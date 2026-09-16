Stranger Things: Relatos del 85, ¿a qué hora se estrena la temporada 2 en Netflix?

Los fans del universo de Stranger Things tienen una nueva cita con Hawkins. “Stranger Things: Relatos del 85” regresa con su segunda temporada este jueves 17 de septiembre de 2026, y los nuevos episodios estarán disponibles en Netflix desde las primeras horas del día.

La serie animada funciona como un spin-off de Stranger Things y lleva a los espectadores nuevamente a Hawkins, esta vez con nuevas aventuras protagonizadas por Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max y Nikki. La segunda temporada retoma los acontecimientos de la primera entrega y vuelve a poner al grupo frente a fenómenos sobrenaturales relacionados con el Mundo del Revés.

¿A qué hora se estrena Stranger Things: Relatos del 85 temporada 2 en México?

Stranger Things: Relatos del 85, segunda temporada. Netflix

En México, la segunda temporada de Stranger Things: Relatos del 85 estará disponible a partir de la 1:00 de la madrugada del jueves 17 de septiembre de 2026, de acuerdo con el horario de lanzamiento utilizado por Netflix para nuestro país.

Esto significa que quienes quieran comenzar a verla desde el momento de su estreno podrán hacerlo durante la madrugada. A partir de esa hora, los nuevos episodios aparecerán directamente en el catálogo de Netflix.

¿De qué trata la segunda temporada?

La historia comienza después de los acontecimientos de la primera temporada. El grupo de jóvenes de Hawkins ya conoce la existencia de amenazas provenientes del Mundo del Revés, pero eso no significa que la tranquilidad haya regresado al pueblo.

En esta nueva aventura, los protagonistas tendrán que investigar una serie de fenómenos paranormales y apariciones fantasmales que vuelven a poner a Hawkins en peligro. También tendrán que enfrentarse a unas criaturas conocidas como hate sprites, mientras intentan descubrir qué está provocando estos nuevos acontecimientos.

La temporada también recuperará algunos escenarios conocidos de la franquicia, como Hawkins Middle School y Palace Arcade, pero los personajes se adentrarán además en nuevos lugares. Entre ellos destaca una mina de Hawkins, que tendrá un papel importante dentro de la historia.

¿Quiénes regresan en Stranger Things: Relatos del 85?

Stranger Things: Relatos del 85, segunda temporada. Netflix

La segunda temporada vuelve a reunir al grupo de jóvenes que protagonizó la primera entrega. Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max regresan para enfrentarse a la nueva amenaza, mientras que Nikki Baxter también continúa formando parte de la historia.

En su versión original, los personajes cuentan nuevamente con las voces de Brooklyn Davey Norstedt como Eleven, Luca Diaz como Mike, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Elisha “EJ” Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin, Benjamin Plessala como Will y Odessa A’zion como Nikki.

¿Qué otros personajes aparecen?

Además del grupo principal, la segunda temporada contará con la participación de otros personajes conocidos de Hawkins, entre ellos Hopper, Steve Harrington y Nancy Wheeler, junto con Anna Baxter, Rosario y Jeff.

La producción continúa encabezada creativamente por Eric Robles, mientras que Matt y Ross Duffer participan como productores ejecutivos junto con Shawn Levy, Dan Cohen y Hilary Leavitt. La animación está a cargo de Flying Bark Productions.

A diferencia de una historia completamente independiente, Relatos del 85 mantiene una conexión entre sus temporadas. Por ello, los acontecimientos ocurridos durante el cierre de la primera entrega tendrán consecuencias en esta nueva historia, incluyendo el misterio relacionado con las flores azules que aparecieron en el Mundo del Revés.

¿Qué se sabe sobre los capítulos de la segunda temporada?

Stranger Things: Relatos del 85, segunda temporada. Netflix

La segunda temporada de Stranger Things: Relatos del 85 estará compuesta por ocho episodios, una tanda de capítulos que promete seguir ampliando el universo de Hawkins a través de la animación. Además, cada entrega tendrá una duración aproximada de 30 minutos, un formato ágil que permitirá a los espectadores disfrutar de la historia con el ritmo de aventura, misterio y acción que caracteriza a la franquicia.

Con ocho capítulos en total, los protagonistas dispondrán de tiempo suficiente para investigar la inquietante amenaza que emerge bajo el hielo y descubrir si está relacionada con el Mundo del Revés, el laboratorio de Hawkins o una fuerza completamente desconocida.