El álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, uno de los lanzamientos más fuertes de 2025, se convirtió en el centro de una disputa legal que podría impactar incluso su estrategia de promoción.

La demanda no viene de una gran corporación ni de otro artista pop, sino de una creadora con una trayectoria más discreta, pero con un argumento claro: proteger una marca que asegura haber construido durante más de una década.

La demanda que apunta al nombre “Showgirl”

La artista de Las Vegas Maren Wade presentó una demanda contra Taylor Swift y su discográfica, Universal Music Group, por el uso del término “Showgirl” en el título del álbum.

Según el documento legal, Wade considera que “The Life of a Showgirl” genera confusión con su proyecto Confessions of a Showgirl, un espectáculo teatral que ha desarrollado y presentado durante años.

El punto central del reclamo no es solo el parecido en los nombres, sino el alcance. Wade argumenta que la campaña global de Swift tiene el potencial de “eclipsar” su marca, provocando que el público asocie su trabajo con el de la estrella pop o incluso lo perciba como una imitación.

Taylor Swift enfrenta demanda por “The Life of a Showgirl” Taylor Swift

Un conflicto que ya tenía antecedentes

El choque entre ambos proyectos no surgió de la nada. De hecho, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ya había intervenido previamente.

En 2024, la solicitud de Taylor Swift para registrar “Life of a Showgirl” como marca fue rechazada precisamente por el riesgo de confusión con el proyecto de Wade. A pesar de esa resolución, el uso del nombre continuó como parte del lanzamiento del álbum.

En su postura legal, sostiene que lo que construyó a lo largo de doce años podría verse afectado en cuestión de semanas por el impacto mediático de la cantante.

De una columna a un espectáculo en vivo

El proyecto de Maren Wade no comenzó en escenarios masivos. Según su propia versión, inició en 2014 como una columna titulada Confessions of a Showgirl publicada en un medio local de Las Vegas.

Con el tiempo, ese concepto evolucionó hacia un show teatral que combina relatos personales con humor, abordando experiencias dentro de la industria del entretenimiento. Desde anécdotas poco convencionales hasta situaciones límite, el espectáculo se ha presentado en distintas ciudades como parte de una gira.

Este recorrido es el que Wade busca proteger con la demanda, bajo el argumento de que su marca tiene identidad propia y reconocimiento dentro de su nicho.

Taylor Swift enfrenta demanda por “The Life of a Showgirl” IG taylorswift

El peso del álbum de Taylor Swift

El contexto del caso no se puede entender sin considerar el impacto de Taylor Swift en la industria musical. The Life of a Showgirl no solo fue un lanzamiento más, rápidamente se convirtió en el álbum más vendido de 2025 y rompió récords de reproducciones en plataformas como Spotify.

Ese alcance global es precisamente lo que genera preocupación en la demanda. La diferencia de escala entre ambos proyectos es evidente, y ahí radica uno de los puntos más sensibles del conflicto.

Hasta ahora, ni la cantante ni su equipo han emitido una postura pública sobre el caso. Tampoco ha habido una respuesta inmediata por parte de Universal Music Group.

Taylor Swift enfrenta demanda por “The Life of a Showgirl” IG taylorswift

Lo que está en juego en la disputa legal

La demanda no se limita a una queja simbólica. Maren Wade solicita una orden judicial para impedir que se siga utilizando el término “Showgirl”, además de una compensación económica por daños.

El caso abre una discusión más amplia dentro de la industria: cómo se protegen las marcas en el entretenimiento cuando conviven proyectos de distintos niveles de exposición.

El abogado de Wade ha sido claro al respecto. Según su declaración, el objetivo no es confrontar el éxito de Swift, sino garantizar que las reglas de propiedad intelectual se apliquen de la misma forma para todos los creadores.