Sonido La Changa pide oraciones por la salud de su fundador, Ramón Rojo Villa; cancela presentación

Sonido La Changa preocupó a sus seguidores después de compartir un mensaje en el que pidió oraciones por la salud de su fundador, Ramón Rojo Villa, quien ha enfrentado algunos problemas de salud en los últimos meses y ha tenido que alejarse de los escenarios.

El reconocido sonidero, que cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas, atraviesa un momento complicado debido al estado de salud de su líder, por lo que su equipo solicitó comprensión y apoyo a las personas que lo han acompañado durante tantos años.

Sonido La Changa pide oraciones por la salud de Ramón Rojo Villa

Por medio de un mensaje dirigido a su público, el equipo de Sonido La Changa solicitó que sus seguidores se unan en oración y envíen buenos deseos para la pronta recuperación de Ramón Rojo Villa.

La publicación estuvo acompañada de una frase con la que sus colaboradores y seguidores expresaron su apoyo al músico: “La familia changuera está contigo”.

Ramón Rojo Villa " La Changa" en el VI aniversario Faro Aragón Tomás Acosta Ordaz/ Cuartoscuro

Esta petición se dio a conocer después de que la agrupación anunciara que no podría cumplir con una de sus presentaciones debido al estado de salud de su fundador.

En un comunicado oficial, sus representantes explicaron que la decisión se tomó por “causas de fuerza mayor”, ya que en este momento lo más importante es que Ramón Rojo Villa pueda recuperarse.

Por ahora, no se ha informado si el sonidero se encuentra hospitalizado, si permanece en reposo o si necesita algún tratamiento médico.

¿Qué presentación canceló Sonido La Changa por la salud de su fundador?

Como consecuencia de esta situación, Sonido La Changa no pudo participar en el segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 “El Viento Nos Une”, organizado por el gobierno municipal.

Para esa misma jornada también se había anunciado a Mexikan Sound System, por lo que los asistentes esperaban disfrutar de una tarde dedicada a la música sonidera.

Tras confirmar que Ramón Rojo Villa no podría asistir, sus representantes ofrecieron una disculpa al Ayuntamiento de Ecatepec y a los responsables del festival por los inconvenientes ocasionados.

Ramón Rojo Villa ya había tenido problemas de salud en 2026

Esta no es la primera ocasión durante el año en que el fundador de Sonido La Changa debe modificar sus actividades.

En agosto de 2026, Ramón Rojo Villa fue sometido a una cirugía, por lo que recibió indicaciones médicas de guardar reposo del 6 al 20 de ese mes.

Galo Cañas Rodríguez/ Cuartoscuro

Debido a esa recomendación, tuvo que posponer su participación en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde formaría parte del encuentro Tradición y Actualidad en los Cuerpos Danzantes (TRAC) 2026, organizado por Danza UNAM.

¿Quién es Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa?

Detrás de Sonido La Changa se encuentra uno de los personajes más conocidos de la cultura sonidera en México, cuya historia comenzó hace casi seis décadas.

Ramón Rojo Villa nació en 1948 en Tepito, uno de los barrios más populares de la Ciudad de México, y en 1968 creó el sonido que con los años se convertiría en un referente de las fiestas y los bailes populares.

El nombre de La Changa surgió de un personaje de la radionovela Chucho El Roto, que escuchaba durante su infancia a través de la estación XEW.

Con el paso del tiempo, su trabajo lo llevó a ganarse el reconocimiento de distintas generaciones y a recibir apodos como “El Padre del Sonido” y “El Rey de Reyes”.