Supergirl no despega: los números que la dejaron detrás de Toy Story 5

Supergirl no consiguió el despegue que Warner Bros. esperaba en la taquilla mundial. La nueva película de DC debutó con una recaudación global de 68 millones de dólares durante su primer fin de semana, una cifra que la dejó lejos del primer lugar, ocupado nuevamente por Toy Story 5.

Del total obtenido, 38 millones de dólares provinieron de los mercados internacionales, mientras que los otros 30 millones correspondieron a Estados Unidos. Con ese resultado, la cinta quedó por debajo de otros estrenos recientes basados en personajes de DC Comics.

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La película dirigida por Craig Gillespie también tuvo un inicio inferior al de Superman, estrenada en 2025 como el primer proyecto del renovado Universo DC encabezado por James Gunn y Peter Safran, que arrancó con 220 millones de dólares en todo el mundo.

Los números de Supergirl tampoco lograron superar los de Aquaman y el Reino Perdido, que debutó con 108 millones de dólares en 2023, ni los de Joker: Folie à Deux, que abrió con 115 millones de dólares en 2024 pese a ser considerada un fracaso comercial.

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Entre los mercados internacionales donde mejor funcionó la película destacan Reino Unido e Irlanda. México fue el segundo territorio con mayor recaudación al aportar 3.4 millones de dólares, seguido de Australia y Nueva Zelanda con 2 millones, Brasil con 1.4 millones, Japón con 1.3 millones y China con un millón de dólares.

Las funciones en formato IMAX ayudaron a mejorar ligeramente el resultado de la cinta. En ese formato obtuvo 13.5 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 3.5 millones correspondieron a mercados internacionales.

Toy Story 5 volvió a quedarse con el primer lugar

Mientras Supergirl tuvo un estreno discreto, Toy Story 5 conservó el liderato de la taquilla mundial por segundo fin de semana consecutivo.

La nueva entrega de Pixar sumó 89.1 millones de dólares en los mercados internacionales y otros 70 millones en Estados Unidos, para alcanzar 159.1 millones de dólares durante el fin de semana. Gracias a ello, su recaudación global ya asciende a 585 millones de dólares.

Disney

En México, la película acumula 48 millones de dólares, mientras que Reino Unido e Irlanda aportan 37.8 millones y China otros 29.8 millones. Además, la cinta se mantuvo como la más vista en la mayoría de los mercados donde ya está disponible.

Con ese desempeño, Toy Story 5 superó ampliamente a Supergirl tanto en Norteamérica como en el resto del mundo, consolidándose como uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2026 y con posibilidades de superar los mil millones de dólares durante su paso por las salas.

Las críticas tampoco ayudaron a Supergirl

Además del flojo debut en taquilla, la película recibió una respuesta poco favorable por parte de la crítica y del público. En Rotten Tomatoes consiguió un 56% de aprobación, mientras que los espectadores le otorgaron una calificación de "B-" en CinemaScore.

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Especialistas del sector consideran que este resultado refleja el momento que atraviesan las películas de superhéroes. David A. Gross, presidente de la consultora FranchiseRe, señaló que el género ya no atrae al mismo número de espectadores que antes de la pandemia y que la recaudación anual ha disminuido alrededor de 3 mil 500 millones de dólares respecto a sus mejores años, entre 2017 y 2019.