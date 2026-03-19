María Elena Saldaña descarta haberse desmayado en evento y cuenta qué le pasó

María Elena Saldaña prendió las alarmas después de que la periodista y conductora de Sale el Sol, Ana María Alvarado, comunicara que la actriz se había desmayado durante la presentación de la canción “Culpable o inocente” de Alicia Villarreal y Lucía Méndez.

De acuerdo con los primeros reportes, la intérprete de “La Güereja” habría sufrido un mareo como consecuencia de una baja en la presión arterial. Tras el incidente, fue atendida en el lugar y habría sido trasladada a un hospital.

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María Elena Saldaña explica qué le pasó

En entrevista con varios medios, María Elena Saldaña, quien asistió al estreno de “Matilda, el musical”, descartó haberse desmayado y contó qué le pasó.

La famosa contó a los reporteros que durante el evento en el que se encontraba sufrió una caída, pero nunca se desmayó.

María Elena Saldaña

“No me desmayé, es que estaba sentada en una banquita giratoria. Me paró, pero tenía escaloncito el sillón, no lo vi, me tropiezo, me agarro para detenerme y la mano se daba la vuelta. A la hora que me detuve se me fue y a la hora que me detuve me fui para atrás”.

Aunque afortunadamente no se desmayó, María Elena Saldaña comentó que debido a la caída sí sintió un mareo, pero que este incidente no pasó a mayores.

“Como me dio el jalón sí sentí que me mareé”.

María Elena Saldaña ya había sufrido otra caída

Hay que recordar que hace unos meses María Elena Saldaña volvió a preocupar por su estado de salud después de que se difundiera un video en el que, sin querer, Cecilia Galliano, le dio un “caderazo”, que ocasionó que la actriz cayera.

Ambas actrices se encontraban grabando un promocional y al momento de que Cecilia Galliano se acercó a ella, sin querer, María Elena Saldaña terminó en el piso. Afortunadamente, este momento solo fue un susto y no terminó en algo más grave.

PJG