“Probé el retiro y no me gustó”: The Weeknd rompe el silencio y confirma su futuro

Después de meses hablando sobre el posible final de The Weeknd, Abel Tesfaye cambió de opinión. Durante un concierto en Estocolmo, Suecia, el cantante aseguró que no planea abandonar su nombre artístico.

“Probé un poco el retiro y no me gusta cómo se siente”, dijo frente al público el 8 de agosto.

Después dejó todavía más clara su postura al asegurar que estará con sus seguidores y que “nunca voy a desaparecer”.

The Weeknd ya no planea dejar su nombre artístico

Las declaraciones llegan después de más de un año en el que Abel Tesfaye habló abiertamente sobre dejar atrás a The Weeknd y comenzar una nueva etapa en su carrera.

El cantante había planteado la posibilidad de continuar haciendo música bajo su nombre real. La idea no era retirarse de la industria, sino terminar con el personaje que había construido desde el inicio de su carrera.

En una entrevista publicada en enero de 2025, Tesfaye explicó que ya no se sentía interesado en todo lo que implicaba mantener a The Weeknd.

Para él, el personaje también estaba relacionado con una competencia constante por conseguir más éxitos, premios, conciertos y números uno.

En ese momento incluso consideraba que Hurry Up Tomorrow podía marcar el final de esa etapa. El álbum cerró la trilogía que había iniciado con After Hours en 2020 y continuó con Dawn FM en 2022.

The Weeknd descartó por ahora retirarse de los escenarios. Grosby Group

¿Por qué The Weeknd quería retirarse?

La idea de abandonar el nombre artístico no surgió únicamente como parte de la promoción de un disco. Abel Tesfaye llevaba varios años cuestionándose su relación con The Weeknd.

Uno de los momentos que influyeron en ese proceso ocurrió en septiembre de 2022 durante un concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Tesfaye perdió la voz cuando apenas había comenzado la presentación y tuvo que cancelar el resto del espectáculo. Tiempo después contó que la experiencia lo hizo cuestionarse si había llegado el momento de terminar esa etapa de su carrera.

El cantante explicó posteriormente que atravesó una crisis personal después de aquel episodio. También comenzó a plantearse si había llevado al personaje de The Weeknd hasta donde quería y necesitaba buscar un nuevo reto.

Por eso, cuando hablaba de “retirar” a The Weeknd, no estaba anunciando que dejaría de cantar. De hecho, había aclarado que no se imaginaba abandonando la música.

La duda estaba en qué nombre utilizaría y qué lugar tendría The Weeknd en la siguiente etapa de su carrera.

The Weeknd habló sobre su futuro durante un concierto en Estocolmo. Grosby Group

Hurry Up Tomorrow parecía preparar la despedida de The Weeknd

Las dudas crecieron con la llegada de Hurry Up Tomorrow.

Antes del lanzamiento del álbum, el cantante compartió mensajes relacionados con el final de una etapa. También explicó que el disco cerraría la trilogía formada por After Hours, Dawn FM y Hurry Up Tomorrow.

En entrevistas de aquella época llegó a hablar directamente de terminar con su “existencia como The Weeknd”. Su intención era separar cada vez más al personaje público de Abel Tesfaye y descubrir qué podía hacer después.

La transformación también alcanzó otras áreas de su carrera. Hurry Up Tomorrow dio origen a una película protagonizada por el propio Tesfaye junto a Jenna Ortega y Barry Keoghan, estrenada en 2025.

Todo parecía encaminado a convertir el proyecto en una despedida del personaje. Sin embargo, Tesfaye nunca confirmó que dejaría de hacer música y tampoco estableció una fecha definitiva para abandonar el nombre.