¡Salió a la luz! Samadhi Zendejas cuenta la VERDADERA razón por la que no peleó con Alana Flores

La pelea entre Samadhi Zendejas y Alana Flores prometía convertirse en uno de los enfrentamientos más comentados de Supernova Strikers: Génesis 2026. Sin embargo, semanas antes del evento, la actriz anunció que ya no participaría, dejando una ola de preguntas entre los seguidores.

Alana Flores y Samadhi Zendejas: ¿qué pasó con su pelea?

El esperado combate estaba contemplado como uno de los duelos principales de la segunda edición de Supernova, realizada el pasado 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Un comentario de Samadhi en TikTok volvió a encender la polémica por su cancelada pelea con Alana Flores.

La participación de Zendejas había generado gran expectativa, especialmente porque el enfrentamiento surgió después de que la actriz lanzara públicamente el reto a Alana. Pero el combate nunca ocurrió.

En febrero, Samadhi comunicó que se retiraba del proyecto y explicó que, pese a haberse preparado con entusiasmo y compromiso, finalmente no se habían podido alinear todos los detalles necesarios para concretar su participación.

En aquel momento, evitó profundizar sobre las razones detrás de su decisión y la situación provocó distintas versiones.

Mientras la organización de Supernova Strikers señaló que existieron dificultades en las negociaciones y problemas de comunicación con el equipo de la actriz, también trascendió que el peso pactado se había convertido en uno de los principales obstáculos.

Alana Flores y Samadhi Zendejas nunca llegaron a enfrentarse, pero la polémica continúa dando de qué hablar. IG

¿Por qué Samadhi Zendejas no peleó contra Alana Flores?

De acuerdo con la versión difundida entonces por los organizadores, durante el pesaje previo Alana Flores registró 50.7 kilogramos, mientras que Samadhi Zendejas marcó 57.8.

El acuerdo original contemplaba que ambas llegaran a determinados pesos para hacer viable el encuentro.

El peso y las negociaciones fueron señalados como algunos de los obstáculos para concretar el esperado combate.

Las negociaciones continuaron y Alana habría aceptado modificar progresivamente el límite hasta llegar a los 55 kilos. Sin embargo, según Supernova Strikers, no fue posible alcanzar un acuerdo definitivo y posteriormente se interrumpió la comunicación con el equipo de Zendejas.

Alana tampoco ocultó su decepción. La influencer aseguró que había aceptado asumir sacrificios para mantener vivo el enfrentamiento y cuestionó que el reto terminara cancelándose después de todo lo que implicaba para ambas.

Samadhi Zendejas revela la verdadera razón detrás de su pelea cancelada

Durante meses, Samadhi prefirió no entrar en detalles. Sin embargo, recientemente publicó en TikTok un fragmento de uno de sus entrenamientos de boxeo.

Una seguidora aprovechó la publicación para pedirle que regresara al ring, y la actriz respondió con una frase que rápidamente fue interpretada como una posible explicación de lo ocurrido.

Tras meses de silencio, Samadhi Zendejas habló indirectamente sobre el conflicto que rodeó su salida de Supernova. IG

Con que no nos cambien contratos a último momento y quieran que pierda pues yo feliz”, escribió.

El comentario provocó una ola de reacciones entre los internautas. Algunos lo tomaron como una indirecta relacionada directamente con la cancelación de su combate contra Alana, mientras otros consideraron que podría tratarse simplemente de una referencia a las condiciones que la actriz estaría dispuesta a aceptar para volver a competir.

Aunque Samadhi no mencionó directamente a Alana Flores ni explicó con detalle a qué contrato se refería, sus palabras reavivaron una controversia que parecía haber quedado atrás.

Así, lo que comenzó como un esperado encuentro deportivo terminó convirtiéndose en una de las polémicas más comentadas de Supernova Génesis. Y aunque ninguna de las dos ha protagonizado un enfrentamiento arriba del ring, el intercambio de versiones continúa alimentando la polémica en redes.