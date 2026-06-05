"Buscaban a una rubia": la revelación de Arlette Garibay tras documental de Paco Stanley

A más de 25 años del asesinato de Paco Stanley, un nuevo documental ha vuelto a encender la conversación pública sobre uno de los episodios más polémicos de la televisión mexicana. Testigos: la verdad tiene voz, caso Stanley presenta declaraciones inéditas y nuevas versiones de personas vinculadas con la investigación que, según sus creadores, podrían arrojar luz sobre lo ocurrido el 7 de junio de 1999.

Entre las voces que participan en la producción se encuentra la periodista y productora Arlette Garibay, quien además de colaborar en el proyecto, fue una de las personas que vivió de cerca las consecuencias del crimen debido a su relación laboral con el famoso conductor.

Durante una entrevista en el programa Mañana Latina, Garibay explicó que uno de los principales objetivos del documental es reivindicar a quienes durante años cargaron con señalamientos relacionados con el caso.

La verdad es que también cuando nos enteramos, yo me enteré ya hace varios años, pues es como para reivindicar a Mario Bezares y a Paola Durante, que fueron señalados como autores intelectuales de este crimen, afirmó.

Las revelaciones que promete el documental

De acuerdo con la periodista, la producción busca diferenciarse de otros trabajos audiovisuales realizados anteriormente sobre el asesinato de Paco Stanley.

Según explicó, en esta ocasión los testimonios provienen de personas que aseguran tener información directa sobre los hechos y que decidieron romper el silencio después de años.

En este documental, se dice quién mandó, quién ordenó matar a Paco Stanley y quién jaló del gatillo, aseguró.

Garibay indicó que varias de estas declaraciones corresponden a testigos protegidos en Estados Unidos vinculados a investigaciones de alto perfil. Según su versión, estas personas decidieron hablar movidas por la necesidad de contar lo que sabían y limpiar el nombre de quienes consideran fueron acusados injustamente.

Nuevo documental de Paco Stanley. Especial

La cercana relación de Arlette Garibay con Paco Stanley

Antes del asesinato, Arlette Garibay trabajó durante varios años junto a Paco Stanley en diferentes proyectos televisivos. Esa convivencia le permitió conocer de cerca al conductor y formarse una opinión muy distinta a la imagen que algunas versiones difundieron tras su muerte.

La periodista recordó al presentador como una persona generosa y cercana con quienes trabajaban a su lado.

Tuve mucho tiempo, muchas oportunidades de convivir con él, de conocerlo. Él era un tipazo, un jefe maravilloso, superamistoso, empático con la gente.

Incluso relató que Stanley acostumbraba ayudar económicamente a integrantes de su equipo cuando atravesaban momentos difíciles.

Él les firmaba un cheque en blanco, literal, y les decía: cuando puedas me lo pagas.

Para Garibay, estos recuerdos forman parte de una faceta poco conocida del conductor que considera importante rescatar dentro del debate actual.

Nuevo documental de Paco Stanley. Especial

"Buscaban a una rubia": el episodio que marcó su vida

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Arlette Garibay recordó el intenso interrogatorio al que fue sometida tras el asesinato de Stanley.

La periodista reveló que las autoridades mantenían una línea de investigación centrada en una mujer rubia que supuestamente tendría vínculos con personajes relacionados con el caso.

A mí me interrogaron y me hicieron un interrogatorio durísimo. Fue la única vez y espero que nunca más tenga que ir a un lugar de esos.

Según relató, los investigadores insistían en relacionarla con esa descripción pese a que ella aseguraba no coincidir físicamente con el perfil buscado.

Estaban buscando una rubia, la famosa rubia que se dice que era pareja del narcotraficante y tal. Por eso es que encarcelan a Paola, porque era rubia, de ojos azules.

Garibay explicó que intentó demostrar que no era la persona que buscaban.

Yo le decía: ‘No, señor, yo traigo el cabello corto hace tres años. Yo no he tenido el cabello largo hace mucho tiempo’. Y me decían: ‘¿Y cómo lo puede comprobar?

Además del interrogatorio, aseguró que tuvo que enfrentar rumores y señalamientos públicos simplemente por haber trabajado junto al conductor.

Nuevo documental de Paco Stanley. Especial

La gente habla, la gente cuchichea, la gente dice cosas. La gente señaló a todas las mujeres que en algún momento trabajamos con Paco de que si fuimos las amantes.

¿Por qué los testigos hablaron hasta ahora?

Una de las preguntas que más ha generado interés tras el estreno del documental es por qué algunas personas decidieron revelar información tantos años después de los hechos.

Para Arlette Garibay, la respuesta tiene que ver con el miedo, el paso del tiempo y procesos personales que cada individuo vive de manera distinta.

Son secretos de la gente que muchas veces no están listos para salir y gritarlo a los cuatro vientos.

La periodista aseguró que participar en este proyecto también responde a un compromiso profesional y personal con la búsqueda de la verdad.

A mí me conmueve profundamente porque si mi trabajo sirve de algo, reivindicar a ella y a Mario Bezares, pues me da muchísimo gusto.

Asimismo, reconoció que abordar temas de esta naturaleza implica riesgos y responsabilidades.

Foto: Instagram paulstanleyd

Siempre corres cierto riesgo cuando tratas temas así. Son temas muy delicados, pero esa es mi labor como comunicadora, como periodista y como productora: llevarle al mundo la verdad, porque de eso se trata.

Con el estreno de Testigos: la verdad tiene voz, caso Stanley, el debate sobre uno de los crímenes más recordados de México vuelve a cobrar fuerza. Y mientras nuevas declaraciones salen a la luz, las palabras de Arlette Garibay se han convertido en uno de los testimonios que más interés han despertado entre quienes siguen buscando respuestas sobre el caso que marcó la historia de la televisión mexicana.