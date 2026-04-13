'Super Mario Galaxy' alcanza los 629 millones de dólares en todo el mundo en taquilla

La temporada previa al verano ya comienza a mover la industria cinematográfica, y esta semana lo confirma la secuela animada de Super Mario Bros, La Película que, pese a no igualar el entusiasmo crítico de su antecesora, sigue demostrando su poder en taquilla.

En su segundo fin de semana, la película sumó 69 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, alcanzando un acumulado nacional de 308.1 millones y un total global de 629 millones.

Aunque representa una caída del 48% respecto a su estreno —una cifra habitual en blockbusters—, el desempeño sigue siendo sólido considerando su costo de producción de 110 millones de dólares.

La comparación con la primera entrega, sin embargo, sigue pesando: para este mismo punto en 2023, la cinta original ya superaba los 353 millones en territorio estadounidense, impulsada también por mejores críticas.

El analista Paul Dergarabedian, de Comscore, calificó el comportamiento de la película como “muy respetable”, destacando además un factor clave: gran parte del público corresponde a familias, lo que implica boletos a menor precio. Aun así, rebasar los 300 millones en tan poco tiempo confirma que el fenómeno sigue vigente y que el cine familiar continúa siendo un motor clave para la industria.

La princesa Peach no estará sola en esta nueva incursión en el universo de Super Mario Bros. Universal Pictures

‘Proyecto Fin del Mundo’ se mantiene firme en el top

En segundo lugar se ubicó Project Hail Mary, producción de Amazon MGM Studios que, en su cuarta semana, continúa mostrando estabilidad. La cinta recaudó 24.6 millones de dólares durante el fin de semana, elevando su total en Estados Unidos a 256.7 millones, mientras que su cifra global ya alcanza los 510.6 millones.

El dato es relevante porque habla de una película con buen “boca a boca”, capaz de sostener ingresos constantes más allá del hype inicial. En una cartelera cada vez más competida, mantenerse con cifras de dos dígitos en su cuarto fin de semana es señal de una recepción positiva por parte del público.

El principal estreno del fin de semana fue la comedia romántica You, Me & Tuscany, protagonizada por Halle Bailey y Regé-Jean Page. La película debutó en cuarto lugar con 8 millones de dólares en 3 mil 151 salas, una cifra modesta frente a su presupuesto de 18 millones, pero con potencial de crecimiento gracias a su recepción entre el público femenino, que representó el 80% de la audiencia.

Dirigida por Kat Coiro, la cinta ha tenido críticas mixtas, aunque la respuesta del público ha sido más favorable: el 77% de los asistentes aseguró que la recomendaría, y obtuvo una calificación de A- en CinemaScore. Esto podría traducirse en un desempeño sostenido en las próximas semanas, especialmente en un género que suele depender del boca a boca.

Por su parte, el drama romántico The Drama, protagonizado por Robert Pattinson y Zendaya, se colocó en tercer lugar con 8.7 millones de dólares en su segundo fin de semana. La caída del 38% es relativamente baja, lo que indica un interés sostenido del público. Hasta ahora, suma 30.8 millones en Estados Unidos y 65 millones a nivel global.

Animación y cine internacional completan el panorama

Dentro del top cinco también destaca Hoppers, la propuesta animada de Disney y Pixar que, en su sexta semana, añadió 4.1 millones de dólares a su recaudación, alcanzando los 354.4 millones a nivel mundial. Su permanencia en la lista refleja la durabilidad de las producciones familiares bien posicionadas.

En contraste, una de las sorpresas fue Exit 8, adaptación japonesa de un videojuego dirigida por Genki Kawamura. Con apenas 490 salas, logró recaudar 1.4 millones de dólares y posicionarse en el séptimo lugar, respaldada por una destacada calificación del 95% en Rotten Tomatoes. Su desempeño sugiere que el cine internacional continúa encontrando nichos sólidos dentro del mercado estadounidense.

Antesala del verano: una taquilla en movimiento

Con estos resultados, la industria cinematográfica entra en una fase clave antes del arranque oficial de la temporada de verano. Las cifras muestran un equilibrio interesante entre grandes franquicias, propuestas originales y cine internacional, en un momento donde el público parece diversificar sus preferencias.

Más allá de los números, lo que queda claro es que el cine sigue encontrando formas de mantenerse relevante: ya sea a través de la nostalgia, las adaptaciones o nuevas historias, la taquilla demuestra que aún hay espacio para distintos tipos de experiencias en pantalla grande.