Sophia de KATSEYE no estará en los conciertos de México; ¿cuándo regresará al grupo?

KATSEYE se ha convertido en uno de los grupos femeninos que más han llamado la atención desde su debut. Sin embargo, no todo ha salido como estaba planeado, ya que algunas de sus integrantes han tenido que alejarse temporalmente de los escenarios por motivos personales.

Una de ellas es Sophia Laforteza, quien desde hace un tiempo se encuentra en una pausa para concentrarse en su bienestar. Su ausencia ha provocado que muchos seguidores se pregunten cuándo volverán a verla cantar y bailar junto a sus compañeras.

IG: katseyeworld

Ahora que se acercan las presentaciones de KATSEYE en México, los fans han recibido noticias sobre la situación de Sophia. Aunque hay buenas noticias sobre su regreso, quienes esperaban verla en los próximos conciertos tendrán que esperar un poco más.

Sophia no estará en los conciertos de KATSEYE en México

Los EYEKONS mexicanos, nombre que reciben los fans de KATSEYE, que tenían la esperanza de ver a las seis integrantes reunidas en el escenario tendrán que esperar, pues Sophia Laforteza no participará en los conciertos que la agrupación tiene programados en México.

La noticia se dio a conocer después de que HYBE y Geffen Records compartieran un comunicado en el que explicaron que la cantante continuará alejada de las actividades del grupo durante el resto del año.

IG:sophia_laforteza

De acuerdo con las compañías, Sophia ha estado dedicando este tiempo a cuidar su salud, por lo que todavía no se encuentra lista para retomar los compromisos que implica formar parte de la agrupación.

"Sophia ha priorizado su salud y bienestar con todo nuestro apoyo y recursos", señalaron.

Además, aclararon que su ausencia no se limitará a algunas presentaciones, sino que tampoco estará presente en los eventos promocionales que el grupo realice durante los próximos meses.

"Si bien Sophia no participará en THE WILDWORLD TOUR en Norteamérica ni en las actividades promocionales durante el resto del año, esperamos darle la bienvenida de nuevo cuando KATSEYE continúe este nuevo capítulo juntos en 2027".

¿Cuándo regresará Sophia a KATSEYE?

Aunque los fans no podrán verla en las próximas presentaciones, ya existe una fecha aproximada para su regreso.

Instagram

Según la información compartida por HYBE y Geffen Records, Sophia Laforteza tiene previsto reincorporarse a KATSEYE durante la primera semana de enero de 2027.

La noticia también fue confirmada por la propia cantante, quien decidió hablar con sus seguidores a través de sus historias de Instagram.

En su mensaje, Sophia agradeció a quienes han estado pendientes de ella y le han enviado palabras de cariño durante este tiempo. También reconoció que no ha sido sencillo mantenerse alejada de los escenarios.

Sophia de KATSEYE X @katseyeworld

"Su amabilidad durante este tiempo me ha dado más fuerza de la que imaginan", escribió.

La integrante de KATSEYE explicó que ha aprovechado estos meses para recibir la atención que necesita y aprender nuevas formas de cuidar su salud.

"No ha sido fácil, pero he estado trabajando duro recibiendo la atención que necesito, aprendiendo las herramientas para cuidarme mejor y haciendo todo lo posible para nutrir mi bienestar".

Uno de los momentos más emotivos de su mensaje fue cuando Sophia habló de lo mucho que le duele no poder acompañar a sus compañeras durante el resto de la gira.

"Me duele profundamente no poder participar en el resto de la gira este año".

Sin embargo, dejó claro que durante los próximos meses continuará preparándose para regresar en mejores condiciones, tanto físicas como emocionales.

"Voy a aprovechar este tiempo para seguir entrenando y volver a estar en plena forma. Aunque me encantaría seguir adelante sin parar, he comprendido que a veces tener el valor de dar un paso atrás es lo que te permite avanzar. Espero volver sintiéndome más feliz, más sana, más fuerte, más centrada y lista para darles todo lo que he querido darles. Me aferro a esa esperanza con todas mis fuerzas. ¡Tengo muchísimas ganas de volver a compartir el escenario con mis compañeras y de verlos a todos!".

Captura de pantalla

¿Por qué Sophia se alejó de KATSEYE?

La ausencia de Sophia comenzó en agosto de 2026, cuando se informó que haría una pausa en su carrera con KATSEYE para prestar atención a su salud mental y bienestar.

Desde entonces, la cantante se ha mantenido alejada de los compromisos de la agrupación, mientras sus compañeras continúan con las actividades que ya tenían programadas.

KATSEYE

Cabe recordar que Sophia no ha sido la única integrante que ha necesitado tomarse un descanso. En febrero del mismo año, Manon Bannerman también anunció una pausa temporal en sus actividades con el grupo.

Actualmente, KATSEYE está integrado por Sophia Laforteza, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel y Yoonchae Jeung.