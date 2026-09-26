"Siempre hay alguien que descubrirá a División Minúscula", Javier Blake sobre Amazon Music Live

El punk le dio todo a División Minúscula: el sueño de formar una banda y la paciencia para llegar a tocar antes miles de personas en festivales de la escena como el Vans Warped Tour y el Riot Fest, poder ver uno de sus shows en el cine y poder tomar algunas cheves con algunos de sus ídolos.

La carrera del grupo originario de Matamoros es bastante especial por eso, porque jamás bajaron los brazos. Se aferraron a grabar Extrañando casa (2001) para formalizar el nacimiento de una contracultura nacional, en conjunto con otras bandas, y hoy Javier Blake, el cantante, puede hablar de todas las fronteras que pudieron romper por jamás bajar los brazos.

Una de ellas, dio a Excélsior vía Zoom, es alcanzar una sesión para Amazon Music Live, la cual estará hoy disponible y como parte de su segunda temporada.

No solemos ser una banda que esté tanto en los reflectores de sesiones o de televisión o de este tipo de cosas. Sin embargo, el acercamiento lo vemos como una oportunidad muy grande de llegar a un público que generalmente a lo mejor no está tan cercano al mundo de la música o del rock and roll en español específicamente.

El show que tuvimos es muy cercano, prácticamente igual a los que podrían ir a ver a División en vivo: lleno de emoción, se sudó, se trabajó, se vivieron esas emociones a flor de piel y tener a nuestro público ahí también fue muy importante”, explicó el cantante.

La banda cerró el pasado festival Vans Warped Tour en el Autódromo Hermanos Rodríguez Lulu Urdapilleta

Estos formatos están un poco de moda, como dice Javier, los lleva a ser el descubrimiento de muchas personas que podrían no tenerlos en el radar, como recientemente pasó con Austin TV gracias a su show en KEXP: extranjeros los intentaron comparar con Angine de Poitrine sin saber que los mexicanos nacieron casi dos décadas antes que los canadienses.

Siempre significa el poder probar que seguimos tocando, sorprender a gente que no espera vernos en estos terrenos y hasta quienes se preguntan ‘¿y estos quiénes son? Y está chido, porque cada vez hay menos espacios para nosotros. Se han vuelto muy cerrados (sólo para bandas mainstream)”, explicó.

Desde su casa, Javier nos habla mucho de lo emocionante que es ser una banda con una carrera de 30 años porque, aunque su primer álbum lo lanzaron en 2001, él y su hermano Kiko crearon División Minúscula en 1996. Bebe sorbos de café en su taza de los Misfits. Recuerda la primera vez que se fue a un Warped Tour con la ilusión de algún día estar en los mismos escenarios.

División Minúscula desde el Auditorio Nacional fue una pieza memorable para ellos en sus tres décadas. Pese a estar de base en Ciudad de México, su natal Matamoros pidió que llevaran funciones hacia allá, siendo bastante especial y tomando en cuenta que el grupo, algunos años, no pudo tocar en su pueblo por la inseguridad. Hoy, los hijos pródigos fueron visto en la pantalla grande.

La alineación autora de Sognare, Ideales blancos y Radical, tiene bastante jovialidad pese a estar en el ocaso del cuarto piso. Llevando su música a diferentes países a esta edad no tiene nada de malo, la están pasando cool y al recordarles que Caifanes alguna vez dijo que sus prioridades siempre fueron consolidarse en Centro y Norteamérica, Blake tuvo su propia reflexión sobre la internacionalización.

Javier Blake también tiene un par de discos como solista. Lulu Urdapilleta

A lo mejor hubiera estado chido hacer eso desde el inicio, pero lo que necesitábamos hacer para sobrevivir como banda y como personas en una sociedad era esto. Entonces creo que siempre va a haber esas cosas de las que no es que te arrepientas, pero dices ‘pude haber hecho esto’.

Sin embargo somos una banda privilegiada de sentir que la gente todavía quiere escucharnos. Pertenecemos a un grupo de hermanos; uno muy humano en el que entendemos que jamás es tarde para nada. Hace apenas unas semanas estábamos tomando una cerveza con mis más grandes ídolos”, recordó.

Frase

El punk rock me ha dado desde mi hija hasta las ganas de jamás bajar los brazos por mi banda y mi grupo de hermanos.” Javier Blake, cantante de División Minúscula.

Sobre Amazon Music Live

Amazon Music Live es una serie de conciertos que transmite actuaciones en directo de los mejores artistas musicales. Cada episodio presenta a un artista diferente en un escenario diseñado especialmente para la ocasión, y se transmite desde Los Ángeles para audiencias de todo el mundo. La serie se estrenó en 2022 y ha crecido sustancialmente desde entonces teniendo artistas como Ed Sheeran, Anitta, Lil Wayne, Feid, Anuel AA, Peso Pluma, Green Day, J Balvin,TWICE, Snoop Dogg, entre otros.