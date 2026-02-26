¿Está soltero? Las relaciones y rumores que han rodeado a Michael B. Jordan

Michael B. Jordan es una de las grandes estrellas de Hollywood que ha brillado en producciones de alto impacto como Black Panther. Sin embargo, más allá de su éxito en la pantalla grande, su vida personal también ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

Recientemente, el actor de 38 años se volvió tendencia al revelar que, pese a ser millonario, vive con sus padres porque valora profundamente el tiempo con ellos. Sus declaraciones no solo sorprendieron, sino que dejaron un poderoso mensaje sobre el amor y el vínculo familiar.

Pero además de su cercanía con su familia, muchos se preguntan: ¿tiene pareja actualmente? ¿Quiénes han sido las parejas de Michael B. Jordan? Aquí te contamos lo que se sabe sobre su historial amoroso.

Cindy Bruna: rumores de romance

En 2019, el nombre de Cindy Bruna comenzó a sonar junto al del actor luego de que ambos fueran vistos cenando en un restaurante de Nueva York.

Las imágenes desataron rumores de romance, pero ninguno de los dos confirmó una relación. Todo quedó en especulaciones y en una posible salida que no trascendió.

¿Quién es la actual pareja y exnovias de Michael B. jordan? Foto: @cindybruna

Megan Thee Stallion: coqueteo y rumores en redes

Otro nombre que se sumó a la lista de rumores fue el de Megan Thee Stallion. El supuesto coqueteo entre ambos generó conversación en redes sociales, especialmente cuando la rapera reaccionó a la noticia de que Michael B. Jordan fue nombrado “Sexiest Man Alive” por la revista People en noviembre de 2020.

Aunque hubo química mediática, nunca se confirmó un romance formal entre ambos artistas.

¿Quién es la actual pareja y exnovias de Michael B. jordan? Foto: @theestallion

Lori Harvey: ¿Qué pasó con Michael B. Jordan y Lori Harvey?

Sin duda, la relación más mediática de Michael B. Jordan fue con Lori Harvey. La modelo y empresaria estadounidense conoció al actor en 2020 gracias a amigos en común. Primero fueron amigos, pero la conexión creció y en 2021 oficializaron su romance.

Durante su relación compartieron celebraciones de cumpleaños, viajes y eventos especiales que mostraban en redes sociales. Incluso, Steve Harvey, padrastro de Lori, expresó públicamente que Michael era “un buen chico”, mostrando apoyo hacia la pareja.

Sin embargo, en 2022 confirmaron su ruptura tras aproximadamente un año y medio juntos.

¿Quién es la actual pareja y exnovias de Michael B. jordan? Foto: @loriharvey

Taylor Russell: coincidencias profesionales y especulación

En marzo de 2025, la actriz y modelo canadiense Taylor Russell fue relacionada con Michael B. Jordan luego de que ambos fueran vistos juntos en Londres.

No obstante, la coincidencia tenía un contexto profesional: Russell estaba vinculada al remake de The Thomas Crown Affair, proyecto dirigido por el propio actor. Nunca se confirmó una relación sentimental entre ellos.

¿Quién es la actual pareja y exnovias de Michael B. jordan? Foto: @tayrussell

¿Qué películas ha hecho Michael B. Jordan?

La carrera cinematográfica de Michael B. Jordan es amplia y sólida. Ha participado en exitosas producciones como la saga Creed, donde interpretó a Adonis Creed, además de su papel como Erik Killmonger en Black Panther.

El actor también ha incursionado en nuevos proyectos, incluyendo producciones animadas y trabajos como director y productor, consolidándose como una de las figuras más influyentes de su generación en Hollywood.

Aunque Michael B. Jordan mantiene su vida sentimental con discreción y actualmente no ha confirmado una nueva relación, lo cierto es que sigue conquistando al público no solo por su talento, sino por los valores familiares que demuestra.

¿Quién es la actual pareja y exnovias de Michael B. jordan? Foto: @Michael B Jordan

Su decisión de vivir con sus padres, incluso siendo una estrella millonaria, reforzó la imagen de un hombre que prioriza el amor y el tiempo en familia, algo que muchos de sus seguidores admiran profundamente.