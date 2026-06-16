Taylor Swift sobre Toy Story 5: "Yo amo a Jessie desde la segunda cinta"

Ya nos habíamos encontrado con Tom Hanks y Tim Allen, en Las Vegas, cuando en persona presentaron las primeras imágenes de Toy Story 5, en CinemaCon. Pero después de haber pasado por un lanzamiento especial en Londres, volvieron a Hollywood para la gran premiere mundial en el mismísimo Teatro Dolby de los Oscar. La gran diferencia: esta vez fuimos invitados a la alfombra roja, como el único medio acreditado oficialmente por Latinoamérica.

¿Algún niño los reconoció alguna vez por las voces de Woody o Buzz Lightyear?

Tom Hanks: “Los dos pasamos por la experiencia de haber estado en algún lugar donde un adulto le dice al hijo ‘Mira, es Buzz Lightyear, querido, es Buzz Lightyear. Él es Buzz Lightyear’. Hasta que el niño mira a Tim y pone cara de total decepción”.

Tim Allen: “Ese hombre se comió a Buzz Lightyear”, me dicen (risas).

¿Y Tom?

Tom Hanks: “Cuando alguien dice que yo soy Woody, trato de explicarles a los niños... que cierren los ojos y se imaginen que están enfrente de Woody, con el sombrero y sus botas. Que piensen lo alto que es, que piensen en Woody. Y una vez que piensan en él, cuando tienen los ojos cerrados les digo: ‘Ok, mejor que volvamos al cuarto de Andy antes que toda tu imaginación se derrumbe’. Es realmente increíble los años que venimos trabajando juntos. Pasaron 30 años desde la primera historia de Toy Story.

Tim Allen: “En realidad son casi 31 años, pero la verdad es que habíamos empezado tres años antes a leer el primer guion. Y nos vemos igual que siempre”.

Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack. Cortesía Disney/Pixar

¿Volvieron a ver el video del primer año que grabaron las voces de Toy Story?

Tim Allen: “Vimos el video de nuestras grabaciones y parece que fuéramos nuestros nietos” (risas).

Tom Hanks: “Yo debo haber grabado el primer Woody cuando estaba en la escuela secundaria y me veo horrible” (más risas).

Tim Allen: “Pero nos encanta actuar como Buzz y Woody. No puedo creer la suerte que tenemos de poder seguir contando las historias que siguen emocionando a la gente hasta el infinito y más allá”.

Tom Hanks: “Esa frase me suena conocida... ¿Crees que eres un juguete?”.

¿Suena increíble recordar que Toy Story fue la primera producción animada de Pixar que revolucionó el cine de Disney con las versiones en 3D?

Tom Hanks: “Pixar demostró siempre la excelencia artística en todos los niveles. Cada uno de ellos tienen un Walt Disney adentro de sus cuerpos”.

¿Y gran sorpresa de la canción de Taylor Swift, la habían escuchado antes del estreno mundial en Hollywood?

Tom Hanks: “Nadie sabia nada de nada. Nos enteramos el mismo día que dijeron: ‘A las nueve de la noche va a salir la canción que vamos a tener en el final de la historia’. Supongo que jugaron con nosotros”.

Taylor Swift Cortesía Disney/Pixar

La ciudad de Los Ángeles se había inundado de carteles con el personaje de la vaquera Jessie debajo de las iniciales TS. Y lo que parecía abreviación del título Toy Story escondía en verdad la secreta colaboración de Taylor Swift. Sin que nadie lo supiera, ella compuso la nueva canción de la banda sonora I Knew It, I Knew You, volviendo a las raíces de la música country, inspirada en el personaje de la muñeca Jessie. La letra habla del paso del tiempo que puede llegar a separarnos de alguien (o un muñeco del dueño) aunque el cariño nunca se pierde, con base en la historia en que la muñeca Jessie vuelve a la casa de la primera dueña original Emily, que la había abandonado en Toy Story 2.

Y después del gran estreno mundial, en el mismo Teatro Dolby, donde entregan los premios Oscar, sorprendió todavía más cuando en el escenario apareció de la nada un enorme gigante, con Taylor Swift, cantando en vivo la canción que se convirtió en la nueva favorita del próximo Oscar, en la categoría Mejor Canción. Parecía sólo un ensayo de lo que será la próxima ceremonia, porque en la sala también estaba el conductor Conan Obrien, que en Toy Story 5 le agrega la voz al personaje de Smarty Pants. Pero eso sólo había sido el principio. Cuando parecía que la presentación ya había terminado, en otro piano, entró el compositor Randy Newman, para cantar el clásico Yo Soy Tu Amigo Fiel, a dúo con Swift. Y aquel estreno fue hasta el infinito y más allá... porque afuera, seguimos celebrando el estreno mundial, con dos fiestas por separado.

La alfombra roja de Hollywood Boulevard (que en realidad era azul) se había convertido en un mini parque de diversiones con los personajes de Woody, Jessie y Buzz, alrededor de diferentes puestos de pizza, helados y juguetes. Pero del otro lado de la vereda, a puertas cerradas del Hard Rock Café, estaban los verdaderos protagonistas, rodeados de una galería de memorabilia como algunos trajes de Michael Jackson o una gorra de Jimmy Hendrix. Ahí habíamos entrado también nosotros, en exclusiva, para recibir a Taylor Swift con el mejor recuerdo debajo del brazo: un VHS del primer video que ella había visto de Toy Story, para que se lo autografiaran las verdaderas protagonistas. “Significa todo para mí ser parte del universo de estas producciones de cine” fueron las primeras palabras de Taylor antes de asegurar: “Toy Story 5 es mi favorita de todas las historias de Toy Story. Es una obra maestra. Tengo demasiada suerte”.

¿Cómo surgió la idea de componer la canción de la banda sonora, I Knew it, I Knew You?

Taylor Swift: “Los directores Andrew Stanton y Hannah Harris fueron los que me buscaron y me dejaron experimentar, buscando mi propia inspiración en la historia. Joan Cusack también tuvo un trabajo extraordinario en la actuación detrás de la voz de Jessie y fue un honor componer para ella. De verdad, me siento con mucha suerte de haber escrito la canción del final.

¿Qué es lo que tanto te gusta de la historia del personaje de la muñeca Jessie?

Taylor Swift: “Sin ánimos de generar ningún spoiler, yo amo a Jessie desde que la vi en la segunda película. Vi como le rompieron el corazón, disfrutamos sus triunfos y aprendimos bastante sobre el principio de su historia, pero en Toy Story 5, vemos como desarrolló su carácter y nos da varias lecciones con las que yo también me pude identificar, por como creció y aprendió tanto sobre sus experiencias y sus recuerdos, no sólo con Bonnie, pero también con Emily”.

¿Cómo te gustaría que reaccionemos al escuchar tu canción?

Taylor Swift: “Sería increíble si pensaran en alguien con quien conservan los mejores recuerdos, pero que hace mucho tiempo que no se ven, que extrañen el hecho de saber que puedan volver a ser parte de sus vidas o imaginen al menos lo que puede ser que se vuelvan a cruzar en tu camino. Me gustaría que aquellos recuerdos no sean los últimos, porque a veces, cuando miramos nuestra infancia, tenemos recuerdos que son muy especiales”.

¿La primera vez que viste Toy Story?

Taylor Swift: “Yo tenía cinco años cuando vi la primera Toy Story y las vi todas, muchísimas veces. Es un mundo de imaginación increíble, con muchísima comedia envuelta en tragedias, que vieron crecer tantos niños como yo. Por eso siento que es tan importante que me hayan abierto las puertas de algo que apreciamos tanto en toda mi familia”.

Toy Story 5 Cortesía Disney/Pixar

Mientras las muñecas Barbie cobraron vida en el cine, en Toy Story 5, los juguetes corren peligro de desaparecer. Quienes vieron la primera cinta ya tienen más de 30 años y hoy son sus hijos quienes deberían jugar con Woody y Buzz Lighter. Pero tal cual como la realidad, la nueva historia del cine demuestra que están siendo reemplazados por los tablet digitales como el nuevo personaje de Lilipad. Tom Hanks sigue estando detrás de la voz original en inglés de Woody, igual que Tim Allen con Buzz Lightyear, con la incorporación de Greta Lee en el rol de la tableta Lilypad. Pero el doblaje en español esconde también superestrellas como Belinda, en la versión latina de Lilypad, además de otras incorporaciones famosas: Bad Bunny (pizza con anteojos); Bizarrap (Santa de Jardín); Migue Granados (Dr. Locuaz) y nada menos que Penélope Cruz (Flamenco). El vaquero Woody en español todavía es la voz del mismo Arturo Mercado Jr. que había reemplazado en la tercera a Carlos Segundo. Pero Buzz se mantiene como siempre, con la clásica voz de José Luis Orozco. Ninguno de ellos estuvo en la premier mundial, pero al menos pudimos hablar con la actriz brasileña Marisa Silva, que le agregó la voz al doblaje en portugués del mismo personaje Lilypad, que en español tiene Belinda.

¿Conoces a Belinda?

“Sí, porque veía telenovelas de ella en Brasil. Admiro mucho a Belinda y estoy contenta de tener el mismo personaje que ella, Lilypad, en Brasil”.

¿Lilypad vendría a ser como el nuevo Woody digital de Toy Story 5?

“Es más parecido a Lotso. Es mala, pero tampoco es buenísima. Hay que verla para opinar...”.

¿Cuál fue la primera versión de Toy Story que viste?

“Creo que fue Toy Story 2, porque cuando salió la primera yo no estaba aquí, porque actualmente tengo 24 años”.

¿Crees que la inteligencia artificial pueda reemplazar a juguetes como Woody y Jessie?

“Creo que no, porque la imaginación es única, es muy importante para los niños. La tecnología y la inteligencia artificial ya están aquí, pero hay que decidir. Puedes jugar con los dos, pero los papás y mamás tienen que cuidar que sus niños también jueguen con los dos”.