Shakira conquista el récord Guinness con la gira latina más exitosa de todos los tiempos

Shakira volvió a hacer historia. La cantante colombiana acaba de consolidar uno de los logros más importantes de su carrera al obtener el Récord Guinness por la gira latina más exitosa de todos los tiempos, gracias a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

¿Cuál es el Récord Guinness de Shakira?

De acuerdo con cifras confirmadas por Billboard, la gira ha recaudado 421.6 millones de dólares y vendido 3.3 millones de boletos en 86 conciertos, superando así el récord que hasta ahora ostentaba Luis Miguel con su tour 2023-2024, el cual había acumulado 409.5 millones de dólares y 2.9 millones de asistentes.

Shakira rompe un nuevo récord mundial Guinness al convertir Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. IG shakira

El momento clave ocurrió el pasado 11 de diciembre, durante el concierto de Shakira en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, cuando sus ingresos ya superaban los 410 millones de dólares, asegurando el histórico reconocimiento.

Con este logro, la intérprete de Hips Don’t Lie también dejó atrás marcas establecidas por figuras como Bad Bunny y Karol G, cuyas giras fueron consideradas, hasta hace poco, referentes absolutos del éxito latino en vivo. Más allá de los números, el récord Guinness confirma algo que el público ya sabía: Shakira sigue siendo una de las artistas más influyentes y convocantes de la música global.

Con más de 421 millones de dólares recaudados y 3.3 millones de boletos vendidos. IG shakira

¿Dónde se presenta Shakira en 2026?

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, la colombiana atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en la gira más ambiciosa de su carrera, con casi un centenar de fechas alrededor del mundo y un cierre previsto para el 4 de abril en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Antes de eso, la artista ofrecerá su último concierto en Latinoamérica el próximo 27 de febrero en la Ciudad de México, uno de los mercados clave en este éxito sin precedentes.

La gira de Shakira también dejó atrás los ingresos obtenidos por Bad Bunny y Karol G en sus respectivas giras. IG shakira

Shakira ya tiene más conciertos anunciados para 2026 y ha adelantado que la siguiente etapa estará dedicada a Europa, así como a países de Asia y Medio Oriente. Entre los destinos más esperados se encuentra España, un país con el que mantiene una relación especial y donde promete presentaciones memorables.

Shakira agradece a sus fans por su Récord Guinness

Tras conocerse el récord, Shakira compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a sus fans, destacando el papel fundamental que han tenido en este logro. La cantante reflexionó sobre la magnitud del logro y el camino recorrido.

Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras en América Latina y España”, afirmó.

Billboard reconoció el tour como el más taquillero entre artistas latinos, confirmando el alcance global de la cantante. IG shakira

Tras más de 30 años de carrera, la cantante reconoció que este momento representa una recompensa al esfuerzo sostenido y a los desafíos superados a lo largo de su trayectoria. El agradecimiento hacia sus fans ha sido constante. A través de sus redes sociales, la intérprete de Monotonía y Hips Don’t Lie destacó que la lealtad y la pasión de su público son el motor detrás de cada logro.

Sin ellos, nada de esto sería posible”, escribió, subrayando el vínculo emocional que ha construido con generaciones de seguidores en todo el mundo.

Las Mujeres Ya No Lloran se ha convertido en la producción en vivo más ambiciosa de toda la carrera de Shakira. IG shakira

La gira, que inició el 11 de febrero de 2025, ha recorrido estadios en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, con una producción imponente, coreografías espectaculares y un recorrido musical que conecta distintas etapas de su carrera. Cada show ha sido una celebración colectiva marcada por la energía, la nostalgia y la fuerza del mensaje que da nombre al tour.

Este Récord Guinness no solo consagra a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour como la gira latina más taquillera de la historia, sino que reafirma a Shakira como una figura irrepetible dentro del entretenimiento global. Aullando como la “Loba” que es, la artista barranquillera demuestra que su impacto trasciende generaciones, idiomas y fronteras, marcando un antes y un después en la historia de la música latina.

