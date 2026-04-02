Fallece Bo Lueders, guitarrista destacado de la escena hardcore y metal
La muerte de Bo Lueders, reconocido guitarrista de la escena hardcore y metal, fue anunciada en redes sociales
Bo Lueders, guitarrista de la banda de hardcore Harm's Way, falleció a los 38 años, según confirmaron fuentes oficiales. La noticia se dio a conocer mediante un comunicado conjunto difundido en redes sociales por Harm's Way y el podcast HardLore.
"Con gran pesar se ha informado el fallecimiento de Bo Lueders”, destacado guitarrista y personalidad influyente dentro de la escena musical hardcore y metal. Según el comunicado oficial difundido por sus allegados, Lueders será recordado por su empatía y compasión hacia amigos y familia, así como por su presencia magnética tanto dentro como fuera del escenario.
En el mensaje, sus seres queridos solicitaron respeto y privacidad durante este difícil momento. Además, hicieron un llamado a la comunidad sobre la importancia de la salud mental, recordando que la ayuda está disponible para quienes luchan contra la depresión o tienen impulsos de autolesionarse, a través de la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis: 988.
Bo Lueders “deja un legado imborrable en la música y en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo, siendo recordado no solo por su talento, sino también por su humanidad y calidez”, añadieron.
¿Quiénes son Harm’s Way?
Harm’s Way es una banda estadounidense de hardcore y metal, originaria de Chicago.
Su estilo combina hardcore agresivo con influencias de metal, industrial y punk, generando un sonido pesado y oscuro que los distingue.
Discografía destacada:
Algunos de sus álbumes más reconocidos son:
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