa el sentido común, jamás la aceptaría”, comentó.

Venegas también dijo que le habría gustado que una cantidad así se destinara realmente a proyectos culturales, especialmente a la música, pero insistió en que el señalamiento no correspondía con la realidad.

La canción no era originalmente de Julieta Venegas

Durante la entrevista, Julieta Venegas aclaró que La Niña Futbolista no es una composición suya. El tema pertenece a Patita de Perro, agrupación dedicada al rock infantil. Ella solo realizó algunos ajustes y arreglos para la versión en la que participó.

“La rola no es mía, es de Patita de Perro, que es un grupo de rock infantil que lleva muchos años. Me la propusieron cuando me invitaron y dije: ‘qué lindo decirle esto a una niña’”, explicó.

La cantante añadió que hizo modificaciones menores a la letra y algunos arreglos, pero reiteró que se trataba de una canción pensada para niñas y niños.

“Le hice unos ajustes a la letra, unos arreglillos, pero es una canción de niños”, señaló.

“Se la regalé”: Julieta Venegas habla del aprendizaje que le dejó la polémica

Julieta Venegas contó que, cuando aceptó participar, la canción estaba pensada para el Día del Niño. Sin embargo, después le informaron que no saldría en ese momento y que sería utilizada más adelante. La cantante reconoció que nadie anticipó el nivel de conversación que el tema alcanzaría.

“Cuando a mí me invitaron era para el Día del Niño. Se la regalé, se llevaron la canción, me dijeron: ‘no va a salir aquí, va a salir en otro momento’. De todas maneras creo que nadie sospechábamos lo que iba a pasar”, dijo.

La intérprete aceptó que actuó de forma impulsiva y que, en retrospectiva, debió consultar la decisión con su equipo antes de aceptar.

“Suelo ser un poco impulsiva. Debí haberme volteado con mi equipo y decirles: ‘¿qué hacemos?, ¿les parece?’. No hice nada de eso. Dije: ‘te la regalo’ y me aventé sola”, reconoció.

Venegas explicó que esa experiencia le dejó una lección profesional: no tomar decisiones de manera aislada, especialmente cuando se trata de proyectos que pueden tener una exposición pública mayor a la esperada.

“El aprendizaje que me llevo es: consulta con tu equipo, porque yo además estaba a punto de sacar mi disco. Dije: bueno, ya, estuvo heavy, pero también hay que tomar la elección”, comentó.

bgpa